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Hindi Newsटेकमार्केट में आया 145 लीटर टैंक वाला बाहुबली कूलर! एक बार पानी भरो और कई दिनों तक AC जैसी ठंडी हवा पाओ

मार्केट में आया 145 लीटर टैंक वाला बाहुबली कूलर! एक बार पानी भरो और कई दिनों तक AC जैसी ठंडी हवा पाओ

Kühl पहले से ही अपने एनर्जी एफिशिएंट BLDC फैन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. अब कंपनी ने उसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए Brizo एयर कूलर्स पेश किए हैं. इन कूलर्स को खासतौर पर भारत की तेज और लंबी गर्मी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 28, 2026, 12:56 PM IST
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AI से निर्मित फोटो.
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KENT ने अब एयर कूलिंग सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपने नए ‘Brizo’ Next-Gen Air Coolers लॉन्च किए हैं. यह लॉन्च Kühl के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब कंपनी केवल BLDC फैन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारतीय ग्राहकों के लिए संपूर्ण कूलिंग सॉल्यूशंस भी उपलब्ध कराएगी.

भारतीय गर्मी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नए एयर कूलर्स

Kühl पहले से ही अपने एनर्जी एफिशिएंट BLDC फैन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. अब कंपनी ने उसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए Brizo एयर कूलर्स पेश किए हैं. इन कूलर्स को खासतौर पर भारत की तेज और लंबी गर्मी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कंपनी का कहना है कि बढ़ती गर्मी और बिजली की खपत को देखते हुए ग्राहकों को ऐसे कूलिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ बिजली की बचत भी करें. Brizo Next-Gen Air Coolers इसी सोच के साथ तैयार किए गए हैं. कंपनी ने इन कूलर्स में दमदार एयर डिलीवरी और लगातार ठंडी हवा देने पर फोकस किया है, ताकि छोटे कमरे से लेकर बड़े हॉल तक हर जगह बेहतर कूलिंग मिल सके.

छोटे कमरों से बड़े हॉल तक हर जरूरत के लिए मॉडल

नई Brizo सीरीज में कई तरह के एयर कूलर्स शामिल किए गए हैं. इसमें कॉम्पैक्ट पर्सनल कूलर्स से लेकर बड़े डेजर्ट कूलर्स तक के ऑप्शन मौजूद हैं. कंपनी ने इन्हें मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश किया है, जिससे ये घर और ऑफिस दोनों जगह आसानी से फिट हो सकें. इन एयर कूलर्स में 48 लीटर, 60 लीटर, 100 लीटर, 105 लीटर और 145 लीटर तक की टैंक कैपेसिटी वाले मॉडल शामिल हैं. इसका मतलब है कि यूजर्स अपनी जरूरत और कमरे के आकार के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं.

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Honeycomb Cooling Pads से मिलेगी ज्यादा ठंडक

Brizo एयर कूलर्स की सबसे बड़ी खासियत इसमें दिए गए एडवांस्ड Honeycomb Cooling Pads हैं. ये पैड्स पानी को बेहतर तरीके से होल्ड करते हैं, जिससे कूलिंग ज्यादा प्रभावी बनती है. साथ ही पानी की खपत भी ऑप्टिमाइज रहती है, यानी कम पानी में बेहतर कूलिंग मिल सकती है.

कंपनी ने इसमें पावरफुल और एफिशिएंट मोटर सिस्टम भी दिया है, जो पानी के सर्कुलेशन और एयरफ्लो को बेहतर बनाता है. इससे लगातार ठंडी हवा मिलती रहती है और बिजली की खपत भी कंट्रोल में रहती है. यानी यूजर्स को ज्यादा बिजली बिल की चिंता किए बिना बेहतर कूलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा.

तेज एयर थ्रो और कम आवाज में ऑपरेशन

Brizo Next-Gen Air Coolers को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये पीक समर सीजन में भी मजबूत परफॉर्मेंस दे सकें. इनमें दिया गया स्ट्रॉन्ग एयर थ्रो बड़े एरिया तक ठंडी हवा पहुंचाने में मदद करता है. यही वजह है कि ये कूलर्स घरों के अलावा छोटे बिजनेस और दुकानों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं.

कंपनी ने यूजर कन्वीनियंस का भी खास ध्यान रखा है. कूलर्स में आसान मूवमेंट के लिए स्मूद मोबिलिटी फीचर दिया गया है. साथ ही लो-नॉइज ऑपरेशन की वजह से ये ज्यादा शोर भी नहीं करते, जिससे रात में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है.

बिजली बचाने की सोच को आगे बढ़ा रही है कंपनी

Kühl ने BLDC फैन टेक्नोलॉजी के जरिए खुद को एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित किया है, जो कम बिजली में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले प्रोडक्ट्स बनाता है. अब Brizo एयर कूलर्स के लॉन्च के साथ कंपनी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है.

कंपनी का लक्ष्य भारत के घरों और छोटे बिजनेस के लिए ऐसे कूलिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराना है, जो टिकाऊ, किफायती और एनर्जी एफिशिएंट हों. बढ़ती गर्मी के बीच Brizo Next-Gen Air Coolers ग्राहकों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बन सकते हैं.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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