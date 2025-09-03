पैसे बचाने के लिए ऑफ सीजन में खरीद रहे हैं AC तो जान लें ये बात, नहीं तो लग जाएगी चपत!
पैसे बचाने के लिए ऑफ सीजन में खरीद रहे हैं AC तो जान लें ये बात, नहीं तो लग जाएगी चपत!

गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर यानी AC हर घर में जरूरी हो गया है. लेकिन इसकी कीमत अक्सर लोगों की खरीदारी को रोक देती है. इसी वजह से कई लोग सोचते हैं कि सर्दियों या बरसात में AC खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठंड के मौसम में दुकानदार भारी छूट देंगे. इसकी सच्चाई क्या है आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं...

 

Sep 03, 2025
पैसे बचाने के लिए ऑफ सीजन में खरीद रहे हैं AC तो जान लें ये बात, नहीं तो लग जाएगी चपत!

Buy AC off Season: भयंकर तपन हो या उमस भरी गर्मी अगर AC होतो परेशानी नहीं होती है. इसलिए ज्यादातर लोग AC खरीदते हैं. लेकिन इसकी कीमत के कारण बहुत से लोग गर्मी के दिनों में तो एसी नहीं खरीद पाते हैं. ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि बरसात या सर्दियों के समय AC खरीदना ज्यादा फायदेमंद होता है. इसके पीछे उनका सोचना है कि ठंड के मौसम में डिमांड कम होने के कारण दुकानदार पर छूट ज्यादा मिलती है. क्या है इसकी सच्चाई, क्या सच में बरसात और ठंड पर ज्यादा छूट मिलती है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई.. 

अगर आपको लगता है कि बरसात या ठंड के दिनों में AC की बिक्री कम होने की वजह से कंपनियां इसे सस्ते दामों में बेचेंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं. असलियत इसके एकदम उल्टा है. ठंड के मौसम में AC की बिक्री कम होने  पर कंपनियां उत्पादन को भी सीमित कर देती हैं. इस दौरान उनका ध्यान हीटर, गीजर जैसे अन्य प्रोडक्ट्स और अगले गर्मियों के लिए नए AC मॉडल तैयार करने में होता है. यही कारण है कि सर्दियों में AC पर बड़े डिस्काउंट या विशेष ऑफर देखने को कम मिलते हैं.

छूट मिलना इस मौसम में भी मुश्किल
हालांकि सर्दियों में AC की मांग पूरी तरह खत्म नहीं होती, जैसे ऑफिस, बिजनेस जगहों या गिफ्ट के लिए लोग AC खरीदते रहते हैं. ऐसे में दुकानदारों पर स्टॉक जल्दी खत्म करने का दबाव नहीं रहता, इसलिए इस मौसम में वे बड़े डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं होते. इस वजह से ऑफ-सीजन में कीमतों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता. वहीं, गर्मियों के शुरू होने पर AC की मांग अचानक बढ़ जाती है, और कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बिकवाली में रखने के लिए आकर्षक ऑफर और छूट पेश करती हैं. 

वारंटी का नुकसान
अगर सर्दियों में AC पर थोड़ी बहुत छूट मिल भी जाए, तो इससे होने वाला फायदा अक्सर कम और नुकसान ज्यादा होता है. AC की वारंटी उसी दिन से शुरू हो जाती है जब आप उसे खरीदते हैं. इसका मतलब है कि अगर आप सर्दियों में AC खरीदते हैं और गर्मियों में ही इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो वारंटी का समय आधा या उससे भी ज्यादा बीत चुका होता है. ऐसे में अगर AC में कोई खराबी आती है, तो आपको मरम्मत या सर्विस पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, जो आपकी बचत से कहीं अधिक हो सकता है.

कब एसी खरीदना होता है सही
अगर सही वक्त की बात करें, तो मार्च से अप्रैल का समय AC लेने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान नए मॉडल्स बाजार में आते हैं और आपको विकल्प भी ज्यादा मिलते हैं.

;