Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /छुट्टियां लैप्स होने का डर खत्म! Accenture ने एम्प्लॉईज को दिया तोहफा, लेकिन पीछे छिपा है CEO जूली स्वीट का बड़ा प्लान

छुट्टियां लैप्स होने का डर खत्म! Accenture ने एम्प्लॉईज को दिया तोहफा, लेकिन पीछे छिपा है CEO जूली स्वीट का बड़ा प्लान

IT कंपनी Accenture ने कर्मचारियों को बची हुई छुट्टियां अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने की खास छूट दी है. हालांकि, इस फैसले के पीछे CEO जूली स्वीट का चौथी तिमाही में रेवेन्यू बढ़ाने और सुस्त पड़ी ग्रोथ को रफ्तार देने का मास्टरप्लान छिपा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 11, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:25 PM IST
छुट्टियां लैप्स होने का डर खत्म! Accenture ने एम्प्लॉईज को दिया तोहफा, लेकिन पीछे छिपा है CEO जूली स्वीट का बड़ा प्लान

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्राकृतिक आपदा हो या मौसम की मार... फसल का नुकसान हुआ तो सरकार की ये योजना देगी राहत
2
3
4
5