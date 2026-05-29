भूलकर भी न करें ये गलती! रेंट पर AC लेने से पहले ये 5 बातें नहीं जानीं, तो जेब हो जाएगी खाली

AC on Rent Tips: भयंकर गर्मी में राहत पाने के लिए अगर आपका बजट कम है और रेंट पर AC खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों को जरूर जान लीजिए, नहीं तो आपको रेंट का सौदा महंगा पड़ सकता है. क्या आप जानते हैं कि कम किराए का लालच देकर कंपनियां अक्सर ग्राहकों को अपने जाल में फंसा लेती हैं. जल्दबाजी में बिना सोचे-समझे किया गया एग्रीमेंट आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है.
Trending Photos
Rent AC Tips: मई-जून की भयंकर गर्मी में हर कोई राहत के लिए AC वाली हवा की तलास कर रहा है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनका बजट नया एसी खरीदने का है. ऐसे लोग भारी-भरकम खर्च से बचने के लिए एसी रेंट पर लेने का प्लान बना रहे हैं. अगर आप भी इस सीजन एसी रेंट पर लेने का सोच रहे हैं, तो जरा रुकिए. जल्दबाजी में की गई एक छोटी सी चूक आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. रेंट पर एसी लेना जितना आसान दिखता है, इसके नियम उतने ही छुपे हुए खर्च में उलझा सकते हैं. आइए जानते हैं बुकिंग बटन दबाने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे आप बिना किसी चपत के ठंडी हवा का मजा ले सकें और अपने हजारों रुपये बचा सकें.
एसी रेंटल लेने से पहले इन जरूरी बातों का ध्यान रखें
कई लोग सिर्फ विज्ञापन में दिख रहे कम मासिक किराये को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन असली खर्च बाद में सामने आता है. कई कंपनियां AC या दूसरे उपकरण लगाने, घर तक पहुंचाने, हटाने या दूसरे पते पर शिफ्ट करने के लिए अलग-अलग चार्ज जोड़ देती हैं. कुछ जगहों पर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है. ऐसे में किसी भी सर्विस को लेने से पहले सभी फीस और अतिरिक्त खर्चों की पूरी जानकारी जरूर ले लें, ताकि बाद में इंस्टॉलेशन और डिलीवरी जैसे चार्ज के चक्कर में बजट न बिगड़े.
बहुत सारी कंपनियां AC रेंट पर बहुत कम मंथली चार्ज के साथ देती हैं. लेकिन एसी 3 स्टार होता है, ऐसे में सिर्फ कम किराये के चक्कर में पुराने AC मॉडल लेना महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि 3 स्टार वाले एसी ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. बेहतर होगा कि किराये पर लेते समय इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या अच्छी एनर्जी रेटिंग वाला 5 स्टार AC चुनें. शुरुआत में इसका किराया थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन कम बिजली खपत की वजह से हर महीने का बिजली बिल कंट्रोल में रहता है और लंबे समय में अच्छी बचत हो जाती है.
AC रेंट पर लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको कितनी पॉवर के एसी की जरूरत है. आवश्यता से बड़ा AC रेंट पर लेने से आपको न सिर्फ ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, बल्कि बिजली बिल भी ज्यादा आएगा. वहीं बहुत बड़े हॉल में 1-टन का एसी लगाने से ज्यादा ठंडक नहीं मिलेगी. इसलिए हमेशा अपने कमरे के साइज के हिसाब से ही टन चुनें. सही कैपेसिटी न सिर्फ ज्यादा कूलिंग देती है, बल्कि बिजली की बचत भी करती है.
AC किराये पर लेने से पहले उसकी सर्विस और खराबी से जुड़े नियम अच्छी तरह समझ लेना भी बहुत जरूरी होता है. गर्मियों में लगातार इस्तेमाल के कारण से AC में समस्या आना बहुत ही आम बात है, इसलिए यह साफ कर लें कि मरम्मत, सर्विसिंग या गैस भरवाने का खर्च कंपनी उठाएगी या आपको खुद ही अलग से भुगतान करना होगा. साथ ही यह भी जान लें कि खराबी आने पर टेक्नीशियन सपोर्ट कितनी जल्दी मिलेगा, क्योंकि पीक सीजन में सर्विस मिलने में देरी हो सकती है.
(ये भी पढे़ंः FREE या धोखा? बिना ₹1 लिए भी घर की सफाई कर रही हैं ये कंपनियां, लेकिन बदले में जो)
किराये पर AC लेने से पहले एग्रीमेंट की छोटी-छोटी शर्तों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है. कई कंपनियां तय समय से पहले मशीन लौटाने पर ज्यादा चार्ज लेती हैं, वहीं नुकसान या खराबी को लेकर भी अलग नियम होते हैं. इंस्टॉलेशन के दौरान ही AC को अच्छी तरह चेक कर लें और देख लें कि कूलिंग सही है या नहीं. साथ ही यह भी तय कर लें कि मशीन से कोई तेज आवाज तो नहीं आ रही. अगर कोई समस्या है तो तुरंत टेक्नीशियन को बताएं, क्योंकि बाद में शिकायत करने पर समाधान मिलने में परेशानी हो सकती है.
(ये भी पढे़ंः Virat Kohli मार रहे थे छक्के, दूर से पत्नी अनुष्का शर्मा दबा रही थीं ये बटन!)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.