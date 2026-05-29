रिटायर्ड IAS अधिकारी की जान ले गया एयर कंडीशनर! AC ऑन करके सोने वाले आज ही नोट कर लें ये 5 बातें, वरना पछताएंगे

Delhi AC Blast News: दिल्ली के हौज खास में हुई एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है, जहां एक पॉश कॉलोनी में AC ब्लास्ट होने से रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की जान चली गई. भीषण गर्मी के इस दौर में राहत देने वाला एयर कंडीशनर कब एक जानलेवा बम में बदल जाए, कहा नहीं जा सकता. अगर आप भी रात भर AC ऑन करके सोते हैं, तो सावधान हो जाइए.
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AC Blast Reasons: दिल्ली का हौज खास इलाका उस समय दहल उठा, जब एक पॉश कॉलोनी में जोरदार धमाका हुआ. घर की दीवारें हिल गईं और देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया. यह कोई आतंकी हमला या सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि गर्मी से राहत देने वाले एक AC का विस्फोट था. इस हादसे में रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग AC के इनडोर यूनिट में धमाके के बाद लगी, जिसके बाद पूरे घर में धुआं फैल गया और अफरा-तफरी मच गई. आखिर कैसे गर्मी से राहत देने वाला AC मौत की वजह बन गया? क्यों AC में होता है ब्लाट और क्या है इससे बचने का तरीका, आइए जानते हैं.
पुलिस और फायर ब्रिगेड के अनुसार, हादसा रात लगभग 11:15 बजे हुआ. शुरुआती जांच में सामने आया है कि घर में लगे AC की इनडोर यूनिट में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग लग गई. गर्मी का मौसम होने के कारण आगे तेजी से फैली और पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया. धुएं का गुबार इतना तेज था कि वर्ल्ड बैंक में भारत के पूर्व कार्यकारी निदेशक रहे धनेंद्र कुमार जी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सफोकेशन के कारण एम्स ट्रॉमा सेंटर में उन्होंने आखिरी सांस ली. वहीं उनके बेटे का इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.
दिल्ली समेत देश के कई शहरों में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है. पारा 42-44 डिग्री को भी पार कर जा रहा है. ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए AC का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं. लगातार एसी का इस्तेमाल होने से AC ब्लास्ट होने और आग लगने की खबरें आ रही हैं. इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं, आइए जानते हैं कि कैसे गर्मी दूर करने वाला एसी खुद ही आग के गोले में बदल जा रहा है.
लगातार चलना और ओवरहीटिंग
गर्मी से राहत पाने के लिए लोग AC को बिना ब्रेक दिए लगातार कई घंटों तक 16 या 18 डिग्री सेल्सियस पर चलाते हैं, इतने लंबे समय और इतने कम टेंपरेचर पर एसी काम करने के कारण कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. इस भीषण गर्मी में मशीन को ठंडा होने का समय नहीं मिलता और वह ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाती है.
AC के अंदर मौजूद गैस विशेष रूप से पुरानी गैसें ज्वलनशील होती हैं. अगर वायरिंग पुरानी हो या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो चिंगारी उठते ही गैस आग पकड़ लेती है.
कई बार लोग पैसे बचाने के चक्कर में लोकल मैकेनिक से काम करवा लेते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की वायर या कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं. धूल-मिट्टी के कारण अगर सर्विसिंग न हो, तो वेंटिलेशन रुक जाता है और इससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है.
गर्मियों में अचानक बिजली का लोड बढ़ने से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, जो स्टेबलाइजर न होने की स्थिति में सीधे कंप्रेसर को उड़ा देता है. अगर यह बार-बार होता है तो कंप्रेसर पर बुरा असर पड़ता है और हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है.
अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर की ठंडी हवा देने वाला AC कभी किसी हादसे में बदले, तो इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें-
AC को दें थोड़ा आराम
रात में सोते समय टाइमर या फिर स्लीप मोड का ऑन करें. लगातार कई घंटों तक AC को चलाने के बजाय बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक दें, जिससे कंप्रेसर ठंडा हो सके.
तापमान 24-25 डिग्री पर सेट करें
एक्सपर्ट्स के अनुसार, AC को हमेशा 24 से 26 डिग्री पर चलाना सबसे सेफ माना जाता है. इससे मशीन पर लोड नहीं पड़ता और बिजली का बिल भी कम आता है.
सिर्फ ऑथराइज्ड सर्विस
हमेशा कंपनी से ही मैकेनिक बुलाकर सर्विसिंग कराएं. हर सीजन की शुरुआत में गैस लीकेज और वायरिंग की जांच जरूर करवाएं.
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पावर प्लग और स्टेबलाइजर
AC के लिए हमेशा हैवी-ड्यूटी 16 एम्पीयर के पावर प्लग और अच्छी क्वालिटी के स्टेबलाइजर का ही प्रयोग करें.
आउटडोर यूनिट के पास जगह छोड़ें
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बालकनी या छत पर रखी आउटडोर यूनिट के आसपास हवा आने-जाने की पूरी जगह हो. उसके ठीक ऊपर या पास में ऐसा कुछ न रखें, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाए.
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