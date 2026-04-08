AC Service कराने जा रहे हैं? रुकिए! मेहनत से बचने के लिए मैकेनिक बताएगा ये तरीका, तुरंत बोल दें- ज्ञान मत दो...

महीनों से बंद पड़े एसी के लिए 'ड्राई सर्विस' महज एक खानापूर्ति है, जो न तो धूल साफ करती है और न ही आने वाले भारी बिजली बिल को रोक पाती है. बेहतर कूलिंग और लंबी लाइफ के लिए मैकेनिक के 'शॉर्टकट' को नकारें और प्रेशर पंप वाली 'वॉटर सर्विस' ही चुनें.
Trending Photos
AC Water Service vs Dry Service: जैसे ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंचता है, घरों में बंद पड़े AC चलने शुरू हो जाते हैं. लेकिन महीनों से धूल फांक रहे AC को बिना सर्विस के चलाना उसे कबाड़ बनाने जैसा है. अक्सर जब आप मैकेनिक को बुलाते हैं, तो वह अपनी मेहनत कम करने के लिए आपको एक ऐसा सुझाव देता है जो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में आपके जेब पर भारी पड़ता है.
अक्सर मैकेनिक आकर कहता है, 'सर, AC तो साफ ही दिख रहा है, बस ब्लोअर से मिट्टी झाड़ देता हूं (Dry Service), काम चल जाएगा. पानी से धोने पर दीवार गंदी होगी और टाइम भी लगेगा.' यहीं पर आपको कहना है- 'ग्यान मत दो, वॉटर सर्विस ही करो!'
8-9 महीने से बंद पड़े AC के साथ ड्राई सर्विस कराना सिर्फ ऊपर-ऊपर की लीपापोती है. इसके पीछे कई बड़े नुकसान हैं. ब्रश या ब्लोअर सिर्फ ऊपरी धूल हटाते हैं, लेकिन कूलिंग कॉइल्स के बीच फंसी सख्त गंदगी सिर्फ पानी के प्रेशर से ही निकलती है. बंद पड़े AC के अंदर 'मोल्ड' (Fungus) पैदा हो जाता है. बिना पानी और क्लीनर के यह नहीं मरता और कमरे में गंदी हवा फैलाता है. ड्राई सर्विस में ड्रेन पाइप की सफाई नहीं होती. नतीजा? कुछ दिन बाद AC के अंदर से पानी टपकना शुरू हो जाता है.
जब कॉइल्स पूरी तरह साफ होती हैं, तो कंप्रेसर को कम मेहनत करनी पड़ती है और बिजली कम खर्च होती है. पानी की सर्विस के बाद हवा का फ्लो (Airflow) बढ़ जाता है और कमरा मिनटों में ठंडा होने लगता है. अच्छी सफाई मतलब पार्ट्स पर कम दबाव, जिससे आपका AC सालों-साल चलता है.
अगली बार जब मैकेनिक आए, तो उसे 'जैकेट सर्विस' (Service Bag) इस्तेमाल करने को कहें ताकि पानी दीवार पर न गिरे. ₹200-300 बचाने के चक्कर में ड्राई सर्विस का शॉर्टकट न लें, वरना गर्मी के पीक सीजन में आपका AC जवाब दे सकता है.