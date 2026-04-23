AC Gas Price 2026: कितनी है अब गैस की कीमत? आप ज्यादा तो नहीं दे रहे? जानें भारत में गैस रीफिलिंग का सही दाम

AC Gas Price 2026: भारत में गर्मी का पारा लगातार चढ़ रहा है, उत्तर भारत में तो धीरे-धीरे सूरज की तपिश तो बर्दाश्त से बाहर होने लगी है. पारा 40 डिग्री को छू रहा है. ऐसे में लोगों के पास एयर कंडीशनर यानी AC ही सहारा होता है. लेकिन जरा सोचिए, आप ऑफिस से थके-हारे घर आएं और AC चलाने पर ठंडी हवा के बजाय उमस भरी गर्म हवा मिलने लगे? तो सबसे पहले मन में आता है कि गैस खत्म हो गई होगी.

AC में जब गैस फिलिंग के लिए लोकल मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो मामूली सर्विसिंग के काम को गैस लीकेज बताकर आपकी जेब पर सीधा ₹4000 से ₹5000 का डाका डाल देते हैं. लेकिन क्या वाकई हर बार कूलिंग कम होने का मतलब गैस रिफिलिंग ही होता है? और अगर गैस कम है भी, तो उसका असली मार्केट रेट क्या है? आइए आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानते हैं.

कब पड़ती है गैस रीफिल की जरूरत?

AC में रेफ्रिजरेंट गैस होती है जो कमरे को ठंडा करने का काम करती है. कई सालों तक इस्तेमाल या फिर पाइप में लीकेज होने के कारण से गैस कम हो जाती है. अगर आपका AC कुछ खास इशारे दे रहा है, तो समझिए गैस कम हो सकती है. इशारे हैं-

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AC चल रहा है, लेकिन कमरा फिर भी ठंडा नहीं हो पा रहा है.

ब्लोअर से ठंडी के बजाय गर्म हवा आ रही हो.

पाइपों पर बर्फ जमने लगी हो.

अचानक बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लगना.

लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि धीमी कूलिंग का मतलब हर बार गैस कम होना नहीं होता है. कई बार गंदे फिल्टर भी कूलिंग रोक देते हैं.

गैस फिलिंग पर कितना आता है असली खर्चा?

ज्यादातर AC गैस की कीमत इस बात पर तय करती है कि आपका AC कौन सी गैस इस्तेमाल करता है. भारत में मौजूदा औसत रेट ये हैं-



R22 Gas- ₹1,800 से ₹2,200 के बीच.

R410A Gas- ₹2,500 से ₹3,200 के बीच.

R32 Gas- ₹2,500 से ₹3,800 के बीच.

अगर कोई मैकेनिक आपसे ₹4,000 या इससे ज्यादा की मांग करता है तो आपको तुरंत दूसरे एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए. वहीं कार AC की गैस रीफिलिंग का खर्च आमतौर पर ₹1,000 से ₹2,500 के बीच आता है.

पैसे बचाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

गैस फिलिंग से पहले मैकेनिक से कहें कि वह लीकेज जरूर चेक करे. अगर लीकेज ठीक नहीं किया गया, तो नई गैस भी कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी.

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गैस भरवाने से पहले यह AC के फिल्टर को भी साफ करें.

अपने AC के स्टिकर पर चेक करें कि वह किस गैस R32, R22 या R410A पर काम करता है. गलत गैस भरने से कंप्रेसर पर बुरा असर पड़ता है और वह खराब हो सकता है.

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