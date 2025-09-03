AC का काम खत्म... सर्विसिंग कराएं या ऐसे ही बंद कर दें? कवर लगाएं या नहीं? जानिए हर सवाल का जवाब
AC Care Tips: लंबे समय तक बंद रहने की वजह से एसी अक्सर खराब हो जाते हैं या दोबारा चलाने पर दिक्कत देने लगते हैं. अगर हम कुछ आसान उपाय अपनाएं, तो एसी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और बार-बार मरम्मत कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:24 AM IST
Air conditioner service in winter: मौसम बदलते ही घर-घर में लगे एयर कंडीशनर (AC) धीरे-धीरे बंद होने लगते हैं. ठंड के मौसम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लंबे समय तक बंद रहने की वजह से एसी अक्सर खराब हो जाते हैं या दोबारा चलाने पर दिक्कत देने लगते हैं. अगर हम कुछ आसान उपाय अपनाएं, तो एसी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और बार-बार मरम्मत कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

सर्विसिंग है बेहद जरूरी
एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब भी आपको लगता है कि अब एसी लंबे समय तक बंद रखना है, तो सबसे पहले उसकी जनरल सर्विसिंग करानी चाहिए. यह सर्विसिंग किसी भी टेक्नीशियन द्वारा आसानी से ₹400 से ₹500 में की जाती है. सर्विसिंग से एसी के अंदर जमा धूल और गंदगी साफ हो जाती है और मशीन अगले सीजन में बिना दिक्कत के काम करती है. अगर सर्विसिंग न कराई जाए, तो मशीन पर दबाव पड़ सकता है और इसकी कूलिंग कम हो सकती है.

बिना खर्च के करें ये काम
अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो खुद भी एसी की देखभाल कर सकते हैं. इसके लिए:
 • एसी का कैबिनेट खोलें और फिल्टर निकालकर पानी से धो लें.
 • इसे सुखाकर वापस फिट कर दें.
 • ब्रश की मदद से एसी के अंदर जमी धूल साफ करें.
 • एक गीले कपड़े से पूरी मशीन को पोंछ लें.
 • चाहें तो एसी को कवर से ढक दें.

ध्यान रखें कि सिर्फ मौसम बदलने पर ही नहीं, बल्कि हर दो महीने में एक बार एसी की सफाई जरूर करनी चाहिए. इससे एसी की कूलिंग अच्छी बनी रहती है और बिजली का बिल भी कम आता है.

लंबे समय तक बंद करने से पहले सफाई जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि एसी को कभी भी बिना सफाई किए लंबे समय तक बंद न रखें.
 • एसी चालू करते समय तुरंत तापमान बहुत कम करने से बचें.
 • धीरे-धीरे तापमान कम करें, ताकि मशीन पर दबाव न पड़े.
 • समय-समय पर गैस और कॉइल की जांच कराना भी जरूरी है.

कवर लगाना सही है या नहीं?
अक्सर लोग सोचते हैं कि एसी को लंबे समय तक बंद करने पर उस पर कवर लगा दें. इस पर टेक्नीशियन का कहना है कि कवर लगाने से धूल तो रुकती है, लेकिन इसमें चूहों के घुसने का खतरा भी रहता है, जिससे मशीन खराब हो सकती है. अगर आप हर 2-3 महीने में एसी की सफाई करते हैं, तो कवर लगाने की जरूरत नहीं है.

छोटे-छोटे उपाय, बड़ा फायदा
अगर आप नियमित सफाई और छोटी-छोटी सावधानियां बरतते हैं तो:
 • एसी सालों तक बिना दिक्कत काम करेगा.
 • बिजली का बिल कम आएगा.
 • गर्मियों में ठंडी हवा बिना किसी रुकावट के मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या एसी को सालभर इस्तेमाल न करने पर भी सर्विसिंग जरूरी है?
जी हां, सर्विसिंग से धूल और गंदगी हटती है और मशीन बेहतर काम करती है.

Q2. कितने समय पर एसी का फिल्टर साफ करना चाहिए?
कम से कम हर दो महीने में एक बार फिल्टर साफ करना चाहिए.

Q3. क्या एसी पर कवर लगाना सही है?
जरूरी नहीं है. अगर आप नियमित सफाई करते हैं तो कवर की आवश्यकता नहीं होती.

Q4. एसी चालू करते ही तापमान कम करना सही है क्या?
नहीं, धीरे-धीरे तापमान कम करें ताकि मशीन पर दबाव न पड़े.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

AC Care Tips

