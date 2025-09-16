भारत के लोगों के लिए ये कंपनी लाई ऐसा Hotspot, फीचर्स देख हो जाएंगे हैरान, कीमत जान लगेगा झटका

Acer ने भारत में अपना नया Connect M4 5G Mobile Hotspot लॉन्च कर दिया है, जिसे खासतौर पर तेज इंटरनेट और आसान portability को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह डिवाइस उन यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो सफर के दौरान भी बिना रुकावट वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं. इसमें आपको 5G की दमदार स्पीड के साथ ही Wi-Fi 6 डुअल-बैंड सपोर्ट दिया जा रहा है. सबसे खास बात है इसकी ट्राई-SIM फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप इसमें तीन अलग-अलग सिम ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं, जिससे नेटवर्क स्विच करना और भी आसान हो जाता है.

जानें क्या है कीमत

Acer Connect M4 की कीमत की बात करें तो इसके लिए 19,999 रुपये चुकाने होंगे. इसे Acer स्टोर्स और Amazon की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है. इसकी कीमत बेशक कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसके तमाम फीचर्स आपको हमेशा के लिए फायदा देंगे. सिर्फ एक बार की इंवेस्टमेंट में ही आप सालों-साल इसका फायदा उठा पाएंगे.

135 देशों में हो पाएगा कनेक्ट

आपको जानकर हैरानी होगी कि Acer Connect M4 में एक साथ 16 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है. इसमें दिया गया ट्राई-SIM फीचर इसे बेहद खास बनाता है. यह डिवाइस Nano SIM, eSIM और vSIM को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर को 135 से भी अधिक देशों में आसानी से नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल जाती है. इसके साथ ही इसमें मौजूद SIMO SignalScan टेक्नोलॉजी खुद ही आस-पास के नेटवर्क्स को स्कैन करती है और सबसे मजबूत सिग्नल वाले नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है.

कैरी कर पाना भी आसान

Acer Connect M4 की IP68 रेटिंग इसे धूल और पानी से बचाने में सक्षम बनाती है, ताकि डिवाइस किसी भी तरह के इलाकों में सुरक्षित रहे. वजन की बात करें तो यह 300 ग्राम से भी हल्का है, जिससे इसे कैरी कर पाना बेहद आसान हो जाता है. इसके साथ ही इसमें दिया गया 2.4 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले यूजर को सभी सेटिंग्स और ऑप्शन्स को आसानी से कंट्रोल करने की सुविधा देता है. इसके 140×86×19mm के कॉम्पैक्ट साइज की वजह से यह डिवाइस न सिर्फ आपके ट्रैवल बैग या डेस्क पर फिट हो जाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आप इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं.

दमदार बैटरी

Acer Connect M4 में यूजर्स को दमदार 8,000mAh की बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज करने पर लगातार 28 घंटे तक चल सकती है. इसके साथ ही इसमें USB-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिससे यह डिवाइस जरूरत पड़ने पर पावर बैंक की तरह भी काम करता है. परफॉर्मेंस के मामले में यह डिवाइस किसी स्मार्टफोन से कम नहीं है. इसमें लगा है MediaTek का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, साथ में 3GB RAM और 8GB इंटरनल स्टोरेज, जो इसे स्मूद ऑपरेशन के लिए तैयार करता है. इसमें आपको WPA3 एन्क्रिप्शन मिलता है, जो डेटा को सुरक्षित रखता है, साथ ही Firewall प्रोटेक्शन, SIM लॉक फीचर, इनबिल्ट VPN सपोर्ट और ऑटोमैटिक अपडेट्स जैसी एडवांस सिक्योरिटी सुविधाएं.