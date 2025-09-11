आ गया चलता फिरता Wi-Fi डिवाइस, फोन से लेकर स्मार्ट टीवी पर चला देगा इंटरनेट; 20GB डेटा भी Free
आ गया चलता फिरता Wi-Fi डिवाइस, फोन से लेकर स्मार्ट टीवी पर चला देगा इंटरनेट; 20GB डेटा भी Free

Acer ने भारत में अपना नया Acer Connect M4 5G Mobile Wi-Fi हॉटस्पॉट लॉन्च किया है. यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो न सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड देगा बल्कि एक साथ कई डिवाइस से कनेक्ट होने की सुविधा भी देगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:45 AM IST
आजकल इंटरनेट हर किसी की जरूरत बन चुका है, चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में या फिर ट्रैवल कर रहे हों. इसी जरूरत को देखते हुए Acer ने भारत में अपना नया Acer Connect M4 5G Mobile Wi-Fi हॉटस्पॉट लॉन्च किया है. यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो न सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड देगा बल्कि एक साथ कई डिवाइस से कनेक्ट होने की सुविधा भी देगा.

16 डिवाइस तक कनेक्ट करने की सुविधा
यह नया हॉटस्पॉट Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी पर काम करता है और एक साथ 16 डिवाइस को सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी, सबको आप इससे जोड़ सकते हैं.

eSIM, vSIM और Nano SIM का सपोर्ट
इस डिवाइस की सबसे खास बात यह है कि इसमें Nano SIM, eSIM और vSIM तीनों का सपोर्ट है. इसकी मदद से आप 135 से ज्यादा देशों में बिना सिम बदले इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों के लिए यह काफी आसान और किफायती साबित हो सकता है.

पावरफुल प्रोसेसर और स्टोरेज
Acer ने इसमें MediaTek MT8791 octa-core प्रोसेसर दिया है. इसमें दो Cortex-A78 कोर (2.6GHz) और छह Cortex-A55 कोर (2.0GHz) शामिल हैं. ग्राफिक्स के लिए ARM G68 MC4 GPU दिया गया है. साथ ही इसमें 3GB LPDDR4X RAM और 8GB eMMC स्टोरेज मौजूद है. डिवाइस में एक 2.4 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले भी है, जिससे आप आसानी से सेटिंग और कनेक्शन डिटेल देख सकते हैं.

बैटरी और चार्जिंग
कनेक्ट M4 5G में 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो लगभग 28 घंटे तक का बैकअप देती है. इसमें USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और इसे पावर बैंक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका वजन 300 ग्राम है और साइज़ 140x86x19mm है.

मजबूती और सिक्योरिटी
यह डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है. इसमें SIMO SignalScan टेक्नोलॉजी है, जो कमजोर सिग्नल वाले एरिया में भी मजबूत नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करती है. सुरक्षा के लिए इसमें WPA3 एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, SIM लॉक और बिल्ट-इन VPN सपोर्ट मिलता है. साथ ही इसमें ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट भी आते रहेंगे.

डेटा पैक और प्राइस

Acer इस डिवाइस के साथ एक खास ऑफर भी दे रहा है. कंपनी इसमें 20GB डेटा पैक (6 महीने के लिए) दे रही है. जब आप विदेश में इसे यूज़ करेंगे तो यह अपने आप लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा. प्राइसिंग की बात करें तो यह ₹19,999 में उपलब्ध है. इसे आप Amazon.in, Acer India ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स से खरीद सकते हैं.

FAQs

Q1: Acer Connect M4 5G हॉटस्पॉट की बैटरी कितने घंटे चलती है?
यह डिवाइस एक बार चार्ज करने पर लगभग 28 घंटे तक चलता है.

Q2: क्या इसमें सिर्फ SIM कार्ड ही चलेगा?
नहीं, इसमें Nano SIM, eSIM और vSIM तीनों का सपोर्ट है.

Q3: कितने डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं?
इसमें 16 डिवाइस एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं.

Q4: क्या इसे पावर बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?
हां, इसमें 8000mAh बैटरी है, जिसे पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Q5: इसकी कीमत कितनी है और कहां उपलब्ध है?
इसकी कीमत ₹19,999 है और यह Amazon, Acer India स्टोर और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर मिल रहा है.

