भूल जानिए सिनेमा घर... घर को थियेटर बना देगा ये Acerpure का ये Smart TV! कीमत भी बहुत कम

Acerpure India ने भारतीय स्मार्ट टीवी बाजार में तहलका मचा दिया है. कंपनी ने अपनी नई Neo Series Smart TVs को लॉन्च कर दिया है, जिसमें शानदार डिस्प्ले, एडवांस गेमिंग फीचर्स और लेटेस्ट Android 14 आधारित Google TV 5.0 का सपोर्ट मिलता है. इस सीरीज में तीन मॉडल शामिल हैं – Aspire Neo, Swift Neo UHD LED, और Elevate Neo QLED- जिनके स्क्रीन साइज 32 इंच से लेकर 65 इंच तक हैं.

आखिर क्या है खास Acerpure Neo Smart TVs में?

Acerpure Neo सीरीज का हर मॉडल अपनी अलग खासियत के साथ आता है. इन टीवीज को खासतौर पर होम एंटरटेनमेंट, फिल्म लवर्स, और गेमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

Aspire Neo – बजट में स्मार्ट

Aspire Neo मॉडल 32 और 43 इंच में उपलब्ध है. इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Audio के साथ 30W स्पीकर, 1GB RAM और 8GB स्टोरेज दी गई है. यह एक बजट-फ्रेंडली टीवी है, जो स्मार्ट फीचर्स की शुरुआत करने वालों के लिए परफेक्ट है.

Swift Neo UHD LED – एंटरटेनमेंट और गेमिंग का कॉकटेल

Swift Neo 43, 55 और 65 इंच में आता है. इसमें Dolby Atmos, AI Picture Quality (AIPQ), Filmmaker Mode, और Karaoke जैसी फीचर्स शामिल हैं. गेमर्स के लिए इसमें ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) और MEMC सपोर्ट भी है. इसमें 2GB RAM और 16GB स्टोरेज दी गई है.

Elevate Neo QLED – प्रीमियम एक्सपीरियंस

यह सीरीज QLED डिस्प्ले के साथ आती है, जिसमें Dolby Vision, Dolby Atmos, और 40W स्पीकर जैसे हाई-एंड फीचर्स हैं. गेमिंग के लिए इसमें Gamepad सपोर्ट, VRR, ALLM, और MEMC जैसे सभी टॉप फीचर्स शामिल हैं. यह 43, 55 और 65 इंच के वेरिएंट में उपलब्ध है.

कनेक्टिविटी और फीचर्स – हर जरूरत के लिए तैयार

तीनों सीरीज में ड्यूल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Satellite Tuner, 3 HDMI 2.0 पोर्ट, और 2 USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं. Aspire में 16.7 मिलियन कलर्स का सपोर्ट है, जबकि Swift और Elevate में 1.07 बिलियन कलर्स तक दिखाए जा सकते हैं.

कीमत और उपलब्धता

Acerpure Neo सीरीज की शुरुआती कीमत ₹22,499 है और ये TVs Amazon.in और Acerpure के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध हैं.