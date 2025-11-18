Apple का सबसे पतला फोन लॉन्च करने वाले अबिदुर चौधरी ने छोड़ी कंपनी, जानिए क्या है वजह?

Abidur Chowdhury Resigns : Apple के iPhone Air से पर्दा उठाने करने वाले डिजाइनर अबिदुर चौधरी ने कंपनी छोड़ दी है. लॉस एंजिल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्ट्रा-थिन iPhone Air के प्रमुख डिजाइनर अबिदुर चौधरी एप्पल छोड़कर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप में शामिल हो गए हैं. उनके जाने से Apple के डिजाइन विभाग से कई हाई-प्रोफाइल लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. अबिदुर चौधरी, छह साल से ज्यादा समय से एप्पल के साथ थे. सितंबर में कंपनी के लॉन्च इवेंट के दौरान एक वीडियो में iPhone Air के डिजाइन को प्रस्तुत करने के लिए चुने जाने के बाद अबिदुर चौधरी सुर्खियों में आए. उनके जाने से कथित तौर पर आंतरिक रूप से 'खलबली मच गई' है.

चौधरी के जाने का iPhone Air के बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है. चौधरी किस AI स्टार्टअप में शामिल हुए हैं इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा उन्होंने नहीं किया गया है और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में अभी भी Apple ही दिखा रहा है. उनके जाने बाद कंपनी के CEO टिम कुक अब Apple की डिजाइन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं.

कौन हैं अबिदुर चौधरी ?

अबिदुर चौधरी का जन्म और पालन-पोषण लंदन में हुआ है और वर्तमान में वे सैन फ्रांसिस्को में एक डिजाइनर के रूप में कार्यरत हैं. चौधरी लॉफबोरो यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट डिजाइन और प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएट हैं. उन्हें यहां कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. लंदन में लेयर डिजाइन में एक औद्योगिक डिजाइनर के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने यूके में कैम्ब्रिज कंसल्टेंट्स और कर्वेंटा में इंटर्नशिप के माध्यम से प्रारंभिक अनुभव प्राप्त किया. 2018 और 2019 के बीच उन्होंने अपनी स्वयं की कंसल्टेंसी चलाई. जनवरी 2019 में चौधरी क्यूपर्टिनो स्थित एप्पल में डिजाइनर के रूप में शामिल हुए. तब से अब तक उन्होंने हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन एयर सहित एप्पल के कुछ नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में योगदान दिया है.