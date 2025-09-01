₹35 हजार से भी कम में किफायती लैपटॉप लॉन्च, 10 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ मिल रहें दमदार परफॉर्मेंस
₹35 हजार से भी कम में किफायती लैपटॉप लॉन्च, 10 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ मिल रहें दमदार परफॉर्मेंस

Acer New Laptop: Acer ने भारत में अपने शानदार ट्रेवललाइट एसेंशियल सीरीज के लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए है. इसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है. जानें दमदार फीचर्स और कीमत.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:08 PM IST
₹35 हजार से भी कम में किफायती लैपटॉप लॉन्च, 10 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ मिल रहें दमदार परफॉर्मेंस

Acer Launch New Laptop Series: Acer ने भारत में अपने धमाकेदार TravelLite Essential की सीरीज पेश की है. इस लैपटॉप की खास बात है कि ये प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किए गए है. इसमें आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस और दमदार फीचर्स मिलते हैं, वो भी किफायती कीमत पर. लैपटॉप के 2 वर्जन लॉन्च किए गए है.  एसर का दावा है कि यह सीरीज अल्ट्रा पोर्टेबेल और बजट फ्रेंडली प्राइस का कॉम्बो है. इसकी मदद से ऑनलाइन क्लासेज से लेकर प्रोजेक्ट वर्क आसानी से किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके स्पेशिफिकेशन...

यह भी पढ़े: OnePlus Pad 3 की कीमत का हुआ ऐलान, जानें कब मिलने वाला है बंपर डिस्काउंट और फ्री गिफ्ट्स

TravelLite Essential Laptop की कीमत

एसर ने AMD Ryzen 5 7430U प्रोसेसर लैपटॉप को 32,999 रुपये में पेश किया है. दूसरी तरफ, Intel 13th Gen Core i5 1334U वर्जन की कीमत 36,500 रुपये है. ये दोनों मॉडल्स एक ही कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. इन्हें आप एसर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़े: अब कोई नहीं देख पाएगा आपकी Transaction हिस्ट्री, एक क्लिक में ऐसे मिटाएं Paytm और Google Pay का पूरा रिकॉर्ड!

Acer TravelLite Essential Laptop की स्पेशिफिकेशन

एसर के इन लैपटॉप्स में 14 इंच का Full HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है. इसमें 36Whr की दमदार बैटरी दी गई है, जो सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. एक बार फुल चार्ज होने पर लैपटॉप 8-10 घंटे तक की बैटरी बैकअप देता है. इसका वजन 1.34 किलोग्राम है. साथ ही इसमें लेटेस्ट Intel Core i3/i5 और AMD Ryzen वेरिएंट दिए गए है. 

एसर के इन लैपटॉप में वीडियो कॉलिंग के लिए HD कैमरा भी शीमिल है. 8GB/16GB RAM और 512GB SSD का स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और फास्ट बूट टाइम देता है. इसके अलावा Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI, USB Type-C और 3.5mm का ऑडियो जैक जैसे लेटेस्ट पोर्ट्स और कनेक्टिविटी ऑप्शन्स शामिल है. यह लैपटॉप्स सीरीज Windows 11 Home पर रन करते हैं ऐर इसमें Microsoft Office Student Edition प्री-इंस्टोल आता है.

;