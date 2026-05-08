घर को 'तंदूर' बना देगा AC! दमघोंटू गर्मी में भूलकर भी न करें ये काम, बुलानी पड़ जाएगी फायर ब्रिगेड

AC Blast Warning: मई की तपती गर्मी और 42 डिग्री के पार जाते पारे ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है! भयंकर गर्मी से बचने के लिए AC अब जरूरत बन चुका है, लेकिन आपकी यही राहत पल भर में आफत बन सकती है. बीते कुछ दिनों में एसी में ब्लास्ट और आग लगने की घटनाओं ने सबको डरा दिया है. क्या आप जानते हैं कि एसी में किसी तरह के हादसा होने से पहले एसी कुछ खास संकेत देता है? आइए जानते हैं...
Trending Photos
AC Blast Reasons in Summer: मई के महीने के आगाज के साथ ही भयंकर गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है. भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एयर कंडीशनर यानी AC का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जो एसी राहत देता है, वही जरा सी लापरवाही पर बड़े खतरे का भी रूप ले सकता है. देश के कई हिस्सों में तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है, ऐसे में लगातार घंटों तक चलने वाले AC पर भी गर्मी का असर पड़ रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है. जानकारों के अनुसार ओवरहीटिंग, खराब वायरिंग, गैस लीकेज या मेंटेनेंस की अनदेखी की वजह से AC में ब्लास्ट और आग लगने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. खास बात यह है कि एसी में किसी भी तरह की समस्या या हादसे से पहले AC अक्सर कुछ अजीब संकेत देने लगता है, जिन्हें लोग सामान्य समझकर इग्नोर कर देते हैं. यही छोटी गलती बड़े हादसे की वजह हो सकती है.
गर्मी में घरों को ठंडक देने वाली एसी में आखिर आग क्यों लगती है, यह सवाल आपके भी मन में भी आता होगा. इसका जवाब है उसके अंदर लगे तारों, फिल्टर और कंप्रेसर पर लगातार चलाने से बढ़ा हुआ दबाव. इसके साथ ही सिस्टम में जमा धूल और खराब वेंटिलेशन भी खतरे को बढ़ाते हैं. यही वजह है कि छोटी-छोटी एसी की दिक्कतें भी गर्मी के मौसम में बड़ी समस्या बन जाती है.
AC या फिर दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस खराब होने से पहले कुछ इशारे देते हैं, जिन्हें अगर इग्नोर न करें तो हादसे से बच सकते हैं. अगर AC चलाने पर स्मेल या धुआं उठे, तो यह ओवरहीटिंग या इलेक्ट्रिकल समस्या का इशारा हो सकता है. इसके साथ ही मशीन से आने वाली अजीब आवाज ढीले या खराब पुर्जों की तरफ इशारा करती है. अगर आप जल्दी-जल्दी AC को ऑन-ऑफ करते हैं तो यह भी एसी के लिए नुकसानदायक होता है, इससे सिस्टम पर बड़ा असर पड़ता है. वहीं अगर एसी चलाने पर भी रूम में कूलिंग नहीं हो रही है या एसी पर बर्फ जम जा रही है तो यह गैस खत्म या लीकेज का इशारा हो सकता है.
वहीं AC के इंडोर यूनिट से पानी टपकना या पाइप पर बर्फ जमना दिखे तो इसे एसी में खराबी का इशारा हो सकता है.
अगर बिना AC का इस्तेमाल बढ़ाए बिजली का बिल अचानक ज्यादा आने लगे, तो समझें कि एसी में कुछ खराबी आ गई है.
एसी का बार-बार ट्रिप होना या कंप्रेसर का ओवरहीट होना गंभीर खराबी की ओर इशारा करता है.
अगर आप भी एसी से होने वाले हादसों के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो समय समय पर AC की सफाई और सर्विसिंग बहुत जरूरी है. धूल से फिल्टर भर जाता है, जिससे एयरफ्लो पर असर पड़ता है. इससे एसी को ज्यादा पावर लगाना पड़ती है और कूलिंग पावर कम हो जाती है. इसलिए समय समय पर AC की सर्विसिंग जरूर कराना चाहिए.
(ये भी पढ़ेंः जेठ की गर्मी को कान पकड़कर घर से बाहर निकालेगा AC! बस दबा दें रिमोट का ये बटन)
आज के समय में आने वाले एडवांस एसी में स्मार्ट फीचर होते हैं, जो न सिर्फ बिजली बचाते हैं बल्कि कूलिंग भी कम समय में ज्यादा करते हैं. टाइमर, स्लीप मोड और इको मोड के साथ एसी चलाने से कमरा ठंडा होने के बाद यह ऑटो कट हो जाता है.
अगर एसी वाले रूम में बाहर से गर्म हवा नहीं आती है तो कम समय में ही ठंडक मिलने लगती है. इससे एसी पर प्रेशर भी नहीं पड़ता है और ठंडक भी मिलती है.
(ये भी पढ़ेंः Jio के हाथ लगा नया 'हथियार'! पैसे दो और 'VIP नेटवर्क' पाओ, क्या है Network Slicing)