Advertisement
trendingNow13077182
Hindi Newsटेकइलाज हुआ पूरी तरह डिजिटल! मेडिकल फाइलों से मिली राहत, अब ABHA ID से एक क्लिक में पाएं पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

इलाज हुआ पूरी तरह डिजिटल! मेडिकल फाइलों से मिली राहत, अब ABHA ID से एक क्लिक में पाएं पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

अक्सर लोग जब इलाज के लिए किसी नए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो अपने साथ पुरानी जांच रिपोर्ट, एक्स-रे, दवाइयों की पर्चियां और अस्पताल की फाइलें ले जाते हैं. कई बार ये कागज पूरे नहीं मिलते या समय पर याद ही नहीं रहता कि कौन-सी रिपोर्ट कहां रखी है. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए अब ABHA ID की सुविधा सामने आई है. यह आपके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बना देती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इलाज हुआ पूरी तरह डिजिटल! मेडिकल फाइलों से मिली राहत, अब ABHA ID से एक क्लिक में पाएं पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

क्या आप आज भी किसी नए डॉक्टर के पास जाते समय लैब रिपोर्ट, एक्स-रे और प्रिस्क्रिप्शन की भारी-भरकम फाइलें अपने साथ लेकर जाते हैं, तो अब समय बदल गाया है. आज के डिजिटल समय में अब आपको मेडिकल फाइल ढोने की कोई जरूरत नहीं है. ABHA ID की सुविधा से अपकी यह परेशानी अब खत्म होने वाली है. यह आपके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बना देती है. इसके बाद आपको किसी नए डॉक्टर के पास जाते समय पुरानी जांच रिपोर्ट, एक्स-रे, दवाइयों की पर्चियां और अस्पताल की फाइलें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है. ABHA ID की मदद से आपको एक जगह पूरे इलाज का रिकॉर्ड मिसल जाएगा. 

क्या है ABHA ID?
ABHA ID यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक 14 अंकों की डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड पहचान पत्र है. इसमें आपके आपकी सेहत से जुड़ी सारी जानकारी एक ही डिजिटल जगह पर सुरक्षित रखती है. आभा हेल्थ आईडी से मरीज और डॉक्टर दोनों को काफी सुविधा मिलती है. इससे इलाज की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है.

क्या है ABHA ID की खासियत?
आभा आईडी को आप बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं. इसमें आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है. अगर आसान भाषा में कहें तो ABHA ID आपके स्वास्थ्य का डिजिटल वॉलेट है. इसमें आपकी लैब रिपोर्ट, एक्स-रे, दवाइयों की पर्ची और अस्पताल से जुड़े कागज सुरक्षित रहते हैं. आभा आईडी होने के बाद जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो बार-बार फाइलें निकालने की जरूरत नहीं होती. आभा आईडी पर डॉक्टर आपकी अनुमति से पूरा मेडिकल इतिहास देख सकते हैं और उसी आधार पर आगे इलाज करते हैं. इससे इलाज में समय बचता है, गलत दवा या जांच से भी बचाव होने के साथ मरीज को बेहतर देखभाल मिलती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया 'Dead'? इस्तेमाल करने से पहले चेक करें स्टेटस

कैसे बनाएं ABHA ID?
ABHA ID बनाना बहुत ही आसान है. इसको आप कुछ ही मिनट में बना सकते हैं. आभा हेल्थ आईडी बनाने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें
स्टेप 1. सबसे पहले healthid.ndhm.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2. यहां 'आधार के जरिए जनरेट करें' का विकल्प चुनें.
स्टेप 3. यहां आधार नंबर दर्ज करें.
स्टेप 4. अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.
स्टेप 5. ओटीपी डालने के बाद आपसे एक यूनिक ABHA एड्रेस बनाने को कहा जाएगा, जैसे नाम@abdm. 
स्टेप 6. यहीं ABHA एड्रेस आपकी डिजिटल हेल्थ पहचान बन जाता है.
स्टेप 7. इसके बाद आप अपना ABHA कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

मेडिकल रिकॉर्ड कैसे जोड़ें?
ABHA ID बनने के बाद आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड इससे जोड़ सकते हैं. इसके लिए आपको हेल्थ से जुड़े कुछ ऐप्स की मदद लेनी पड़ सकती है। इन ऐप्स के जरिए आपकी जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची और अस्पताल की फाइलें ABHA ID से लिंक हो जाती हैं. आगे चलकर जो भी नया इलाज होगा, उसका रिकॉर्ड भी अपने आप इसमें जुड़ता जाएगा.

डेटा की सुरक्षा पूरी तरह आपके हाथ में
कई लोगों को डर होता है कि उनका मेडिकल डेटा कहीं गलत हाथों में न चला जाए. ABHA ID में आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है. कोई भी डॉक्टर या अस्पताल आपके रिकॉर्ड को तभी देख सकता है, जब आप खुद ओटीपी के जरिए अनुमति देते हैं. इसका मतलब आपकी सेहत की जानकारी पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है. 

इलाज हुआ आसान और स्मार्ट
ABHA ID से न सिर्फ मरीज को राहत मिली बल्कि डॉक्टरों के लिए भी इलाज करना आसान हुआ है. अब एक ही जगह पूरी मेडिकल हिस्ट्री मिलने से सही इलाज जल्दी शुरू हो सकता है. ऐसे में अगर देखा जाए तो ABHA ID से अब इलाज और सेहत दोनों स्मार्ट बनने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- स्मार्टफोन हुआ कल की बात! OpenAI ला रही कान में पहनने वाला स्मार्ट कंप्यूटर

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

ABHA IDayushman bharat health account idABHA Health Account

Trending news

पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
PM Modi Assam visit
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
mayor
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
DNA
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
DNA
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील