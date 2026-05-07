मई में कितनी डिग्री पर चलाना चाहिए AC? इतने नंबर पर चलाएंगे तो बचेगा बिजली बिल और कमरे में मिलेगी पहाड़ों जैसी ठंडक

देशभर में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच एयर कंडीशनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसी के साथ बिजली की खपत भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है. इस स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. प्रशासन ने सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, बड़े व्यावसायिक भवनों, होटल, मॉल और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि एयर कंडीशनर यानी AC का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाए. प्रशासन का मानना है कि इससे बिजली की बचत होगी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और पावर ग्रिड पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार, गर्मियों में सबसे ज्यादा बिजली की खपत एयर कंडीशनर की वजह से होती है. लोग अक्सर AC को 18 या 20 डिग्री पर चलाते हैं, जिससे बिजली की खपत कई गुना बढ़ जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि AC का तापमान हर एक डिग्री कम करने पर बिजली की खपत लगभग 6 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.

इसी वजह से प्रशासन लोगों और संस्थानों को जागरूक करना चाहता है कि जरूरत से ज्यादा कम तापमान पर AC चलाना न सिर्फ बिजली की बर्बादी है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है. 24 से 25 डिग्री का तापमान शरीर के लिए भी आरामदायक माना जाता है और इससे बिजली की बचत भी होती है.

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किन जगहों पर लागू होगी एडवाइजरी?

यह एडवाइजरी मुख्य रूप से सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, बड़े होटल, शॉपिंग मॉल, कॉर्पोरेट ऑफिस और बड़े व्यावसायिक भवनों के लिए जारी की गई है. प्रशासन चाहता है कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले बड़े संस्थान इस नियम का पालन करें ताकि शहर में कुल बिजली खपत को नियंत्रित किया जा सके. हालांकि यह फिलहाल एक एडवाइजरी के रूप में जारी की गई है, लेकिन भविष्य में इसे लेकर और सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं. प्रशासन का फोकस फिलहाल लोगों को जागरूक करने और स्वेच्छा से नियमों का पालन करवाने पर है.

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बेहद कम तापमान पर AC चलाने के आदी हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि 24 डिग्री पर AC चलाने से न सिर्फ बिजली का बिल कम होगा, बल्कि AC की लाइफ भी बढ़ेगी. इससे मशीन पर कम दबाव पड़ेगा और मेंटेनेंस का खर्च भी घट सकता है. इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में यह कदम पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है. कम बिजली खपत का मतलब है कम कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा संसाधनों पर कम दबाव.