सोते समय मौत बनकर फटा AC, 75 साल के बुजुर्ग की मौके पर मौत; कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये भूल?

AC blast: आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के लक्ष्मीदेवीपेटा में एक बेहद दुखद घटना सामने आई. 75 साल के रेबाका रामाराव की मौत उस समय हो गई जब उनके कमरे में लगा एयर कंडीशनर अचानक फट गया.जानकारी के मुताबिक, सोमवार तड़के करीब 4 बजे यह हादसा हुआ. उस समय रामाराव अपने कमरे में सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य पास वाले कमरे में थे. अचानक तेज धमाके की आवाज सुनकर सभी घबरा गए और घर से बाहर भागे. मौके पर पहुंचे लोगों और पुलिस ने देखा कि धमाके की वजह से रामाराव की मौत हो चुकी थी. शुरुआती जांच में शक जताया जा रहा है कि यह हादसा AC में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हो सकता है.

कैसे एक मशीन बन जाती है खतरा

एयर कंडीशनर आमतौर पर हमें आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो यही मशीन खतरनाक भी साबित हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि AC के अंदर कई संवेदनशील पार्ट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर, गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम. इनमें किसी भी तरह की गड़बड़ी या ओवरलोडिंग हादसे को जन्म दे सकती है.

किन वजहों से बढ़ता है ब्लास्ट का जोखिम

जब AC को लंबे समय तक लगातार चलाया जाता है, तो उसका कंप्रेसर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है. यही ओवरहीटिंग कई बार विस्फोट का कारण बनती है. इसके अलावा, कूलिंग गैस का लीक होना और बिजली के तारों में खराबी भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं. हल्की सी चिंगारी और गैस का मिश्रण एक बड़ा हादसा कर सकता है. धूल और गंदगी भी कम खतरनाक नहीं हैं. अगर AC की यूनिट्स में धूल जमा हो जाए, तो हवा का प्रवाह रुक जाता है और अंदर का दबाव बढ़ने लगता है.

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सुरक्षा के लिए क्या करना जरूरी है

AC को सुरक्षित रखने के लिए उसकी समय-समय पर सर्विसिंग कराना बेहद जरूरी है. सीजन शुरू होने से पहले एक बार पूरी जांच जरूर करानी चाहिए. बिजली की अनियमितता से बचने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना एक अच्छा कदम है. इससे मशीन के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं. साथ ही, आउटडोर यूनिट को हमेशा खुली और हवादार जगह पर लगाना चाहिए, ताकि गर्मी बाहर निकलती रहे और मशीन पर दबाव न पड़े.

इस्तेमाल करते समय इन बातों को न करें नजरअंदाज

AC का तापमान बहुत कम रखने के बजाय 24-26 डिग्री के बीच रखना बेहतर होता है. इससे मशीन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता. अगर आप AC को लंबे समय तक चला रहे हैं, तो बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए बंद करना जरूरी है. इससे कंप्रेसर को ठंडा होने का समय मिलता है. घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जैसे MCB और सॉकेट, की समय-समय पर जांच भी बेहद जरूरी है ताकि कोई छुपा हुआ खतरा न रहे.

छोटी सावधानी, बड़ा बचाव

आज के समय में टेक्नोलॉजी भले ही एडवांस हो गई हो, लेकिन लापरवाही अब भी सबसे बड़ा खतरा है. अक्सर लोग सस्ते या लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बाद में बड़ी समस्या बन सकते हैं. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी और भरोसेमंद पार्ट्स का ही उपयोग करें.