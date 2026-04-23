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Hindi NewsटेकAC चालू करके कमरे में पानी की बाल्टी क्यों रख रहे लोग? रईसजादे भी अपना रहे ये देसी Trick

AC चालू करके कमरे में पानी की बाल्टी क्यों रख रहे लोग? रईसजादे भी अपना रहे ये देसी Trick

एयर कंडीशनर कमरे की नमी सोखकर हवा को रूखा बना देते हैं, जिससे त्वचा में खुजली और गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं. कमरे के कोने में पानी से भरी बाल्टी रखना एक 'नेचुरल ह्यूमिडिफायर' की तरह काम करता है, जो हवा में नमी बनाए रखकर आपकी सेहत और स्किन का ख्याल रखता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:44 AM IST
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कमरे के कोने में पानी से भरी बाल्टी रखना एक 'नेचुरल ह्यूमिडिफायर' की तरह काम करता है.
कमरे के कोने में पानी से भरी बाल्टी रखना एक 'नेचुरल ह्यूमिडिफायर' की तरह काम करता है.

भारत में 2026 की गर्मियों में हीटवेव लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में AC अब जरूरत बन चुका है. इसी बीच एक नया ट्रेंड तेजी से लोगों के घरों में देखने को मिल रहा है- AC वाले कमरे में पानी से भरा कंटेनर या बाल्टी रखना. पहली नजर में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक आसान और असरदार DIY ट्रिक है, जो AC की एक बड़ी कमी को दूर करने में मदद करती है.

समस्या क्या है: AC की ड्राई एयर

एयर कंडीशनर का काम सिर्फ ठंडक देना नहीं होता, बल्कि यह कमरे की हवा से नमी (moisture) भी खींच लेता है. यही वजह है कि AC चलने पर कमरे की हवा काफी ज्यादा सूखी हो जाती है. इस सूखी हवा के कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं. सबसे पहले, स्किन ड्राई होकर खुजली या पपड़ी जैसी समस्या पैदा कर सकती है. इसके अलावा गले में खराश, नाक सूखना और सुबह खांसी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. आंखों में जलन या लालपन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि आंसुओं की नमी जल्दी खत्म होने लगती है.

नेचुरल ह्यूमिडिफायर

इस समस्या का आसान समाधान है पानी से भरी एक बाल्टी या कंटेनर. यह बाल्टी एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर की तरह काम करती है. जब AC की हवा पानी के ऊपर से गुजरती है, तो पानी धीरे-धीरे वाष्प (evaporation) बनकर हवा में मिल जाता है. इससे कमरे की हवा में थोड़ी नमी वापस आ जाती है. यह छोटी-सी नमी आपकी स्किन को सूखने से बचाती है और सांस लेने की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाती है. यानी बिना किसी महंगे डिवाइस के आप अपने कमरे की हवा को बैलेंस कर सकते हैं.

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बाल्टी कहां रखें

इस ट्रिक का पूरा फायदा तभी मिलेगा, जब आप बाल्टी को सही जगह पर रखें. कोशिश करें कि इसे कमरे के उस कोने में रखें, जहां AC की हवा सीधे पहुंचती हो. इससे पानी जल्दी वाष्प बनेगा और हवा में नमी तेजी से फैलेगी. ध्यान रखें कि बाल्टी ऐसी जगह रखी हो, जहां लोगों का आना-जाना कम हो, ताकि कोई गलती से टकराए नहीं.

सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी

पानी और इलेक्ट्रॉनिक चीजें साथ में जोखिम पैदा कर सकती हैं. इसलिए बाल्टी को टीवी, लैपटॉप, चार्जर, वायर या पावर स्ट्रिप से दूर रखें. अगर पानी गिरता है तो शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है. इसलिए हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बाल्टी को स्थिर जगह पर रखें.

ढककर न रखें और साफ पानी इस्तेमाल करें

एक जरूरी बात यह है कि बाल्टी को कभी ढककर न रखें. पानी का हवा के संपर्क में आना जरूरी है, तभी evaporation सही तरीके से होगा. इसके अलावा, हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें और रोजाना इसे बदलें. अगर पानी लंबे समय तक रखा रहेगा, तो उसमें मच्छर पनप सकते हैं या बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं, जिससे फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है.

आसान लेकिन असरदार जुगाड़

AC के साथ पानी की बाल्टी रखने का यह छोटा सा जुगाड़ आपके कमरे की हवा को ज्यादा आरामदायक बना सकता है. यह न सिर्फ आपकी स्किन और आंखों को सूखने से बचाता है, बल्कि सांस से जुड़ी समस्याओं को भी कम करता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ता. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह ट्रिक गर्मियों में काफी राहत दे सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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