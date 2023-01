गर्मी में पहली बार AC ऑन करने से पहले जान लें ये खास बातें, नहीं तो बम की तरह फट जाएगा आपका एयर कंडीशनर

How To Prevent AC explosions during the summer season: गर्मी का सीजन कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाला है. ऐसे में लोग गीजर और हीटर को पैक करके एयर कंडीशन और कूलर को निकाल लेंगे. हर बार की तरह इस बार भी खतरनाक गर्मी पड़ने वाली है. अगर आप गर्मी का एहसास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि AC ऑन कर लिया जाए या फिर चाह रहे हैं कि गर्मी में AC परेशान न करे तो कुछ बातों को जानने की जरूरत है. क्योंकि जरा सी चूक होने पर AC जानलेवा भी साबित हो सकता है.

पिछले साल हुई थी ये घटना

पिछले साल जून में कर्नाटक के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट से एक खबर सामने आई थी. जहां एक एयर कंडीशनर में विस्फोट के बाद आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई. एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और जोरदार धमाका हुआ. आग ने तेजी से पूरे घर को चपेट में ले लिया. जिस कमरे में एसी लगा हुआ था, उसमें सो रहे परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई.

एक्सपर्ट ने दी ये राय

गर्मी में AC का इस्तेमाल दबाकर किया जाता है. कूलर जैसे उपकरण चलने से तारों पर भी दबाव पड़ता है. ऐसे में AC में ब्लास्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन कुछ सावधानियों को पालन करके आप हादसों को रोक सकते हैं. इंडियन एयर फोर्स के JE Ravindra Katare AC मशीन चलाने में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं.

रखें इन बातों का ध्यान

- अगर आप सीजन में पहली बार AC ऑन करने जा रहे हैं तो पहले सर्विसिंग जरूर करा लें. महीनों से यूज न होने पर कोई खराबी हो सकती है. अगर बिना सर्विस के ऑन किया है और कोई गड़बड़ी आ रही है तो उसको तुरंत बंद कर दें.

- ऑन करने से पहले AC में लगी धूल को अच्छे से साफ कर लें. गंदगी सुचारू रूप से काम करने से रोकती है. गंदगी और कचरे के कारण एसी के कंप्रेसर में विस्फोट होने का खतरा बना रहता है.

- विंडो और स्प्लिट AC के फिल्टर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए. अगर फिल्टर को साफ नहीं किया तो गर्मी बढ़ जाती है और चिंगारी निकलने की आशंका होती है.

- AC सॉकेट और सॉकेट को अच्छी तरह से चेक कर लें. न्यूट्रल और फेज दोनों कनेक्शन टाइट होने चाहिए. लूज होने पर स्पार्क हो सकता है.

- अगर आपके पास 1.5 टन का AC है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें 4mm मल्टीफ्लक्स तार होना चाहिए. अगर 4mm से कम है तो चिंगार लगने का खतरा होता है.

