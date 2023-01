Aadhar Card Address Change: बिना एड्रेस प्रूफ के भी आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं पता, बस फॉलो करने होंगे ये आसान टिप्स

How to Change Address in Aadhar Card: आजकल आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड सबसे बड़ा कागज बन गया है. प्रत्येक सरकारी-प्राइवेट कामकाज में आधार कार्ड की अनिवार्यता बढ़ती ही जा रही है. लेकिन समस्या तब हो जाती है, जब आप किसी नई जगह पर शिफ्ट होते हैं और आपके पास उस जगह से जुड़ा कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता है. अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इस समस्या के समाधान के लिए नया नियम (Aadhar Card Address Change Rules) लागू कर दिया है. इस बदलाव की वजह से अब आप बिना एड्रेस प्रूफ दिए भी अपने आधार कार्ड के पते को चेंज करवा पाएंगे.

परिवार के मुखिया की लेनी होगी इजाजत

UIDAI के नए नियमों (Aadhar Card Address Change Rules) के मुताबिक अपने आधार में पता चेंज करवाने के लिए आपको परिवार के मुखिया (HoF) की इजाजत लेनी होगी. परिवार का मुखिया अपनी पति या पत्नी, बच्चे और मां-बाप में से जिसके नए पते को अप्रूव कर देंगे, उसका आधार एड्रेस बदल जाएगा. खास बात ये है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति परिवार का मुखिया यानी कि हेड ऑफ फैमिली (HOF) हो सकता है. सरकार का मानना है कि इस बदलाव के बाद लोगों को अपना पता बदलवाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना होगा और उनका आधार कार्ड आसानी से अपडेट हो जाएगा.

आधार कार्ड में ऐसे चेंज करवाएं अपना एड्रेस (Aadhar Card Address Change Process)

- आपको सबसे पहले आधार की वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in पर विजिट करना होगा.

- वेबसाइट खोलने पर आपको आधार एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा.

- इसके बाद आपको अपने परिवार के मुखिया का आधार नंबर वहां लिखना होगा.

- फिर वेबसाइट की ओर से HOF के आधार नंबर का वैलिडेशन होगा. इसके बाद आपसे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कागज मांगा जाएगा.

- यह प्रूफ सब्मिट करने के बाद आपका HOF वैलिडेशन हो जाएगा. इसके बाद आपको 50 रुपये का सर्विस चार्ज ऑनलाइन जमा करवाना होगा.

- यह पेमेंट होने के बाद आपके मोबाइल पर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आएगा, जिसे आपको वेबसाइट पर लिखना होगा. इसके बाद HOF को अपनी एड्रेस रिक्वेस्ट करनी होगी.

- यह रिक्वेस्ट मिलने का मैसेज मिलने पर HOF ओके लिखकर अपनी परमीशन देगा. इसके लिए उसे 30 दिनों का समय मिलेगा. यह परमीशन मिलने के 15 दिनों के अंदर आधार में एड्रेस अपडेट हो जाएगा.

- यह बात ध्यान रखने की है कि अगर परिवार का मुखिया यानी कि HOF एड्रेस चेंज करने की रिक्वेस्ट को नामंजूर कर देता है तो फिर आधार में एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा.

