/Acer ने लॉन्च किया बेहद हल्का 1.25kg वाला AI सुपर-लैपटॉप, कीमत ₹70 हजार से भी कम, ये हैं 5 खूबियां

AI का दौर अब सिर्फ मोबाइल और ऐप्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हमारे पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप का भी हिस्सा बन चुका है. इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए एसर ने भारतीय बाजार में अपना नया और पॉवरफुल Acer Swift Neo AI लैपटॉप लॉन्च कर दिया है. यह लैपटॉप स्पेशली स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Intel Core Ultra प्रोसेसर की ताकत, Intel AI Boost तकनीक और Microsoft Copilot इंटीग्रेशन के साथ यह लैपटॉप रोजमर्रा के कामों से लेकर हैवी मल्टीटास्किंग को चुटकियों में निपटाने की कैपेसिटी रखता है. मात्र 1.25 किलोग्राम वजन और प्रीमियम मेटल डिजाइन वाला यह स्लिम लैपटॉप फीचर्स के मामले में जितना शानदार है, कीमत के मामले में उतना ही किफायती है.
भारतीय बाजार में Acer Swift Neo AI की शुरुआती कीमत ₹67,999 रखी गई है. कीमत के हिसाब से इसमें मिलने वाले फीचर्स बेहद प्रीमियम हैं. यह लैपटॉप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, एसर के आधिकारिक ई-स्टोर और देश भर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इतने बजट में एक फुली लोडेड AI लैपटॉप मिलना भारतीय यूजर्स के लिए एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है.
Acer Swift Neo AI लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रोसेसर है. यह लैपटॉप लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 और Intel Core Ultra 7 H-सीरीज प्रोसेसर्स के साथ आता है. इसमें खास तौर पर Intel AI Boost चिप दी गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कामों को बेहद तेजी से प्रोसेस करती है. चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हों, डेटा का एनालिसिस कर रहे हों या भारी कोडिंग, यह प्रोसेसर लैपटॉप को बिना गर्म हुए स्मूथ परफॉर्मेंस देने में मदद करता है.
मल्टीटास्किंग को और आसान बनाने के लिए इस लैपटॉप में 32GB तक की LPDDR5 RAM का सपोर्ट दिया गया है. इसके साथ ही इसमें 1TB तक की PCIe NVMe SSD स्टोरेज मिलती है. इतनी बड़ी रैम और सुपरफास्ट एसएसडी की वजह से लैपटॉप सेकंडों में बूट हो जाता है और बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर भी बिना किसी लैग या हैंग के आसानी से चलते हैं.
देखने के अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए इसमें 14-इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले दिया गया है. इसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है और रेजोल्यूशन 1920 x 1200 पिक्सल है. 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ इसकी स्क्रीन काफी ब्राइट लगती है. जो यूजर्स बेहतरीन कलर एक्यूरेसी और शार्प विजुअल्स चाहते हैं, उनके लिए इस लैपटॉप में OLED डिस्प्ले चुनने का विकल्प भी दिया गया है, जो फिल्में देखने और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए परफेक्ट है.
Acer Swift Neo AI को बेहद स्लिम और पोर्टेबल बनाया गया है. इसका टॉप और बॉटम कवर प्रीमियम मेटल से बना है जो इसे एक मजबूती और क्लासी लुक देता है. इस लैपटॉप का कुल वजन सिर्फ 1.25 किलोग्राम है और इसकी मोटाई महज 17.2mm है. इसे बैग में रखकर कहीं भी ले जाना बेहद आसान है. इसके अलावा इसमें 180-डिग्री हिंज दिया गया है, जिससे स्क्रीन को पूरी तरह से सपाट फैलाया जा सकता है. रात में टाइपिंग के लिए इसमें बैकलिट कीबोर्ड, सटीक टचपैड और सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है.
कनेक्टिविटी के मामले में एसर ने कोई समझौता नहीं किया है. इस लैपटॉप में दो फुल-फंक्शन USB Type-C पोर्ट्स दिए गए हैं जो चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउटपुट तीनों को सपोर्ट करते हैं. इसके अलावा इसमें HDMI पोर्ट, स्टैंडर्ड USB पोर्ट्स और हाई-स्पीड Wi-Fi 6 का सपोर्ट दिया गया है. ऑनलाइन मीटिंग्स और पढ़ाई के लिए 1080p Full HD वेबकैम और डुअल स्पीकर्स मिलते हैं. इसमें 52Wh की बैटरी दी गई है जो 65W USB Type-C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
यह नया लैपटॉप Windows 11 Home पर रन करता है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट (Microsoft Copilot) का इन-बिल्ट सपोर्ट दिया गया है. कीबोर्ड में दिए गए डेडिकेटेड AI बटन से आप एक क्लिक में AI टूल को एक्सेस कर सकते हैं. यह फीचर आपके कंटेंट लिखने, ईमेल ड्राफ्ट करने, फोटो बनाने और रिसर्च करने जैसे रोजाना के कामों को मिनटों में पूरा करने में मदद करता है.