घर में लगा AC कहीं टाइम बम तो नहीं? सर्विसिंग वाले भैया से जरूर पूछें ये 3 सवाल, बच जाएगी परिवार की जान

गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशनर (AC) फटने और आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने AC सर्विस प्रोफेशनल से बस 3 साधारण सवाल पूछकर आप इस बड़े खतरे को टाल सकते हैं.
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भीषण गर्मी के इस मौसम में एयर कंडीशनर (AC) अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि हर घर की जरूरत बन चुका है. लेकिन बढ़ती गर्मी के साथ-साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से AC ब्लास्ट होने और घरों में आग लगने की खौफनाक खबरें भी सामने आ रही हैं. एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज हंसते-खेलते परिवार को मिनटों में तबाह कर देता है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन हादसों की सबसे बड़ी वजह सही रखरखाव न होना और सर्विसिंग के दौरान होने वाली छोटी लापरवाही है. जब भी आप अपने घर पर AC की सर्विसिंग कराने के लिए किसी मैकेनिक या प्रोफेशनल को बुलाते हैं, तो काम खत्म होने के बाद उनसे 3 बेहद जरूरी सवाल जरूर पूछें. ये तीन सवाल आपके AC की लाइफ तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही आपके परिवार को एक बड़े हादसे से भी सुरक्षित रखेंगे.
एसी में आग लगने की सबसे बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट होती है. जब AC लगातार कई घंटों तक चलता है, तो उसके तारों और कैपेसिटर पर भारी दबाव पड़ता है. सर्विस मैकेनिक से हमेशा पूछें कि क्या कोई तार अंदर से पिघल या कट तो नहीं रहा है. कई बार लोकल मैकेनिक सस्ते और पतले तारों का इस्तेमाल कर देते हैं जो AC का भारी लोड नहीं संभाल पाते और गर्म होकर पिघल जाते हैं. मैकेनिक से कहें कि वह बिजली के सभी कनेक्शनों को अच्छे से टाइट करे ताकि स्पार्किंग की कोई गुंजाइश न बचे.
आजकल के आधुनिक एयर कंडीशनर्स में जो रेफ्रिजरेंट गैस (जैसे R-32) इस्तेमाल होती है, वह काफी ज्वलनशील होती है. अगर AC के इनडोर या आउटडोर यूनिट में थोड़ा सा भी गैस लीकेज है और वहां कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, तो पलक झपकते ही भयंकर ब्लास्ट हो सकता है. मैकेनिक से सीधे पूछें कि क्या उसने गैस प्रेशर के साथ-साथ लीकेज टेस्ट किया है या नहीं. अगर गैस कम है, तो सिर्फ गैस टॉप-अप कराने के बजाय पहले लीक होने वाली जगह को ढूंढकर ठीक करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है.
अक्सर लोग घर के अंदर लगे इनडोर यूनिट की सफाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन धूप में तप रहे आउटडोर यूनिट को भूल जाते हैं. आउटडोर यूनिट का काम कमरे की गर्मी को बाहर फेंकना होता है. अगर उसकी जाली (कंडेनसर कॉइल) में धूल-मिट्टी जमी होगी, तो कंप्रेसर ओवरहीट यानी जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगेगा. कंप्रेसर का तापमान जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वह फट जाता है. मैकेनिक से जरूर पूछें कि क्या आउटडोर यूनिट से हवा का फ्लो सही है और क्या उसके आसपास कोई रुकावट तो नहीं है.
मैकेनिक से ये तीन सवाल पूछने के अलावा आपको खुद भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. कभी भी अपने AC को लगातार 12 या 15 घंटे बिना ब्रेक दिए न चलाएं. बीच-बीच में कंप्रेसर को थोड़ा आराम देना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही, घर की वायरिंग के लिए हमेशा अच्छे ब्रांड के एमसीबी (MCB) और स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें ताकि वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से कंप्रेसर सुरक्षित रहे. याद रखें कि एक छोटी सी सावधानी आपको और आपके आशियाने को हमेशा सुरक्षित रख सकती है.
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