Advertisement
trendingNow13209267
Hindi Newsटेकमहंगे Tabs की छुट्टी करने आया Acer! ₹25,499 में उतारा 5G टैबलेट, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

महंगे Tabs की छुट्टी करने आया Acer! ₹25,499 में उतारा 5G टैबलेट, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

Acer ने इस सीरीज में कुल चार वेरिएंट पेश किए हैं. नया टैबलेट स्लिम डिजाइन, तेज परफॉर्मेंस और एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है, जिससे यूजर्स कहीं भी आसानी से काम और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 08, 2026, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Acer ने भारत में अपनी नई Iconia 5G Tablet Series लॉन्च कर दी है.
Acer ने भारत में अपनी नई Iconia 5G Tablet Series लॉन्च कर दी है.

Acer ने भारत में अपनी नई Iconia 5G Tablet Series लॉन्च कर दी है. कंपनी का कहना है कि यह टैबलेट खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो काम, पढ़ाई, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के लिए एक पावरफुल डिवाइस चाहते हैं. Acer ने इस सीरीज में कुल चार वेरिएंट पेश किए हैं. नया टैबलेट स्लिम डिजाइन, तेज परफॉर्मेंस और एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है, जिससे यूजर्स कहीं भी आसानी से काम और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं.

MediaTek प्रोसेसर और Android 15 का सपोर्ट

Acer Iconia iM11 टैबलेट में MediaTek MT8791 प्रोसेसर दिया गया है, जो Android 15 पर काम करता है. यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 2 Cortex-A78 कोर 2.4GHz तक की स्पीड और 6 Cortex-A55 कोर 2.0GHz तक की स्पीड के साथ आते हैं.

कंपनी ने इसमें AI Processing Unit यानी APU भी दिया है, जो Edge-AI एप्लिकेशन को सपोर्ट करता है. इसकी मदद से टैबलेट में AI आधारित फीचर्स और तेज एक्सपीरियंस मिलता है. Acer का दावा है कि यह डिवाइस पढ़ाई, ऑफिस वर्क, कंटेंट क्रिएशन और एंटरटेनमेंट जैसे कामों को आसानी से संभाल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2.2K डिस्प्ले के साथ मिलेगा शानदार विजुअल एक्सपीरियंस

नए Acer Iconia टैबलेट में 11.45 इंच का बड़ा 2.2K IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1440×2200 पिक्सल है. डिस्प्ले की ब्राइटनेस 450 निट्स तक जाती है, जिससे आउटडोर में भी कंटेंट देखना आसान हो जाता है. टैबलेट में In-cell Touch Panel दिया गया है, जो बेहतर टच रिस्पॉन्स और Stylus सपोर्ट देता है. यही वजह है कि यह टैबलेट नोट्स बनाने, स्केचिंग और डिजिटल डिजाइन जैसे कामों के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है.

स्टोरेज और कनेक्टिविटी में भी दमदार

Acer Iconia iM11 में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है. साथ ही माइक्रोSD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. यानी यूजर्स बड़ी संख्या में ऐप्स, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स आसानी से स्टोर कर सकते हैं. कनेक्टिविटी की बात करें तो टैबलेट में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा GPS सपोर्ट भी मिलता है, जिससे नेविगेशन और लोकेशन बेस्ड फीचर्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैमरा, बैटरी और सिक्योरिटी फीचर्स

फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग के लिए टैबलेट में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं पीछे की तरफ 16MP का मेन कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है. कंपनी का दावा है कि इससे वीडियो कॉलिंग और फोटो क्लिक करने का एक्सपीरियंस बेहतर होगा. सिक्योरिटी के लिए पावर बटन में Fingerprint Sensor दिया गया है. टैबलेट में 7400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल का दावा करती है. इसके साथ 9V/2A PD Fast Charging सपोर्ट भी मिलता है.

Stylus और Keyboard से बनेगा मिनी लैपटॉप

Acer ने इस टैबलेट को प्रोडक्टिविटी डिवाइस बनाने पर खास ध्यान दिया है. इसमें Active Stylus Pen का सपोर्ट मिलता है, जिसमें 4096 Pressure Levels दिए गए हैं. इसके अलावा POGO Pin के जरिए Keyboard Cover भी कनेक्ट किया जा सकता है. इसकी मदद से यूजर्स टैबलेट को एक मिनी वर्कस्टेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. Writing, Editing और Creative Work जैसे टास्क इसमें आसानी से किए जा सकते हैं.

कीमत और उपलब्धता

Acer Iconia Tablet iM11 की शुरुआती कीमत 25,499 रुपये रखी गई है. यह टैबलेट Acer Exclusive Stores, Acer Online Store, Amazon और Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AcerAcer Iconia 5G TabletAcer Iconia iM11

Trending news

NDA से बाहर होगी हो सकती है AIDMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका
Tamil Nadu
NDA से बाहर होगी हो सकती है AIDMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका
केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया
kerala election 2026
केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया
चेतना को रोका न जा सका..सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले PM मोदी ने दिया मैसेज
PM Modi
चेतना को रोका न जा सका..सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले PM मोदी ने दिया मैसेज
ममता की सरकार जाते ही क्यों चर्चा में आ गई लाल ईंटों वाली वो इमारत?
kolkata
ममता की सरकार जाते ही क्यों चर्चा में आ गई लाल ईंटों वाली वो इमारत?
तमिलनाडु में मचा सियासी भूचाल! CM बनने से कुछ कदम दूर विजय, सपोर्ट में उतरे सितारे
thalapathy vijay
तमिलनाडु में मचा सियासी भूचाल! CM बनने से कुछ कदम दूर विजय, सपोर्ट में उतरे सितारे
क्या गवर्नर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं? विजय की फंसी 'CM रिलीज' पर क्या कहता है कानून
Tamil Nadu Political News
क्या गवर्नर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं? विजय की फंसी 'CM रिलीज' पर क्या कहता है कानून
पति ने सरेआम बीवी पर किया अटैक, भीड़ ने आकर यूं बचा ली जान! होश उड़ा देगी ये घटना
Bengaluru
पति ने सरेआम बीवी पर किया अटैक, भीड़ ने आकर यूं बचा ली जान! होश उड़ा देगी ये घटना
नासिक धर्मांतरण केस से चर्चा में आई निदा खान, पहली तस्वीर आ गई सामने
nida khan
नासिक धर्मांतरण केस से चर्चा में आई निदा खान, पहली तस्वीर आ गई सामने
केंद्र ने अचानक J&K के LG को कौन-सा 'कंट्रोल' दिया? 5 प्वाइंट्स में जानें पूरी बात
Jammu-kashmir
केंद्र ने अचानक J&K के LG को कौन-सा 'कंट्रोल' दिया? 5 प्वाइंट्स में जानें पूरी बात
मकसद धार्मिक तो नहीं हो सकता? एक घर से मिले 5000 धारदार हथियार, 24 घंटे की रेड
nanded police
मकसद धार्मिक तो नहीं हो सकता? एक घर से मिले 5000 धारदार हथियार, 24 घंटे की रेड