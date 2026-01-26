Aadhaar Card में बदलना है मोबाइल नंबर? नहीं होगी किसी फॉर्म-डॉक्यूमेंट की जरूरत, इस प्रोसेस से मिनटों में हो जाएगा काम

IPPB Aadhaar Update: क्या आपके भी आधार कार्ड का मोबाइल नंबर बंद हो गया है या फिर को गया है और आप नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. आप बिना किसी प्रकार के परेशानी के आसानी से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं. इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB ने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने वाले लोगों के लिए सुविधा शुरू की है. जिसके तहत आप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार अपडेट करा सकते हैं. इसके लिए बस आपके अंगूठे के निशान यानी Biometric की जरूरत होती है.

क्या है प्रोसेस

IPPB की इस नई सुविधा से आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए आपको अपनी आस पास के आईपीबीपी सेंटर या फिर पोस्ट ऑफिस के एक्सेस प्वाइंट पर जाना होगा. ये सुविधा करीब सभी छोटे-बड़े डाकघर में उपलब्ध है. इसके लिए बड़े आधार सेंटर जाने की जरूरत खत्म हो गई है. अच्छी बात यह है कि सेंटर पर जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार के कोई फार्म नहीं भरना होगा. बस आपको अपने आधार का 12 अंकों का नंबर और जो नंबर आधार में दर्ज कराना चाहते हैं उसे बताना होगा. यह पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस है इसलिए आपको आधार से जुड़े पुराने नंबर की जरूरत नहीं होती है.

इस तरह से पूरा होता है प्रोसेस

आधार नंबर और नया फोन नंबर बताने के बाद बैंक के उपस्थित अधिकारी आपसे बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उंगली या अंगूठा लगाने को कहेगा. इसके जरिए ही आपकी पहचान ली जाएगी. जैसे ही आपका फिंगरप्रिंट आधार के डेटाबेस से मैच कर देगा आपकी ई-केवाईसी तुरंत पूरी हो जाएगीहै. इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाने या फिर फोटोकॉपी भी ले जाने की जरूरत नहीं होती है.

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होते ही आपका नया मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर हो जाता है. इसके तुरंत बाद ही कुछ ही समय में आपने नए मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है. जो यह बताता है कि आपका नया मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो गया है. आधार में नया मोबाइल नंबर लिंक होने के कई फायदे हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं.

