सर्दियों में AC बन जाएगा हीटर! ऑन करते ही फेंकने लगेगा गर्म हवा, जानिए कैसे करें कनवर्ट

अगर आपको लगता है कि आपका एसी सिर्फ गर्मियों में काम आता है, तो आप आधी सच्चाई जानते हैं. आज के मॉडर्न इन्वर्टर और स्प्लिट ACs में ऐसा फीचर आता है जो सर्दियों में हीटर का काम करता है. इन एसी में मौजूद हीट मोड (Heat Mode) या रिवर्स साइकिल फंक्शन (Reverse Cycle Function) की मदद से आप ठंड के मौसम में भी अपने कमरे को गर्म रख सकते हैं. कंपनियां दावा करती हैं कि इस फीचर से आप अपनी हीटिंग कॉस्ट में 40% तक की बचत कर सकते हैं, यानी अब अलग से रूम हीटर खरीदने की जरूरत नहीं.

कैसे काम करता है आपका AC हीटर

इस तकनीक का राज छिपा है हीट पंप टेक्नोलॉजी (Heat Pump Technology) में, जो ज्यादातर इन्वर्टर या स्प्लिट ACs में दी जाती है. सामान्य एसी कमरे की गर्मी को बाहर निकालते हैं, लेकिन हीट मोड में यह प्रक्रिया उलटी हो जाती है. एसी बाहर की हवा से गर्मी खींचता है और उसे कमरे के अंदर भेजता है, जिससे कमरे का तापमान कुछ ही मिनटों में बढ़ जाता है. बस अपने AC रिमोट पर “HEAT” या सूरज का आइकन ढूंढिए- यही बटन आपके सर्दियों के आराम की चाबी है.

सिर्फ कुछ मिनटों में ऐसे करें AC को हीटर मोड पर स्विच

अगर आपके पास इन्वर्टर या स्प्लिट AC है, तो आप कुछ आसान स्टेप्स में ही उसे हीटर में बदल सकते हैं: अपने रिमोट पर Mode बटन दबाते रहें जब तक स्क्रीन पर 'HEAT' या सूरज का आइकन ना दिखे. अब तापमान को 24°C से 26°C के बीच सेट करें – यह सबसे आरामदायक और पावर-सेविंग रेंज है. शुरुआत में एसी से ठंडी हवा निकल सकती है, लेकिन चिंता न करें- यह नॉर्मल है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंप्रेसर को रिवर्स साइकिल पर आने में 1–2 मिनट लगते हैं, जिसके बाद गर्म हवा बाहर आने लगती है. बेहतर हीटिंग के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें, और Swing Mode ऑन करें ताकि गर्मी पूरे कमरे में समान रूप से फैले. ध्यान रखें, 27°C से ऊपर का तापमान सेट करने से बिजली की बर्बादी होती है, लेकिन गर्मी में खास फर्क नहीं पड़ता.

AC हीटर क्यों बचाता है पैसा और एनर्जी

पारंपरिक इलेक्ट्रिक हीटर खुद से गर्मी पैदा करते हैं, जबकि AC Heat Pump पहले से मौजूद गर्मी को ट्रांसफर करता है. यही कारण है कि इन्वर्टर ACs 30–40% तक ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं. इससे आपकी बिजली का बिल कम आता है और कमरा भी उतना ही गर्म रहता है.

हालांकि, इसका असर आपके कमरे की इन्सुलेशन और साइज पर निर्भर करता है. अगर कमरा बहुत बड़ा या हवा लीक करने वाला है, तो एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बिजली ज्यादा खर्च होगी. इसलिए सर्दियों में AC को हीटर मोड में सही तरह से इंसुलेटेड कमरे में चलाएं, ताकि गर्मी भी बनी रहे और बिजली बिल भी कंट्रोल में रहे.

सर्दियों में AC इस्तेमाल करने के फायदे

• अलग से हीटर खरीदने की जरूरत नहीं

• कम बिजली खपत और बेहतर सुरक्षा

• कमरे में नमी (humidity) बनी रहती है, जिससे हवा सूखी नहीं होती

• पूरे कमरे में समान गर्मी मिलती है, सिर्फ एक कोने तक सीमित नहीं रहती

इस तरह, अगर आपके पास इन्वर्टर या स्प्लिट एसी है, तो सर्दियों में भी उसे बंद करने की जरूरत नहीं. बस एक बटन दबाइए और अपने AC को हीटर में बदलिए, वो भी बिना कोई अतिरिक्त खर्च किए!