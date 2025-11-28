Advertisement
Abhijay Arora: 90 लाख की नौकरी छोड़ी, Harvard से MBA किया; 400 रिजेक्शन झेले...फिर जो हुआ वो चौंका देगा!

Abhijay Arora Success Story: कई लोग बड़े सपने देखने के बावजूद उनके सच होने का डर महसूस कर पीछे हट जाते हैं. ऐसे में भारत के टेक प्रोफेशनल अभिजय अरोड़ा की कहानी खुश कर देने वाली है. स्विट्जरलैंड में सालाना 90 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर उन्होंने Harvard से MBA करने का फैसला लिया. हालांकि इस रास्ते में उन्हें 400 से अधिक बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. और फिर उन्हें...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:11 PM IST
Abhijay Arora: 90 लाख की नौकरी छोड़ी, Harvard से MBA किया; 400 रिजेक्शन झेले...फिर जो हुआ वो चौंका देगा!

YouTube Product Manager: क्या आप भी बड़ा सपना देखते हैं और उसके अंजाम को सोचकर पीछे हट जाते हैं? जवाब अगर हां है तो यह खबर आपके लिए खास है. भारत के रहने वाले टेक दिग्गज अभिजय अरोड़ा ने स्विट्जरलैंड में सालाना 90 लाख रुपये की नौकरी कर रहे थे. लेकिन अभिजय अपनी नौकरी से खुश नहीं थे, लिहाजा उन्होंने नौकरी छोड़कर Harvard Business School से MBA करने का फैसला किया और अपने कैरियर में नई ऊंचाइयां छूने का टारगेट बनाया. कठिनाइयों और 400 रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः Google जैसी ग्लोबल टेक कंपनी में नौकरी मिली. 

अभिजय अरोड़ा नाम के एक भारतीय प्रोफेशनल करियर में साल 2022 में एक साहसी फैसला लिया. स्विट्जरलैंड में अपनी Rs 90 लाख की नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने बड़े सपने को पूरा करने का फैसला किया. अभिजय अपनी वर्तमान नौकरी में ग्रोथ की कमी से खुश नहीं थे और कुछ अच्छा करना चाहते थे. उन्हें विश्वास था कि हार्वर्ड जैसे संस्थान से MBA करने पर उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे.

Harvard से ग्रेजुएट होने के बाद भी मिल रहा था 'ना'
हार्वर्ड से MBA की डिग्री पूरी करने के बाद अभिजय को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा. एक अच्छे संस्थान का छात्र होने के बाद भी उन्हें नौकरी तुरंत नहीं मिली. नौकरी पाने के लिए उन्होंने 400 से ज्यादा पदों पर अप्लाई किया लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ ना ही मिला. लोकल नेटवर्किंग या लिंक्डइन के जरिए से अप्लाई करने पर भी उन्हें कहीं सफलता नहीं मिल रही थी. MBA के बाद एक स्थिर इनकम का सपना दूर की कौड़ी भी हाथ नहीं लग रहा था. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी.

रणनीति बदली और Google ने किया हायर
लगातार असफलताओं के बाद अभिजय ने अपनी नौकरी खोजने की रणनीति पूरी तरह से बदल दी. उन्होंने एक ही तरह के स्टैंडर्ड एप्लीकेशन भेजने के बजाय, अपने CV को बदला अलग-अलग कंपनियों और कामों के लिए टेलर-मेड अप्रोच अपनाई और सबसे अलग दिखने के लिए नए तरीकों का प्रयोग किया. उन्होंने ठान लिया कि वह रिजेक्शन से निराश नहीं होंगे और इसके बजाय सीखने पर ध्यान लगाएंगे.

इस नई प्लानिंग के 6 महीनों बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली. अभिजय को एक दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Google के YouTube में प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी मिल गई. निराशा से जीत तक का यह सफर उनके जोखिम लेने और क्षमताओं पर विश्वास रखने को सही साबित करता है. अभिजय का कहना है कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और काम करने का जुनून सैकड़ों रिजेक्शन पर भी भारी पड़ सकते हैं.

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

