AC सर्विस के नाम पर कहीं लुट तो नहीं रहे आप? मैकेनिक को बुलाने से पहले देख लें यह Rate List

गर्मियों की शुरुआत होते ही घर और ऑफिस में एसी की जरूरत बढ़ जाती है. तेज गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए एयर कंडीशनर का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी होता है. लेकिन एसी को अच्छी कूलिंग देने के लिए समय-समय पर उसकी सर्विसिंग भी उतनी ही जरूरी होती है. नियमित सर्विसिंग से एसी की कूलिंग बेहतर होती है, बिजली की खपत कम होती है और मशीन लंबे समय तक सही तरीके से काम करती है. चाहे आपके घर में स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी, दोनों की सर्विसिंग के खर्च अलग-अलग हो सकते हैं. कई बार लोग सही जानकारी न होने की वजह से जरूरत से ज्यादा पैसे भी दे देते हैं.

स्प्लिट AC सर्विस की कीमत कितनी होती है

स्प्लिट एसी में दो यूनिट होती हैं- एक इंडोर और दूसरी आउटडोर. इसी वजह से इसकी सर्विसिंग थोड़ी जटिल और महंगी हो सकती है. आमतौर पर बेसिक सर्विस के लिए करीब 500 से 1000 रुपये तक खर्च आ सकता है. अगर आप डीप क्लीनिंग करवाते हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर यूनिट दोनों की जेट वॉशिंग की जाती है, तो इसका खर्च लगभग 900 से 1500 रुपये तक हो सकता है. कूलिंग कॉइल की सफाई या हल्की मरम्मत की जरूरत पड़ने पर 700 से 1200 रुपये तक खर्च आ सकता है. ड्रेन पाइप की सफाई के लिए लगभग 200 से 500 रुपये तक लग सकते हैं. वहीं अगर एसी में गैस भरवानी पड़े तो गैस के प्रकार के अनुसार 2000 से 3500 रुपये तक खर्च हो सकता है. आमतौर पर स्प्लिट एसी की पूरी डीप सर्विस में इंडोर यूनिट की धुलाई, आउटडोर कंडेंसर की सफाई, गैस चेक करना और पूरे सिस्टम को ठीक से टेस्ट करना शामिल होता है. ऐसी सर्विस के लिए करीब 2000 से 2500 रुपये तक का खर्च आ सकता है.

विंडो AC सर्विस का खर्च

विंडो एसी की बनावट स्प्लिट एसी की तुलना में सरल होती है, इसलिए इसकी सर्विसिंग भी अपेक्षाकृत सस्ती होती है. हालांकि यह ज्यादा जगह घेरता है, लेकिन इसके मेंटेनेंस का खर्च कम रहता है. विंडो एसी की बेसिक सर्विस आमतौर पर 400 से 700 रुपये के बीच होती है. अगर डीप क्लीनिंग करवाई जाए तो इसका खर्च लगभग 700 से 1200 रुपये तक हो सकता है.

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कूलिंग कॉइल की सफाई के लिए लगभग 500 से 900 रुपये तक खर्च आ सकता है. वहीं गैस भरवाने के लिए 1800 से 3000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. अगर आप पूरी सर्विस करवाते हैं तो गैस भरवाने को छोड़कर लगभग 1500 से 1800 रुपये तक का खर्च आ सकता है.

AC में गैस भरवाने का खर्च

अगर एसी ठीक से ठंडा नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसकी गैस चेक की जाती है. कई बार गैस लीक होने, शिफ्टिंग या लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण गैस कम हो सकती है. R22 गैस भरवाने का खर्च लगभग 1800 से 2500 रुपये तक हो सकता है. R410A गैस के लिए करीब 2500 से 3500 रुपये तक खर्च आ सकता है. वहीं R32 गैस भरवाने का खर्च लगभग 2500 से 3800 रुपये तक हो सकता है. हालांकि एसी की क्षमता और जरूरत के अनुसार कीमत बदल भी सकती है.

फिल्टर की सफाई भी है जरूरी

एसी के फिल्टर की सफाई छोटी लगने वाली लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया है. अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो एयरफ्लो रुक जाता है और एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. फिल्टर की सामान्य सफाई के लिए लगभग 200 से 400 रुपये तक खर्च आ सकता है. अगर फिल्टर बदलना पड़े तो 500 से 1200 रुपये तक खर्च हो सकता है.

अन्य सामान्य रिपेयर का खर्च

कई बार सर्विसिंग के दौरान टेक्नीशियन को कुछ अतिरिक्त समस्याएं भी मिल सकती हैं, जैसे कॉइल डैमेज, लीकेज या किसी पार्ट का खराब होना. ऐसी स्थिति में खर्च बढ़ सकता है. पीसीबी रिपेयर के लिए लगभग 2000 से 5000 रुपये तक खर्च आ सकता है. कैपेसिटर बदलने के लिए 300 से 900 रुपये तक लग सकते हैं. फैन मोटर बदलने का खर्च करीब 1500 से 3000 रुपये तक हो सकता है. सबसे महंगा रिपेयर कंप्रेसर का होता है, जिसकी मरम्मत या बदलाव के लिए 5000 से 12000 रुपये तक खर्च हो सकता है. अलग-अलग ब्रांड और मॉडल के अनुसार पार्ट्स की कीमत भी बदल सकती है.

एसी सर्विस में ज्यादा पैसे देने से कैसे बचें

एसी सर्विस करवाते समय कुछ सावधानियां रखने से आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं. काम शुरू होने से पहले हमेशा पूरी प्राइस लिस्ट जरूर पूछें. कोशिश करें कि अधिकृत या अच्छी रिव्यू वाले टेक्नीशियन से ही सर्विस करवाएं. अगर एसी में गैस लीकेज की समस्या नहीं है तो बिना वजह गैस भरवाने की जरूरत नहीं होती. इसके अलावा गर्मियों के दौरान हर दो-तीन हफ्ते में एसी के फिल्टर खुद भी साफ करते रहें.

हर कुछ महीनों में सर्विस क्यों जरूरी है

एयर कंडीशनर में समय के साथ धूल और गंदगी जमा हो जाती है. यह गंदगी धीरे-धीरे एसी के अंदरूनी हिस्सों को प्रभावित करने लगती है, जिससे कूलिंग कम हो जाती है और बिजली का बिल बढ़ सकता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि साल में कम से कम एक या दो बार एसी की सर्विस जरूर करवानी चाहिए, खासकर गर्मी शुरू होने से पहले. थोड़ी-सी नियमित देखभाल से एसी बेहतर कूलिंग देता है, बिजली की बचत होती है और भविष्य में बड़े रिपेयर खर्च से भी बचा जा सकता है.