/Acerpure Chill Neo AC review: क्या सच में ₹36,000 वाला AC पैसा वसूल है? जानिए 5 खूबियां और 2 कमियां

जब भी हम एयर कंडीशनर खरीदने की सोचते हैं, हमारे दिमाग में वोल्टास, डैकिन या ब्लू स्टार जैसे पुराने नाम आते हैं. लैपटॉप और मॉनिटर बनाने वाली मशहूर कंपनी Acer जब होम अप्लायंसेज के मार्केट में 'Acerpure' ब्रांड के साथ उतरी, तो सबको हैरानी हुई. क्या एक टेक कंपनी वाकई एक बेहतरीन एसी बना सकती है? इसी सस्पेंस को दूर करने के लिए हमने दिल्ली की झुलसाने वाली गर्मी में Acerpure Chill Neo 1.5 Ton 5-Star Split AC को करीब तीन हफ्तों तक एक 120 स्क्वायर फीट के बेडरूम में टेस्ट किया. अगर आप भी अपने पुराने विंडो एसी को बदलकर एक नया और साइलेंट स्प्लिट एसी लेने की सोच रहे हैं, तो यह रिव्यू आपके लिए ही है.
Acerpure Chill Neo का इनडोर यूनिट देखने में बेहद क्लासी और सिंपल है. यह क्लीन व्हाइट फिनिश के साथ आता है जो आपके बेडरूम की दीवार पर बहुत सुंदर लगता है. इसमें एक छुपा हुआ (Concealed) टेम्परेचर डिस्प्ले है, जो एसी ऑन होने पर ही दिखाई देता है. तीन हफ्तों के लगातार इस्तेमाल के बाद भी इस यूनिट से किसी भी तरह की प्लास्टिक की चरमराहट या वाइब्रेशन की आवाज नहीं आई. इसका रिमोट भी काफी प्रीमियम है, जिसमें रात के अंधेरे में इस्तेमाल करने के लिए बैकलाइट डिस्प्ले दिया गया है.
इस एसी की असली परीक्षा दिल्ली-एनसीआर की भयंकर गर्मी में हुई. जब रूम टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया गया, तो महज 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा कमरा बेहतरीन तरीके से ठंडा हो गया. चूंकि यह एक इनवर्टर एसी है, इसलिए इसका कंप्रेसर बार-बार कट-ऑफ होने के बजाय धीरे-धीरे स्पीड एडजस्ट करता है. इससे कमरे का तापमान लगातार एक जैसा बना रहता है और कूलिंग का अहसास बेहद आरामदायक होता है.
इस एसी का सबसे बेहतरीन फीचर इसका 'Ice Blast' मोड है. जब आप चिलचिलाती धूप से घर लौटते हैं और कमरा उमस से भरा होता है, तब रिमोट पर मौजूद इस डेडिकेटेड बटन को दबाते ही कंप्रेसर और इनडोर फैन अपनी पूरी ताकत से काम करने लगते हैं. यह टर्बो मोड कमरे को सामान्य मोड के मुकाबले दोगुनी तेजी से ठंडा कर देता है, जो वाकई कमाल का अनुभव है.
बिजली की बचत और जरूरत के हिसाब से कूलिंग के लिए इसमें 7-in-1 कनवर्टिबल मोड दिया गया है. रिमोट के 'Convert' बटन को दबाकर आप C1 से C7 तक के मोड्स चुन सकते हैं. इससे आप कंप्रेसर की क्षमता को कम या ज्यादा करके बिजली बिल को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा, रिमोट से आप इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लुवर्स (Louvres) को अलग-अलग कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कमरे के हर कोने में बराबर हवा पहुंचती है.
लंबे समय तक एसी को बिना किसी बदबू और फंगस के चलाने के लिए इसमें 'Self Clean' फंक्शन दिया गया है. यह एसी बंद होने के बाद इनडोर यूनिट की नमी को पूरी तरह सुखा देता है. इसके साथ ही कॉइल्स पर ब्लू फिन प्रोटेक्शन और 100% कॉपर कंडेनसर दिया गया है जो इसकी लाइफ बढ़ाता है. इसमें 'Self Diagnosis' फीचर भी है, जो गाड़ी में कोई खराबी आने पर डिस्प्ले पर फॉल्ट कोड दिखा देता है, जिससे मैकेनिक को प्रॉब्लम समझने में आसानी होती है.
इस AC की 5 बड़ी खूबियां (Pros)
1. दमदार कूलिंग और आइस ब्लास्ट मोड: दिल्ली की भीषण गर्मी में भी यह कमरा मात्र 10-15 मिनट में ठंडा कर देता है और इसका टर्बो मोड तुरंत राहत देता है.
2. बेहद शांत ऑपरेशन (Super Quiet): चालू होने के बाद इनडोर यूनिट इतनी शांत रहती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रूम में एसी चल रहा है.
3. 4-Way कस्टमाइजेबल स्विंग: रिमोट की मदद से हवा को ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं अपनी मर्जी के हिसाब से फिक्स या ऑसिलेट किया जा सकता है.
4. स्मार्ट फीचर्स से लैस: 7-in-1 कनवर्टिबल मोड्स, सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी और बैकलिट रिमोट इसे इस्तेमाल में बेहद आसान बनाते हैं.
5. सॉलिड बिल्ड और डिजाइन: प्रीमियम लुक के साथ आने वाली इसकी बॉडी काफी मजबूत है और इस्तेमाल के दौरान कोई फालतू आवाज नहीं करती.
1. सर्विस नेटवर्क का अभी भी बढ़ना बाकी: वोल्टास या एलजी जैसे पुराने ब्रांड्स के मुकाबले भारत में एसरप्योर का आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क अभी नया है, इसलिए छोटे शहरों में सर्विस मिलने में देरी हो सकती है.
2. आइस ब्लास्ट मोड में तेज आवाज: जब आप इसका टर्बो कूलिंग (Ice Blast) मोड ऑन करते हैं, तो फैन फुल स्पीड पर चलने के कारण इनडोर यूनिट से हवा का शोर काफी बढ़ जाता है.
यदि आपके शहर या इलाके में Acerpure का अधिकृत सर्विस सेंटर मौजूद है, तो ₹36,000 से ₹38,990 की प्राइस रेंज में मिलने वाला यह 1.5 Ton 5-Star AC एक बेहतरीन और वैल्यू-फॉर-मनी डील है. यह कूलिंग, फीचर्स और साइलेंट ऑपरेशन के मामले में बड़े-बड़े ब्रांड्स को टक्कर देता है. एक नई कंपनी होने के बावजूद एसरप्योर ने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है. बस खरीदने से पहले अपने एरिया में इनकी सर्विस की उपलब्धता एक बार जरूर चेक कर लें.