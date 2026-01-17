इलाज हुआ पूरी तरह डिजिटल! मेडिकल फाइलों से मिली राहत, अब ABHA ID से एक क्लिक में पाएं पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

क्या आप आज भी किसी नए डॉक्टर के पास जाते समय लैब रिपोर्ट, एक्स-रे और प्रिस्क्रिप्शन की भारी-भरकम फाइलें अपने साथ लेकर जाते हैं, तो अब समय बदल गाया है. आज के डिजिटल समय में अब आपको मेडिकल फाइल ढोने की कोई जरूरत नहीं है. ABHA ID की सुविधा से अपकी यह परेशानी अब खत्म होने वाली है. यह आपके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बना देती है. इसके बाद आपको किसी नए डॉक्टर के पास जाते समय पुरानी जांच रिपोर्ट, एक्स-रे, दवाइयों की पर्चियां और अस्पताल की फाइलें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. ABHA ID की मदद से आपको एक जगह पूरे इलाज का रिकॉर्ड मिसल जाएगा.

क्या है ABHA ID?

ABHA ID यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक 14 अंकों की डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड पहचान पत्र है. इसमें आपके आपकी सेहत से जुड़ी सारी जानकारी एक ही डिजिटल जगह पर सुरक्षित रखती है. आभा हेल्थ आईडी से मरीज और डॉक्टर दोनों को काफी सुविधा मिलती है. इससे इलाज की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है.

क्या है ABHA ID की खासियत?

आभा आईडी को आप बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं. इसमें आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है. अगर आसान भाषा में कहें तो ABHA ID आपके स्वास्थ्य का डिजिटल वॉलेट है. इसमें आपकी लैब रिपोर्ट, एक्स-रे, दवाइयों की पर्ची और अस्पताल से जुड़े कागज सुरक्षित रहते हैं. आभा आईडी होने के बाद जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो बार-बार फाइलें निकालने की जरूरत नहीं होती. आभा आईडी पर डॉक्टर आपकी अनुमति से पूरा मेडिकल इतिहास देख सकते हैं और उसी आधार पर आगे इलाज करते हैं. इससे इलाज में समय बचता है, गलत दवा या जांच से भी बचाव होने के साथ मरीज को बेहतर देखभाल मिलती है.

कैसे बनाएं ABHA ID?

ABHA ID बनाना बहुत ही आसान है. इसको आप कुछ ही मिनट में बना सकते हैं. आभा हेल्थ आईडी बनाने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें

स्टेप 1. सबसे पहले healthid.ndhm.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2. यहां 'आधार के जरिए जनरेट करें' का विकल्प चुनें.

स्टेप 3. यहां आधार नंबर दर्ज करें.

स्टेप 4. अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

स्टेप 5. ओटीपी डालने के बाद आपसे एक यूनिक ABHA एड्रेस बनाने को कहा जाएगा, जैसे नाम@abdm.

स्टेप 6. यहीं ABHA एड्रेस आपकी डिजिटल हेल्थ पहचान बन जाता है.

स्टेप 7. इसके बाद आप अपना ABHA कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

मेडिकल रिकॉर्ड कैसे जोड़ें?

ABHA ID बनने के बाद आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड इससे जोड़ सकते हैं. इसके लिए आपको हेल्थ से जुड़े कुछ ऐप्स की मदद लेनी पड़ सकती है। इन ऐप्स के जरिए आपकी जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची और अस्पताल की फाइलें ABHA ID से लिंक हो जाती हैं. आगे चलकर जो भी नया इलाज होगा, उसका रिकॉर्ड भी अपने आप इसमें जुड़ता जाएगा.

डेटा की सुरक्षा पूरी तरह आपके हाथ में

कई लोगों को डर होता है कि उनका मेडिकल डेटा कहीं गलत हाथों में न चला जाए. ABHA ID में आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है. कोई भी डॉक्टर या अस्पताल आपके रिकॉर्ड को तभी देख सकता है, जब आप खुद ओटीपी के जरिए अनुमति देते हैं. इसका मतलब आपकी सेहत की जानकारी पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है.

इलाज हुआ आसान और स्मार्ट

ABHA ID से न सिर्फ मरीज को राहत मिली बल्कि डॉक्टरों के लिए भी इलाज करना आसान हुआ है. अब एक ही जगह पूरी मेडिकल हिस्ट्री मिलने से सही इलाज जल्दी शुरू हो सकता है. ऐसे में अगर देखा जाए तो ABHA ID से अब इलाज और सेहत दोनों स्मार्ट बनने जा रहे हैं.

