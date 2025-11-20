Advertisement
सर्दियों में हीटर और गर्मियों में AC... अब एक ही मशीन में दोनों मजे! इन Hot & Cold AC पर मिल रहे हैं धांसू ऑफर

All weather AC for Home: सर्दियां हो या तपती गर्मी अब घर में दो-दो मशीनें रखने की झंझट खत्म!मार्केट में आ गया है Hot & Cold AC जो रूम हीटर और एयर कंडीशनर दोनों का काम निपटा रहे हैं. ऑफर्स के साथ ये मॉडल इतने सस्ते पड़े रहे हैं कि लोग हीटर खरीदने से पहले ही इन AC पर नजर टिकाए हुए हैं. अगर आप भी घर के लिए स्मार्ट ऑल-सीज़न कूलिंग-हीटिंग सॉल्यूशन खोज रहे हैं तो अभी मिल रहे ये धांसू डील्स आपका बजट भी बचाएंगे और घर को हर मौसम में आरामदायक बनाएंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:19 AM IST
Hot and Cold AC: सर्दियों में रूम हीटर का झंझट और गर्मियों में तेज AC चलाने का खर्च अब दोनों से छुटकारा दिलाने मार्केट में आ गए हैं Hot and Cold AC. ये स्मार्ट AC एक ही मशीन से ठंड में गर्म हवा और गर्मी में ठंडी हवा देते हैं जिससे अलग हीटर खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब बिजली का कम खर्च, कम मेंटेनेंस और पूरे साल आराम फिर चाहे गर्मी हो या ठंडी. बड़े-बड़े कंपनियों के नए मॉडल आने के बाद इन AC की डिमांड तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग अब एक ही प्रोडक्ट में दोनों फायदा पाना चाहते हैं. ये AC न सिर्फ कम कीमत और ढेरों फीचर्स के साथ आते हैं बल्कि इनके चलने पर भी बिजली भी ज्यादा खर्च नहीं होती है. आइए जानते हैं इन स्मार्ट टीवी और इन पर मिलने वाले बेस्ट ऑफर की पूरी डिटेल्स.

Godrej 1.5 Ton 3 Star, Hot & Cold AC 
Godrej ने भारतीय मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना नया 1.5 टन 3-स्टार Hot & Cold इन्वर्टर स्प्लिट AC मार्केट में उतार दिया है. अमेजन पर इसकी कीमत ₹35,299 है. यह AC गर्मियों की तेज धूप हो या सर्दियों की कड़ाके की ठंड हर मौसम में आराम देने के लिए तैयार किया गया है. इस मॉडल में 5-in-1 Convertible इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है जो 40% से लेकर 110% तक कूलिंग क्षमता एडजस्ट कर सकती है. यानी यूजर अपनी आवश्यकता के मुताबिक से पावर सेट करके बिजली बचत भी कर सकेंगे.

Godrej का यह Hot & Cold AC हेवी-ड्यूटी कूलिंग के साथ 52°C तक भी शानदार परफॉर्मेंस देता है वहीं ठंड में यह कमरे को जल्दी गर्म कर आरामदायक माहौल बना देता है. इसके साथ मिलने वाली Self-Clean Technology और Self-Diagnosis फीचर AC की मेंटेनेंस को आसान बनाते हैं और खराब होने से भी बचाते हैं.

Blue Star 1.5 Ton 3 Star Hot and Cold, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling 
यह 1.5 टन का इनवर्टर स्प्लिट AC हर मौसम के लिए बेस्ट है. गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में आरामदायक गर्माहट दोनों देता है. इसमें 5-in-1 कंवर्टिबल कूलिंग टेक्नोलॉजी और मल्टी-सेंसर सिस्टम मिलता है जो कमरे की जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस खुद एडजस्ट कर लेते हैं. अभी यह ऑफर्स के साथ Flipkart पर  33,990 रुपये में मिल रही है. साथ ही इसमें PM2.5 फिल्टर, 4-वे एयर स्विंग और टर्बो कूलिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो तेज गर्मी में फटाफट कूलिंग और साफ हवा का भरोसा देते हैं.

Hitachi 1.5 Ton 3 Star, Hot & Cold Inverter Split AC with Expandable Technology
1.5 टन का हॉट एंड कूल इनवर्टर स्प्लिट AC पूरे साल आराम देने के लिए एकदम परफेक्ट है. इसमें दिए गए एडवांस्ड सेंसर फीचर्स कमरे के तापमान को स्मार्ट तरीके से जानकर गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में आरामदायक हवा प्रदान करता है. मार्केट में यह AC अभी अमेजन पर 44,666 रुपये में मिल रही है, जो अपने सेगमेंट में काफी शानदार डील है. बेहतर टिकाऊपन के लिए इसमें 100% कॉपर कॉइल साफ हवा के लिए सुपर फाइन फिल्टर और बदबू से बचाने के लिए फ्रेश एयर के लिए ओडर-फ्री एयर टेक्नोलॉजी भी शामिल है.

