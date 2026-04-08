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AC फेंकने लगेगा गर्म हवा! ये छोटा सा काम करते ही मस्ती में कटेगी गर्मी, खर्चा होगा सिर्फ...

AC Service Alert: भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग सीजन की शुरुआत में AC की सर्विसिंग करवाते हैं, जिससे महीनों की जमी धूल साफ हो जाए और कमरा शिमला जैसा ठंडा हो सके! लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सर्विसिंग और डीप क्लीनिंग के बाद भी कूलिंग नहीं मिल रही है बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है? अगर हां तो इसे मामूली मैकेनिक की गलती मानकर इग्नोर करना आपकी जेब के लिए भारी पड़ सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:18 AM IST
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AC फेंकने लगेगा गर्म हवा! ये छोटा सा काम करते ही मस्ती में कटेगी गर्मी, खर्चा होगा सिर्फ...

AC Cooling Tips: जैसे-जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती है लोगों को एसी की जरूरत महसूस होने लगती है. ऐसे में ज्यादातर लोग एसी चलाने से पहले सर्विस जरूर कराते हैं. क्या आप भी AC की सर्विस करा ली है लेकिन तब भी आपका कमरा ठंडा नहीं हो रहा है? कई बार ऐसा होता है कि एसी की सर्विस तो हो जाती है लेकिन तब भी AC सिर्फ हवा फेंकता है. ऐसा आपके एसी के साथ भी हो तो सावधान हो जाइए. यह कोई मामूली खराबी नहीं बल्कि आपके AC की जान यानी कूलिंग कॉइल में छिपी एक ऐसी गंभीर समस्या हो सकती है, जो न सिर्फ आपकी जेब पर असर डालेगी बल्कि पूरे सिस्टम को भी खराब कर सकती है.

कई बार ऐसा होता है कि सर्विसिंग और डीप क्लीनिंग के बाद भी AC कमरे को ठंडा नहीं कर पाता. अगर आप भी इसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो मुमकिन है कि समस्या आपके AC की कूलिंग कॉइल में हो. जानकारों का मानना है कि कूलिंग कॉइल AC का वह हिस्सा है जो हीट एक्सचेंज यानी गर्मी सोखने का काम करता है. अगर इसे इग्नोर किया जाए तो गैस लीक की समस्या बढ़ सकती है.

इन 5 इशारों से पहचानिए कहीं कॉइल खराब तो नहीं

अगर आपके AC में ये संकेत दिख रहे हैं तो जान लीजिए कि कॉइल डैमेज या कोरोडेड हो चुकी है-

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हवा आ रही हो लेकिन कूलिंग न हो रही हो, 

AC काफी समय तक ऑन होने के बाद भी कमरा ठंडा नहीं हो रहा हो.

एसी के अंदर यानी इंडोर यूनिट पर बर्फ की परत दिखाई देना.

इंडोर यूनिट से पानी टपकना या अजीब सी गंध आना.

बिना ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी बिजली का बिल ज्यादा आना.

टर्बो मोड ऑन होने के बाद भी हवा का प्रेशर कम महसूस होना.

क्या है समाधान

कूलिंग कॉइल की समस्या को ठीक करने का खर्च 500 से लेकर 15,000 तक लग सकता है-

धूल-मिट्टी जमने पर प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत होती है. इसका खर्च ₹500 से ₹1,500 के बीच आता है.

गैस लीक होने पर वेल्डिंग के बाद नई गैस भरी जाती है. इसका खर्च ₹2,000 - ₹4,000 के बीच होता है.

छोटे लीकेज को वेल्डिंग या सीलिंग से सही किया जा सकता है. इसका खर्च ₹3,000 से ₹7,000 के बीच होता है.

अगर कॉइल पूरी तरह गल गई हो तो इस फिर बदलना ही होता है. इसका खर्च आपको ₹15,000 तक आ सकता है.

(ये भी पढ़ेंः हैकर्स के हाथ में आपकी पर्सनल फोटो और पासवर्ड! नहीं किया ये काम तो लुट जाएगा सबकुछ)

AC की लाइफ बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट टिप्स

अगर आप अपने AC को लंबे समय तक दुरुस्त रखना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें-

गर्मी शुरू होने से पहले ही सर्विसिंग करा लें.

महीने में कम से कम एक बार फिल्टर की सफाई करें.

वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए अच्छे स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें.

(ये भी पढ़ेंः आपकी घर की खिड़की पर लगा है AC? हो सकती है जेल, फटाफट जान लीजिए ये नियम)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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