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52 डिग्री टेम्प्रेचर और चिलचिलाती धूप बेअसर कर देगा SHARP का नया इनवर्टर AC, एयर प्यूरीफायर की भी करता है काम, कीमत...

SHARP Window AC: अगर आप भी चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए कम कीमत में ज्यादा फीचर्स वाली दमदार एसी खरीदना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए एकदम परफेक्ट है. मई-जून की झुलसाने वाली लू शुरू होने से पहले ही कंपनियां अपने लेटेस्ट मॉडल मार्केट में ला रही हैं. इसी कड़ी में SHARP ने एक ऐसा Window AC लॉन्च किया है जो एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:04 PM IST
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52 डिग्री टेम्प्रेचर और चिलचिलाती धूप बेअसर कर देगा SHARP का नया इनवर्टर AC, एयर प्यूरीफायर की भी करता है काम, कीमत...

SHARP Window AC: मार्च का महीना जैसे-जैसे बीत रहा है वैसे-वैसे गर्मी भी अपना असर दिखाना शुरू कर रही है. मई-जून में पड़ने वाली भयंकर गर्मी से अगर आप भी बचने के लिए अभी AC खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह परफेक्ट समय है. गर्मी के शुरुआती दिनों में कूलर एसी के दाम मई-जून में गर्मी बढ़ने के बाद की कीमतों से कम होते हैं. साथ ही यही समय है जब कई कंपनियां अपने नए-नए मॉडल मार्केट में लाती हैं. इसी क्रम में SHARP ने भारतीय मार्केट में अपनी नई विंडो एयर कंडीशनर रेंज उतार दी है. इस बार कंपनी ने सिर्फ कूलिंग ही नहीं बल्कि एयर प्यूरीफिकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया है. तो आपको सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं बल्कि प्रदूषण से भी रक्षा मिलेगी. 

AC और एयर प्यूरीफायर एक साथ

SHARP ने इस AC सीरीज में दो नई मॉडल पेश की हैं Ryohu (इनवर्टर) और Ryohu-FS (फिक्स्ड-स्पीड). इन AC की सबसे बड़ी खास बात है इनकी शार्प की सिग्नेचरप्लाज्माक्लस्टर टेक्नोलॉजी. जो हवा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन छोड़कर बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी और स्मेल को दूर करती है. यानी अब आपको ठंडी हवा के साथ-साथ शुद्ध हवा के लिए अलग से एयर प्यूरीफायर घर में लगाने की जरूरत नहीं होगी.

भीषण गर्मी के लिए तैयार

भारतीय में पड़ने वाली चिलचिलाती गर्मी को ध्यान में रखते हुए ये AC 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी कमरे को ठंडा रख सकती हैं. शानदार कूलिंग के लिए इसमें ट्विन रोटरी इनवर्टर कंप्रेसर, टर्बो मोड और कोआंडा एयरफ्लो दिया गया है जो कमरे के हर कोने में बराबर ठंडक पहुंचाता है.

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स्मार्ट फीचर्स और बिजली की बचत

कन्वर्टिबल मोड
इस एसी सीरीज में 4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड है जिससे आप जरूरत के हिसाब से कूलिंग कंट्रोल कर बिजली बिल बचा सकते हैं.

इसमें 100% कॉपर कंडेनसर और एंटी-करोश़न कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है. जो इसे लंबे समय तक खराब होने से बचाएगा.

पावर कट के बाद आपको बार-बार सेटिंग्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

मॉडल 

Ryohu Inverter Series
1.45 टन, 3-स्टार और 5-स्टार

Ryohu-FS Series
1.41 से 1.70 टन, 2-स्टार और 3-स्टार, 18 मीटर तक एयर थ्रो के साथ.

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कीमत और उपलब्धता

Ryohu-FS- ₹34,490 से शुरू
Ryohu Inverter- ₹39,990 से शुरू

इन एसी पर कंपनी की ओर से 5 साल की वारंटी मिल रही है, वहीं इन्वर्टर मॉडल के कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी मिलेगी. ये एसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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