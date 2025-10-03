Advertisement
Aadhaar Update अब महंगा: नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे, देखें पूरी Price List

Aadhaar update fee 2025: UIDAI के नए नियमों के अनुसार, आधार में डेमोग्राफिक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि में बदलाव के लिए अब ₹75 का शुल्क लगेगा. पहले यह शुल्क ₹50 था. वहीं, बायोमेट्रिक अपडेट यानी आपकी फोटो, फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग बदलवाने के लिए ₹125 देने होंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:17 AM IST
Aadhaar Update अब महंगा: नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे, देखें पूरी Price List

UIDAI new charges: अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर या फोटो बदलवाने का सोच रहे हैं, तो अब आपको इसके लिए पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़ी अपडेट सेवाओं की फीस बढ़ा दी है. हालांकि, बच्चों के लिए कुछ अपडेट अब भी मुफ्त में किए जाएंगे.

नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर अब कितना खर्च आएगा?
UIDAI के नए नियमों के अनुसार, आधार में डेमोग्राफिक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि में बदलाव के लिए अब ₹75 का शुल्क लगेगा. पहले यह शुल्क ₹50 था. वहीं, बायोमेट्रिक अपडेट यानी आपकी फोटो, फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग बदलवाने के लिए पहले ₹100 लगते थे, जो अब बढ़ाकर ₹125 कर दिए गए हैं. यह बढ़ी हुई फीस 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगी. इसके बाद UIDAI फिर से इसे रिव्यू करेगा और जरूरत पड़ने पर संशोधन किया जाएगा.

बच्चों के लिए अपडेट अब भी फ्री
UIDAI ने यह साफ किया है कि छोटे बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट अभी भी मुफ्त में किए जाएंगे. बच्चों का बायोमेट्रिक डाटा तीन स्टेप्स में अपडेट किया जाता है —
1. पहली बार 5 साल की उम्र में,
2. फिर 5 से 7 साल के बीच,
3. और आखिरी बार 15 से 17 साल के बीच.

इन उम्र सीमाओं पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य हैं, लेकिन इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

घर बैठे आधार अपडेट? अब इसके लिए भी ज्यादा पैसे देने होंगे
UIDAI अब उन लोगों के लिए डोरस्टेप सर्विस दे रहा है जो आधार सेवा केंद्र तक नहीं जा सकते. यानी अब घर बैठे भी आधार अपडेट कराया जा सकता है. लेकिन इस सुविधा की कीमत थोड़ी ज्यादा है.

* पहले व्यक्ति के लिए घर आने की फीस ₹700 (GST सहित) है.
* अगर उसी घर के अन्य सदस्य भी अपडेट कराना चाहें, तो हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ₹350 देने होंगे.

इस सेवा में आधार एनरोलमेंट, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर लिंकिंग और अन्य काम शामिल हो सकते हैं.

यह बदलाव क्यों किया गया?
UIDAI ने बताया कि आधार अपडेट फीस को लगभग 5 साल बाद संशोधित किया गया है. महंगाई, टेक्नोलॉजी की लागत और सर्विस विस्तार को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. हालांकि, अब भी यह फीस काफी हद तक किफायती मानी जा रही है, खासकर अन्य सरकारी सेवाओं की तुलना में.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

