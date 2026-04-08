Advertisement
trendingNow13170008
Hindi NewsटेकAC Service कराने जा रहे हैं? रुकिए! मेहनत से बचने के लिए मैकेनिक बताएगा ये तरीका, तुरंत बोल दें- ज्ञान मत दो...

AC Service कराने जा रहे हैं? रुकिए! मेहनत से बचने के लिए मैकेनिक बताएगा ये तरीका, तुरंत बोल दें- ज्ञान मत दो...

महीनों से बंद पड़े एसी के लिए 'ड्राई सर्विस' महज एक खानापूर्ति है, जो न तो धूल साफ करती है और न ही आने वाले भारी बिजली बिल को रोक पाती है. बेहतर कूलिंग और लंबी लाइफ के लिए मैकेनिक के 'शॉर्टकट' को नकारें और प्रेशर पंप वाली 'वॉटर सर्विस' ही चुनें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AC Water Service vs Dry Service: दोनों में आखिर अंतर क्या है? आइए समझते हैं...
AC Water Service vs Dry Service: दोनों में आखिर अंतर क्या है? आइए समझते हैं...

AC Water Service vs Dry Service: जैसे ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंचता है, घरों में बंद पड़े AC चलने शुरू हो जाते हैं. लेकिन महीनों से धूल फांक रहे AC को बिना सर्विस के चलाना उसे कबाड़ बनाने जैसा है. अक्सर जब आप मैकेनिक को बुलाते हैं, तो वह अपनी मेहनत कम करने के लिए आपको एक ऐसा सुझाव देता है जो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में आपके जेब पर भारी पड़ता है.

मैकेनिक का वो 'फेवरेट' सुझाव

अक्सर मैकेनिक आकर कहता है, 'सर, AC तो साफ ही दिख रहा है, बस ब्लोअर से मिट्टी झाड़ देता हूं (Dry Service), काम चल जाएगा. पानी से धोने पर दीवार गंदी होगी और टाइम भी लगेगा.' यहीं पर आपको कहना है- 'ग्यान मत दो, वॉटर सर्विस ही करो!'

क्यों ड्राई सर्विस है एक 'धोखा'?

8-9 महीने से बंद पड़े AC के साथ ड्राई सर्विस कराना सिर्फ ऊपर-ऊपर की लीपापोती है. इसके पीछे कई बड़े नुकसान हैं. ब्रश या ब्लोअर सिर्फ ऊपरी धूल हटाते हैं, लेकिन कूलिंग कॉइल्स के बीच फंसी सख्त गंदगी सिर्फ पानी के प्रेशर से ही निकलती है. बंद पड़े AC के अंदर 'मोल्ड' (Fungus) पैदा हो जाता है. बिना पानी और क्लीनर के यह नहीं मरता और कमरे में गंदी हवा फैलाता है. ड्राई सर्विस में ड्रेन पाइप की सफाई नहीं होती. नतीजा? कुछ दिन बाद AC के अंदर से पानी टपकना शुरू हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वॉटर सर्विस के फायदे

जब कॉइल्स पूरी तरह साफ होती हैं, तो कंप्रेसर को कम मेहनत करनी पड़ती है और बिजली कम खर्च होती है. पानी की सर्विस के बाद हवा का फ्लो (Airflow) बढ़ जाता है और कमरा मिनटों में ठंडा होने लगता है. अच्छी सफाई मतलब पार्ट्स पर कम दबाव, जिससे आपका AC सालों-साल चलता है.

क्या किया जाए

अगली बार जब मैकेनिक आए, तो उसे 'जैकेट सर्विस' (Service Bag) इस्तेमाल करने को कहें ताकि पानी दीवार पर न गिरे. ₹200-300 बचाने के चक्कर में ड्राई सर्विस का शॉर्टकट न लें, वरना गर्मी के पीक सीजन में आपका AC जवाब दे सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

ACAir conditionerAC Water ServiceAC Dry Service

Trending news

100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप