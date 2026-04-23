Advertisement
trendingNow13189327
Hindi NewsटेकAC Gas Price 2026: कितनी है अब गैस की कीमत? आप ज्यादा तो नहीं दे रहे? जानें भारत में गैस रीफिलिंग का सही दाम

AC Gas Price 2026: कितनी है अब गैस की कीमत? आप ज्यादा तो नहीं दे रहे? जानें भारत में गैस रीफिलिंग का सही दाम

AC Gas Price 2026: भारत में भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है. कई शहरों में तो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. चिलचिलाती धूप में राहत पाने के लिए जब आप घर का AC ऑन करते हैं और वह ठंडी हवा के बजाय उमस देने लगे, तो सबसे पहले गैस खत्म होने की बात दिमाग में आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार लोकल मैकेनिक मामूली सर्विस को गैस लीकेज बताकर आपकी जेब पर ₹4000 से ₹5000 तक का डाका डाल देते हैं? ऐसे में AC गैस का सही मार्केट रेट जानना बहुत जरूरी हो जाता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AC Gas Price 2026: कितनी है अब गैस की कीमत? आप ज्यादा तो नहीं दे रहे? जानें भारत में गैस रीफिलिंग का सही दाम

AC Gas Price 2026: भारत में गर्मी का पारा लगातार चढ़ रहा है, उत्तर भारत में तो धीरे-धीरे सूरज की तपिश तो बर्दाश्त से बाहर होने लगी है. पारा 40 डिग्री को छू रहा है. ऐसे में लोगों के पास एयर कंडीशनर यानी AC ही सहारा होता है. लेकिन जरा सोचिए, आप ऑफिस से थके-हारे घर आएं और AC चलाने पर ठंडी हवा के बजाय उमस भरी गर्म हवा मिलने लगे? तो सबसे पहले मन में आता है कि गैस खत्म हो गई होगी.

AC में जब गैस फिलिंग के लिए लोकल मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो मामूली सर्विसिंग के काम को गैस लीकेज बताकर आपकी जेब पर सीधा ₹4000 से ₹5000 का डाका डाल देते हैं. लेकिन क्या वाकई हर बार कूलिंग कम होने का मतलब गैस रिफिलिंग ही होता है? और अगर गैस कम है भी, तो उसका असली मार्केट रेट क्या है? आइए आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानते हैं.

कब पड़ती है गैस रीफिल की जरूरत?

AC में रेफ्रिजरेंट गैस होती है जो कमरे को ठंडा करने का काम करती है. कई सालों तक इस्तेमाल या फिर पाइप में लीकेज होने के कारण से गैस कम हो जाती है. अगर आपका AC कुछ खास इशारे दे रहा है, तो समझिए गैस कम हो सकती है. इशारे हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

AC चल रहा है, लेकिन कमरा फिर भी ठंडा नहीं हो पा रहा है.

ब्लोअर से ठंडी के बजाय गर्म हवा आ रही हो.

पाइपों पर बर्फ जमने लगी हो.

अचानक बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लगना.

लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि धीमी कूलिंग का मतलब हर बार गैस कम होना नहीं होता है. कई बार गंदे फिल्टर भी कूलिंग रोक देते हैं.

गैस फिलिंग पर कितना आता है असली खर्चा? 

ज्यादातर AC गैस की कीमत इस बात पर तय करती है कि आपका AC कौन सी गैस इस्तेमाल करता है. भारत में मौजूदा औसत रेट ये हैं-
 
R22 Gas- ₹1,800 से ₹2,200 के बीच.
R410A Gas- ₹2,500 से ₹3,200 के बीच.
R32 Gas- ₹2,500 से ₹3,800 के बीच.

अगर कोई मैकेनिक आपसे ₹4,000 या इससे ज्यादा की मांग करता है तो आपको तुरंत दूसरे एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए. वहीं कार AC की गैस रीफिलिंग का खर्च आमतौर पर ₹1,000 से ₹2,500 के बीच आता है.

पैसे बचाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

गैस फिलिंग से पहले मैकेनिक से कहें कि वह लीकेज जरूर चेक करे. अगर लीकेज ठीक नहीं किया गया, तो नई गैस भी कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी.

(ये भी पढे़ंः Jio की बोलती बंद करने आया BSNL! 70 दिन तक रोज मिलेगा 3GB डेटा, कीमत सिर्फ...)

गैस भरवाने से पहले यह AC के फिल्टर को भी साफ करें.

अपने AC के स्टिकर पर चेक करें कि वह किस गैस R32, R22 या R410A पर काम करता है. गलत गैस भरने से कंप्रेसर पर बुरा असर पड़ता है और वह खराब हो सकता है.

(ये भी पढ़ेंः कौन हैं अमन सेंगर? जिनके AI स्टार्टअप के लिए Musk ने खोली ₹5,00,000 करोड़ की तिजोरी)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

AC Gas Price 2026AC gas charging cost

Trending news

'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
कौन जीतेगा दक्षिण का दुर्ग? परिवार के साथ DMK प्रमुख और CM स्टालिन ने डाला वोट
Tamilnadu Election 2026 Live Updates
कौन जीतेगा दक्षिण का दुर्ग? परिवार के साथ DMK प्रमुख और CM स्टालिन ने डाला वोट
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Assembly Election 2026
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी, बूथों पर लंबी कतार; सुवेंदु समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट
West Bengal Election 2026
बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी, बूथों पर लंबी कतार; सुवेंदु समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
weather update
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला
Assembly Election 2026
क्या तमिलनाडु में फिर लौटेगी DMK या AIADMK की होगी वापसी? आज पब्लिक सुनाएगी फैसला