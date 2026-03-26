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Hindi NewsटेकAC Extended Warranty आपकी सुरक्षा या कंपनी की एक्सट्रा कमाई? ग्राहक ने खुद खोली कंपनियों की पोल! सामने आया सच

AC Extended Warranty आपकी सुरक्षा या कंपनी की 'एक्सट्रा' कमाई? ग्राहक ने खुद खोली कंपनियों की पोल! सामने आया सच

AC Extended Warranty Scam: जब हम नया AC खरीदते हैं तो हजारों रुपये एक्स्ट्रा देकर एक्सटेंडेड वॉरंटी लेना फायदेमंद समझते हैं जिससे भविष्य में होने वाले बड़े खर्चों से बचा जा सके. लेकिन क्या होगा अगर जरूरत पड़ने पर कंपनी हाथ खड़े कर दे? एक ग्राहक के वायरल दावे ने इसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सच में कंपनियां एक्सटेंडेड वारंटी के Terms-Conditions के पीछे छिपकर ग्राहकों को चूना लगा रही हैं?

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:00 AM IST
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AC Extended Warranty आपकी सुरक्षा या कंपनी की 'एक्सट्रा' कमाई? ग्राहक ने खुद खोली कंपनियों की पोल! सामने आया सच

AC Extended Warranty Scam: मार्च का महीना जैसे-जैसे खत्म हो रहा है वैसे-वैसे गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर रही है. गर्मी आते ही हर जगह एयर कंडीशनर यानी AC कंपनियों के विज्ञापन और एक्सटेंडेड वॉरंटी वाले ऑफर्स दिखाई देने लगते हैं. आज के समय में ज्यादातर एसी कंपनियां ग्राहक को लुभाने के लिए बढ़ी हुई वॉरंटी की बात करती हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़ी हुई गारंटी वाकई आपके पैसे वसूल करती है या यह सिर्फ कंपनियों की जेब भरने का एक नया तरीका है? आइए आज के इस सवाल का जवाब जानते हैं...

सिर्फ ऑफलाइन स्टोर ही नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी AC के साथ एक्सटेंडेड वॉरंटी देने की बात करते हैं. बहुत से लोग ये वॉरंटी ले भी लेते हैं, क्योंकि एसी में जल्दी खराबी भी आ जाती है. कई बार तो ये ऑफर काम के होते हैं लेकिन कई बार ये ऑफर एक धोखे के जैसे होते हैं. कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक युवक ने एक्सटेंडेड वॉरंटी के नाम पर उनके साथ हुए धोखे के बारे में बात की है. कई बार सर्विस शेड्यूल करने के बाद भी उनकी एसी की सर्विस नहीं हो पा रही है.

फ्लिपकार्ट का नया स्कैम
गर्मी का सीजन आते ही ई-कॉमर्स वेबसाइट पर एसी को लेकर खूब ऑफर चलने लगते हैं. ऑफर के तहत ई-कॉमर्स साइट्स एसी पर अच्छे डिस्काउंट देती हैं, इसलिए बहुत से लोग अब ऑनलाइन ही खरीदारी करना पसंद करते हैं. कई ग्राहक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक्सटेंडेड वॉरंटी भी ले लेते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ग्राहक Ashok Mor ने ट्वीट करके एक नए स्कैम के बारे में खुलासा किया है. कंटेंट क्रिएटर ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है फ्लिपकार्ट पर मुझे एक और स्कैम मिला.

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सिर्फ रीशेड्यूल हो रही सर्विस
अशोक ने पोस्ट में कहा कि वह 2 साल पहले एक एसी खरीदा था, और उन्होंने तीन साल की एक्सटेंडेड वॉरंटी OneAssist के जरिए ली थी. अब वे जब एसी की सर्विस करना चाहते हैं तो बस सर्विस को बार-बार रीशेड्यूल करते रहते हैं. अशोक ने यह भी कहा कि 24x7 सपोर्ट का दावा करने बाद सिर्फ चैटबॉट ही मिलता है. ऐप में लॉग-इन करने में बहुत लंगा समय लग जाता है. इस तरह से फ्लिपकार्ट से एक बार फिर सर्विस लेने वाले ग्राहक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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