/छुट्टियां लैप्स होने का डर खत्म! Accenture ने एम्प्लॉईज को दिया तोहफा, लेकिन पीछे छिपा है CEO जूली स्वीट का बड़ा प्लान

IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी Accenture ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने कॉरपोरेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. एक ओर जहां टेक कंपनियों में छुट्टियां लैप्स होने के डर से कर्मचारी साल के अंत में लीव मोड में चले जाते हैं, वहीं एक्सेंचर ने अपने एम्प्लॉईज को अनयूज्ड छुट्टियां अगले साल ट्रांसफर करने की छूट दे दी है. लेकिन , इस राहत के पीछे कंपनी का एक खास मकसद छिपा है.
एक्सेंचर का फाइनेंशियल ईयर 1 सितंबर से शुरू होकर 31 अगस्त को खत्म होता है. इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कंपनी अपने टारगेट को लेकर मिशन मोड़ में है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे अपनी बची हुई छुट्टियों को 1 सितंबर से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ा यानी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. यह एक बार के लिए किया गया बदलाव एक्सेंचर के सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सेंचर की CEO जूली स्वीट ने एक इंटरनल मेमो यानी आंतरिक संदेश के जरिए कर्मचारियों से वित्तीय वर्ष के आखिरी सप्ताह में कड़ी मेहनत करने की अपील किया है. उन्होंने लिखा, हमारे शेयरहोल्डर्स को उम्मीद है कि हम चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करेंगे और इसमें हर कोई अपना योगदान दे सकता है. स्वीट ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए नए तरीकों से क्लाइंट्स के काम करने और सेल बढ़ाने के नए मौके तलाशने को कहा है, चाहे वे सौदे छोटे हों, बड़े हों या फिर मेगा.
मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला इसी सेल पुश का हिस्सा है. इससे कर्मचारियों पर बची हुई छुट्टियां खत्म करने का दबाव नहीं रहेगा और वे फाइनेंशियल ईयर की आखिती तिमाही में काम के लिए मौजूद रहेंगे.
कंपनी का यह रुख पिछली तिमाही के कमजोर प्रदर्शन के बाद देखने को मिला है. 31 मई को खत्म हुई तिमाही में एक्सेंचर की नई बुकिंग में 2% की गिरावट आई थी. इसके साथ ही, कंपनी ने अगस्त में खत्म होने वाली तिमाही के लिए 17.75 बिलियन डॉलर से 18.4 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू का अनुमान जताया था, जो ब्लूमबर्ग से जुटाए गए विश्लेषकों के औसतन 18.47 बिलियन डॉलर के अनुमान से कम था.
इन नतीजों के बाद इन्वेस्टर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. 18 जून को एक्सेंचर के शेयर एक ही दिन में 18% गिरकर 127.98 डॉलर पर बंद हुए थे. यह कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी एक-दिवसीय गिरावटों में से एक थी. कमजोर नतीजों के चलते कंपनी के शेयरों में कुल मिलाकर 20% तक की गिरावट दर्ज की गई थी.
इन कमजोर नतीजों ने इन्वेस्टर्स की इस चिंता को और बढ़ा दिया है कि आने वाले सालों में जनरेटिव एआई एक्सेंचर के कंसल्टिंग-हैवी बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, CEO जूली स्वीट लगातार AI को कंपनी के लिए एक फायदेमंद बताती रही हैं. लेकिन ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिसर्च नोट के मुताबिक, सर्विसेज और कंसल्टिंग सेक्टर के लिए AI सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है. हालांकि कंपनी लीडरशिप ने खुद को इस तकनीक के फायदेमंद बताया है, लेकिन AI के कारण क्लाइंट्स की मांग वास्तव में तेजी से बढ़ रही है, इसके ठोस सबूत अभी सीमित हैं.
7 अगस्त तक एक्सेंचर के शेयर सुधरकर 171.11 डॉलर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वे साल-दर-साल के आधार पर 36% से ज्यादा नीचे हैं. अगस्त महीने में सेल बढ़ाने की यह मुहिम और छुट्टियों के नियमों में ढील देना दिखाता है कि कंपनी शेयरहोल्डर्स को आश्वस्त करने और नए वित्तीय वर्ष से पहले अपने प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए कितनी गंभीर है.