Advertisement
trendingNow13109127
Hindi Newsटेकऑफ सीजन में ही क्यों करा लेनी चाहिए AC की सर्विस? ये 5 फायदे जानकर आप भी कहेंगे- पहले क्यों नहीं बताया

ऑफ सीजन में ही क्यों करा लेनी चाहिए AC की सर्विस? ये 5 फायदे जानकर आप भी कहेंगे- 'पहले क्यों नहीं बताया'

AC Servicing Tips: फरवरी-मार्च में एसी की सर्विस कराना फायदेमंद माना जाता है. इससे गर्मियों में अचानक खराबी की परेशानी नहीं होती और बिजली का बिल भी कम आता है. ऑफ-सीजन में सर्विस सस्ती मिलती है और मैकेनिक भी आराम से मिल जाते हैं. समय पर AC की सफाई उसकी उम्र बढ़ती है और ठंडी हवा मिलती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफ सीजन में ही क्यों करा लेनी चाहिए AC की सर्विस? ये 5 फायदे जानकर आप भी कहेंगे- 'पहले क्यों नहीं बताया'

AC Servicing Tips: अभी फरवरी खत्म भी नहीं हुई है कि लोगों को दोपहर की धूप में हल्की तपिश महसूस होने लगी है. मौसम विभाग की मानें तो इस बार गर्मी जल्द दस्तक दे सकती है. ऐसे में अभी भले ही पंखे से काम चल रहा हो, लेकिन कुछ ही हफ्तों में AC की जरूरत पड़ने लगेगी. जैसे ही पारा 40 डिग्री तक पहुंचने लगेगा हम तुरंत एसी का बटन दबा देगें. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे साल धूल फांकने के बाद बिना सर्विसिंग के एसी चलाना आपकी जेब और सेहत दोनों के लिए कतरनाक हो सकता है.ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने एयर कंडीशनर की सर्विस नहीं करवाई है, तो यही सही समय है. ऑफ-सीजन में AC की सर्विस कराने से कई आपको फायदे हो सकते हैं. 

बिजली बिल में होगी बंपर बचत
पूरे ऑफ-सीजन में एसी के फिल्टर्स और कूलिंग कॉइल्स पर धूल की मोटी परत जम जाती है. जब आप बिना सफाई के एसी चलाते हैं, तो कंप्रेसर को हवा ठंडी करने के लिए कई गुना मेहनत करनी पड़ती है. इससे बिजली का खर्च अचानक बढ़ जाता है. अगर आप अभी सर्विस करा लेते हैं, तो आपका एसी कम पावर में ज्यादा कूलिंग देगा और महीने के अंत में बिजली बिल देखकर आपको जोर का झटका धीरे से नहीं लगेगा. 

गर्मी में अचानक नहीं खराब होगा AC
अक्सर लोगों को AC की याद तब आती हैं जब पहली तेज गर्मी पड़ती है. उस दिन आपने AC चालू किया और पता चला कि ठंडी हवा तो आ ही नहीं रही. फिर शुरू होती है मैकेनिक ढूंढने की भागदौड़. फरवरी-मार्च में सर्विस कराने से आप इस परेशानी से बच सकते हैं. पहले से पता चल जाने पर छोटी-मोटी खराबी समय रहते ठीक हो जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- अब इंसान नहीं, AI एजेंट करेंगे नौकरी! इस कंपनी ने लिया फैसला, क्या अब खतरे में है...

जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ
मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में जब आपके घर का AC खराब होता है, तो टेक्नीशियंस की डिमांड आसमान छू रही होती है. उस समय वे न केवल ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बल्कि उनके पास समय की भी कमी होती है. फरवरी-मार्च में ऑफ-सीजन होने के कारण कई कंपनियां सर्विसिंग पर 20 से 30 परसेंट तक का डिस्काउंट देती हैं. जिससे आपको कम खर्च में ज्यादा बेहतर काम मिल जाता है. 

गैस लीकेज का झंझट खत्म
अक्सर देखा गया है कि साल भर बंद रहने के कारण एसी की पाइपों में जंग लग जाता है. इससे गैस धीरे-धीरे लीक होने लगती है. पीक सीजन में अगर गैस खत्म हो जाए, तो आपको कई दिनों तक गर्मी में झुलसना पड़ सकता है. क्योंकि उस समय मैकेनिक खाली नहीं होते हैं. अभी सर्विस कराने पर गैस प्रेशर चेक हो जाएगा और छोटी-मोटी लीकेज समय रहते ठीक हो जाएगी. 

लंबी होगी AC की उम्र
AC लगभग सभी लोगों के लिए एक महंगा इन्वेस्टमेंट होता है. जैसे जब लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसको समय पर सर्विस की जरूरत होती है, वैसे ही एसी के पार्ट्स को भी ऑयलिंग और क्लीनिंग की जरूरत रहती है. समय पर सर्विसिंग से कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है और आपको जल्द नया AC खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. 

घर में रहेगी साफ और ठंडी हवा
सर्विस के दौरान AC के फिल्टर की भी सफाई की जाती है. इससे आपके घर में धूल-मिट्टी और बदबू कम होती है. साफ फिल्टर से निकलने वाली हवा भी साफ रहती है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहतर होती है. क्योंकि धूल भरे फिल्टर न केवल कूलिंग रोकते हैं, बल्कि बैक्टीरिया और फंगस का घर भी बन जाते हैं. सर्विसिंग के दौरान होने वाली 'जेट पंप क्लीनिंग' इन कीटाणुओं का सफाया कर देती है. 

यह भी पढ़ें:- अमेरिका में पहचान का सौदा, भारत में DPDP का पहरा! US में शुरू हुई 'डिजिटल गुलामी' 

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

AC Servicing TipsAC servicing IndiaBenefits of AC Service in March

Trending news

दलित विरोधी कांग्रेस फिर हुई बेनकाब, पंजाब भर में AAP का विरोध प्रदरर्शन, की ये मांग
Aam Aadmi Party
दलित विरोधी कांग्रेस फिर हुई बेनकाब, पंजाब भर में AAP का विरोध प्रदरर्शन, की ये मांग
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला