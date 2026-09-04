/Acerpure Nitro 65-inch QLED TV Review: क्या सच में बेस्ट है ये स्मार्ट टीवी? खरीदने से पहले जान लें इसकी कमियां और खूबियां

आजकल एक बड़ा और स्टाइलिश स्मार्ट टीवी अपने रूम में लगाना हर यूथ का सपना होता है. लेकिन जब भी हम 65 इंच जैसी बड़ी स्क्रीन की तरफ देखते हैं, तो सीधा दिमाग में यही आता है कि भाई, इसके लिए तो कम से कम 1 लाख रुपये ढीले करने पड़ेंगे. पर अब ऐसा नहीं है. टीवी मार्केट का सीन पूरा बदल चुका है. Acerpure जैसे ब्रांड्स ने मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स उतारे हैं जो प्रीमियम फीचर्स को एकदम बजट-फ्रेंडली प्राइस में दे रहे हैं.
Acerpure Nitro 65-inch QLED TV एक ऐसा ही टीवी है जो केवल ₹45,000 के आसपास की रेंज में मिल जाता है. इसमें आपको 4K डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision, Dolby Atmos और 50W का धांसू साउंड सिस्टम मिलता है. लेकिन क्या इतने कम बजट में यह टीवी सच में कोई कमाल दिखाता है या फिर यह सिर्फ बड़े-बड़े दावों तक ही सीमित है? मैंने इस टीवी को लगातार एक हफ्ते तक दबाकर यूज किया है और इसका पूरा टेस्ट लिया है. चलिए, आसान भाषा में समझते हैं कि यह टीवी आपके रूम के लिए परफेक्ट मैच है या नहीं.
जब आप 65 इंच का इतना बड़ा डिब्बा खोलते हैं तो एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाती है. बॉक्स के अंदर टीवी यूनिट के अलावा जरूरत का सारा बेसिक सामान मिल जाता है:
- एक वॉइस-इनेबल्ड स्मार्ट रिमोट
- दो AAA बैटरियां
- टेबल पर खड़ा करने के लिए स्टैंड और स्क्रू
- एक मिनी AV केबल
एक काम की बात: अगर आप इस टीवी को दीवार पर टांगना (Wall Mount) चाहते हैं, तो उसका स्टैंड डिब्बे के अंदर नहीं मिलता. उसके लिए आपको अलग से मार्केट या ऑनलाइन स्टैंड खरीदना पड़ेगा.
रिमोट की बात करें तो यह ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है. इसकी प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी एवरेज लगती है, पर काम एकदम बढ़िया करता है. इसमें YouTube, Netflix और Prime Video के लिए डायरेक्ट बटन दिए गए हैं, जिससे ऐप खोलना काफी आसान हो जाता है.
रिमोट चेक करते टाइम मुझे एक बहुत ही कूल फीचर दिखा- कराओके (Karaoke) बटन. किसी टीवी रिमोट पर ऐसा बटन देखना मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था. यह फीचर YouTube, YouTube Music या किसी भी पेनड्राइव/HDMI कंटेंट के साथ आराम से काम करता है.
बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि कराओके का मजा लेने के लिए रिमोट को मुंह के काफी पास रखकर बोलना पड़ता है ताकि टीवी आपकी आवाज सही से पकड़ सके. जब घर पर दोस्त इकट्ठे हों या वीकेंड पार्टी चल रही हो, तो यह फीचर माहौल बनाने के लिए बहुत सही साबित होता है.
अगर आप अपने पुराने 55 इंच टीवी से इस 65 इंच वाले मॉडल पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका लुक आपको पहली नजर में पसंद आ जाएगा. इतने बड़े साइज के बावजूद इसे काफी स्लिम बनाया गया है. इसके साइड के बॉर्डर्स (बेजल्स) बहुत ही पतले हैं, जिससे यह काफी मॉडर्न और महंगा दिखता है.
पतले बेजल्स का एक बड़ा फायदा यह है कि यह टीवी आपकी दीवार या टेबल पर उतनी ही जगह घेरता है जितनी किसी नॉर्मल ब्रांड का 55 इंच टीवी लेता है. जब आप इस पर कोई मूवी चलाते हैं, तो बिल्कुल मिनी-थिएटर वाली वाइब आती है.
Acerpure Nitro 65-inch में पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है. इसमें आज के टाइम के हिसाब से सारे जरूरी ऑप्शंस दिए गए हैं:
3 HDMI पोर्ट्स: ये HDMI 2.1 फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें eARC, Auto Low Latency Mode (ALLM) और Variable Refresh Rate (VRR) शामिल हैं. अगर आपके पास PS5 या Xbox जैसा गेमिंग कंसोल है, तो गेमिंग का रिस्पॉन्स बहुत स्मूथ मिलने वाला है.
2 USB पोर्ट्स, ईथरनेट पोर्ट, और ऑडियो जैक: पेनड्राइव चलाने, डायरेक्ट इंटरनेट केबल जोड़ने या साउंडबार कनेक्ट करने के लिए सारे ऑप्शंस मौजूद हैं.
इस टीवी का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 65 इंच का 4K QLED पैनल है. QLED टेक्नोलॉजी की वजह से स्क्रीन पर कलर्स काफी ब्राइट और पंची दिखाई देते हैं. बड़ी स्क्रीन पर 4K वीडियोज या वेब सीरीज देखने में मजा ही आ जाता है.
इसके अलावा, इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है. इसका फायदा यह होता है कि टीवी का इंटरफेस बहुत स्मूथ चलता है, ऐप्स तेजी से खुलते हैं और स्क्रॉलिंग में कोई रुकावट महसूस नहीं होती. साथ ही HDR10+ और Dolby Vision का सपोर्ट होने से OTT ऐप्स पर मूवी देखते टाइम कलर्स काफी बैलेंस्ड दिखते हैं.
टीवी की डिफॉल्ट सेटिंग्स में स्क्रीन थोड़ी वार्म (हल्की पीली) टोन वाली लगती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने सेटिंग्स में कई ऑप्शंस दिए हैं. आप अपनी पसंद के हिसाब से Filmmaker Mode, Game Mode, Dynamic Mode या Low Blue Light Mode चुन सकते हैं. अगर आपको ज्यादा शार्प और ब्राइट कलर्स पसंद हैं, तो आप खुद सेटिंग्स बदलकर अपने हिसाब से पिक्चर क्वालिटी सेट कर सकते हैं.
प्राइस को देखते हुए आपको अपनी उम्मीदें थोड़ी प्रैक्टिकल रखनी होंगी. यह एक बजट QLED टीवी है, इसलिए यह बहुत महंगे OLED टीवी की तरह एकदम गहरा काला रंग (Deep Black) नहीं दिखा पाता, क्योंकि OLED में पिक्सल्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं जबकि QLED में बैकलाइट जलती रहती है.
फिर भी, इस रेट में इसका कन्ट्रास्ट और डार्क सीन्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है. अंधेरे वाले सीन्स में भी डिटेल्स साफ दिखती हैं और वीडियो कहीं से भी धुंधली नहीं लगती.
टीवी में 2 सबवूफर्स के साथ 50W का डुअल-स्पीकर सेट दिया गया है जो Dolby Atmos को सपोर्ट करता है. इसके इन-बिल्ट स्पीकर्स काफी लाउड हैं और एक बड़े रूम को आराम से अपनी आवाज से भर देते हैं.
मूवीज देखते टाइम डायलॉग्स एकदम साफ और क्लियर सुनाई देते हैं. अगर किसी सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक तेज भी हो, तो भी टीवी का सिस्टम आवाज को अपने आप एडजस्ट कर लेता है ताकि डायलॉग्स समझ में आ सकें.
अगर आप नॉर्मल टीवी देखना, मैच देखना या ओटीटी पर सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो इसके 50W स्पीकर्स मोर दैन इनफ हैं. लेकिन अगर आप एकदम बेस-लवर हैं और बहुत ज्यादा फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं, तो फुल वॉल्यूम पर साउंड थोड़ा फ्लैट हो सकता है. ऐसे में आप बाद में अलग से एक साउंडबार जोड़ सकते हैं, वरना नॉर्मल यूज के लिए इसके अपने स्पीकर्स काफी हैं.
यह स्मार्ट टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. इसका इंटरफेस काफी साफ-सुथरा और यूज करने में बहुत आसान है. यह आपकी पसंद के हिसाब से होम स्क्रीन पर ही नई मूवीज और शोज रिकमेंड कर देता है.
Google Play Store से आप Netflix, YouTube, Prime Video, Hotstar जैसे हजारों ऐप्स एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं. 120Hz रिफ्रेश रेट और बढ़िया प्रोसेसर होने की वजह से ऐप्स तुरंत खुलते हैं और टीवी बिल्कुल भी अटकता (लग) नहीं है.
करीब ₹45,000 की रेंज में Acerpure Nitro 65-inch QLED TV एक दम तगड़ी डील साबित होता है. इतने कम बजट में 65 इंच की 4K QLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR और 50W का लाउड साउंड मिलना काफी बड़ी बात है.
यह टीवी किसी लाख रुपये वाले महंगे OLED टीवी से कंपटीशन करने का दावा नहीं करता, बल्कि इसका सीधा फंडा उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना अपने रूम में एक बड़ी और स्मार्ट स्क्रीन लगाना चाहते हैं. अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप कम पैसों में सबसे बड़ा और फीचर्स से लोड टीवी चाहते हैं, तो यह मॉडल आपके लिए एकदम सही चॉइस है.