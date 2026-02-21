महीनों बंद पड़े AC को सीधे ऑन करना चाहिए? गर्मी आने से पहले नहीं किए ये 5 काम तो बढ़ेगा बिजली बिल और घटेगी कूलिंग

जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे-वैसे घरों में एयर कंडीशनर चलाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है. लेकिन कई महीनों तक बंद रहने के बाद एसी को सीधे ऑन कर देना सही तरीका नहीं है. अगर आप बिना जांच-पड़ताल के एसी चालू कर देंगे, तो कूलिंग कम मिल सकती है, बिजली का बिल बढ़ सकता है या मशीन खराब भी हो सकती है. इसलिए गर्मियों की शुरुआत से पहले एसी की बेसिक मेंटेनेंस करना बेहद जरूरी है, ताकि पूरे सीजन में आपको ठंडी हवा के साथ सुकून भी मिले.

1. फिल्टर की सफाई या बदलाव है सबसे जरूरी

एसी का फिल्टर सबसे अहम हिस्सा होता है. जब एसी लंबे समय तक बंद रहता है, तो उसके फिल्टर में धूल और गंदगी जमा हो जाती है. गंदा फिल्टर एयरफ्लो को रोक देता है, जिससे एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आप घर पर ही फिल्टर निकालकर पानी से धो सकते हैं. फिल्टर को पूरी तरह सुखाकर ही दोबारा लगाएं. अगर फिल्टर फटा या खराब दिखे, तो उसे बदल देना बेहतर है. साफ फिल्टर न सिर्फ ठंडी हवा देता है बल्कि कमरे की हवा को भी साफ रखता है और बिजली की खपत कम करता है.

2. आउटडोर यूनिट पर भी दें ध्यान

अक्सर लोग सिर्फ इनडोर यूनिट की सफाई करते हैं, लेकिन आउटडोर यूनिट को नजरअंदाज कर देते हैं. सर्दियों के दौरान आउटडोर यूनिट पर धूल, पत्ते और कचरा जमा हो जाता है. ध्यान रखें कि यूनिट के आसपास कोई रुकावट न हो. अगर पास में बाइक, बॉक्स या अन्य सामान रखा हो, तो उसे थोड़ा दूर कर दें. अगर आउटडोर यूनिट के आसपास हवा का प्रवाह रुका रहेगा, तो कंप्रेसर पर दबाव पड़ेगा और एसी की कूलिंग प्रभावित होगी.

3. वायरिंग और पावर कनेक्शन जरूर जांचें

एसी ऑन करने से पहले प्लग, सॉकेट और दिखाई देने वाली वायरिंग की जांच करें. अगर आप स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो उसे भी चेक करें. ढीली या कटी-फटी तारें शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती हैं, खासकर जब तापमान बहुत ज्यादा हो. अगर कोई वायरिंग संदिग्ध लगे, तो खुद ठीक करने की कोशिश न करें और तुरंत तकनीशियन को बुलाएं.

4. कूलिंग और थर्मोस्टेट टेस्ट करें

एसी चालू करने के बाद उसकी कूलिंग पर ध्यान दें. अगर अजीब आवाज आ रही हो, पानी लीक हो रहा हो या हवा कमजोर लग रही हो, तो यह समस्या का संकेत हो सकता है. थर्मोस्टेट को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना सही माना जाता है. यह तापमान आरामदायक भी रहता है और बिजली बिल भी ज्यादा नहीं बढ़ाता. अगर कूलिंग कम हो, तो गैस कम होने या अंदरूनी खराबी की संभावना हो सकती है.

5. साल में एक बार प्रोफेशनल सर्विस जरूरी

भले ही एसी ठीक से काम कर रहा हो, फिर भी साल में एक बार प्रोफेशनल सर्विस जरूर करानी चाहिए. सर्विस के दौरान गैस लेवल, कॉइल की सफाई, कंप्रेसर की जांच और ड्रेनेज पाइप की सफाई की जाती है. नियमित सर्विस से एसी की लाइफ बढ़ती है और अचानक खराब होने की संभावना कम होती है.

प्री-समर मेंटेनेंस को हल्के में न लें

अगर आप गर्मियों से पहले एसी की सही देखभाल करते हैं, तो आपको बेहतर कूलिंग, कम बिजली बिल, साफ हवा और कम ब्रेकडाउन का फायदा मिलेगा. छोटी-छोटी सावधानियां आपको तेज गर्मी में परेशानी से बचा सकती हैं. इसलिए एसी का रिमोट उठाने से पहले ये जरूरी काम जरूर कर लें, ताकि पूरी गर्मी आराम से कटे.