'साहब, गैस लीक है' AC मैकेनिक की इस लाइन के पीछे छिपा है बड़ा घोटाला, पैसे देने से पहले ऐसे पकड़ें चोरी

गर्मी आते ही ज्यादातर लोग अपने एयर कंडीशनर की सर्विस कराते हैं. और लगभग हर बार टेक्नीशियन एक ही बात कहता है- “सर, AC का गैस लीक है. रिफिल कराना पड़ेगा.” समस्या यह है कि ज्यादातर घरों में लोगों को यह नहीं पता होता कि उनके AC में सही गैस प्रेशर कितना होना चाहिए. यही जानकारी की कमी कई बार स्कैम का रास्ता बन जाती है. ग्राहक समझ नहीं पाता कि सच में गैस लीक है या सिर्फ रिफिल बेचने की कोशिश हो रही है. इसी तरह AC गैस लीक स्कैम काम करता है.

कैसे होता है AC गैस लीक स्कैम?

सब कुछ एक सामान्य सर्विस की तरह शुरू होता है. आप लोकल टेक्नीशियन या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से AC सर्विस बुक करते हैं. टेक्नीशियन आता है और सामान्य सफाई शुरू करता है. कुछ देर बाद वह कहता है कि AC में गैस लीक है और रिफिल जरूरी है. इसके बाद आप कीमत पूछते हैं. वह एक रकम बताता है. थोड़ी मोलभाव के बाद आप मान जाते हैं. फिर वह “गैस भरने” का दावा करता है और आपसे पैसे ले लेता है. ऊपर से यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य लगती है. सच यह है कि कभी-कभी वाकई गैस लीक होता भी है. लेकिन दिक्कत तब है जब असल में कोई लीक नहीं होता, फिर भी ग्राहक को रिफिल के नाम पर चार्ज कर दिया जाता है.

असली समाधान क्या है?

इससे बचने का सबसे आसान तरीका है सही गैस प्रेशर की जानकारी रखना. हमने एक AC इंस्टॉलेशन प्रोफेशनल से बात की, जिन्होंने बताया कि 1.5 टन के AC के लिए सामान्य प्रेशर रेंज क्या होती है. अगर आपके AC में R32 या R410 गैस है, तो चलते समय यानी रनिंग प्रेशर लगभग 130–140 PSI के बीच होना चाहिए. AC बंद होने के बाद यानी क्लोज प्रेशर करीब 240–280 PSI के बीच हो सकता है. अगर AC में R22 गैस है, तो रनिंग प्रेशर लगभग 60–65 PSI और क्लोज प्रेशर करीब 150 PSI के आसपास होता है. ये आंकड़े अनुमानित हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में AC इसी रेंज में काम करता है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

सर्विस शुरू होने से पहले AC ऑन करें और टेक्नीशियन से कहें कि वह मशीन चलते समय गैस प्रेशर चेक करे. जो रीडिंग आए, उसे ऊपर बताई गई रनिंग प्रेशर रेंज से मिलाएं. इसके बाद AC बंद करवा कर क्लोज प्रेशर भी चेक कराएं. अगर दोनों रीडिंग सामान्य रेंज में हैं, तो ज्यादातर मामलों में गैस रिफिल की जरूरत नहीं होती. सिर्फ इन नंबरों की जानकारी होना ही आपको मजबूत बना देता है. जब टेक्नीशियन को पता होता है कि आपको सही प्रेशर रेंज का अंदाजा है, तो फालतू रिफिल सुझाने की संभावना काफी कम हो जाती है.

हर बार गैस रिफिल जरूरी नहीं

ध्यान रखें कि AC की गैस अपने आप कम नहीं होती. अगर सच में गैस कम है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं लीक है. ऐसे में सिर्फ रिफिल कराने से काम नहीं चलेगा, पहले लीक ठीक करना जरूरी है. इसलिए अगली बार जब कोई कहे “गैस लीक है”, तो सीधे पैसे देने से पहले प्रेशर चेक जरूर करें. थोड़ी सी जानकारी आपको सैकड़ों या हजारों रुपये बचा सकती है. गर्मी में ठंडक जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है.