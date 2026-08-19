/65-inch की बड़ी स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट, फिर भी कीमत ₹50 हजार से कम! Acerpure Nitro TV का पूरा Review

बड़ी स्क्रीन वाला TV खरीदने के लिए अब जरूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च करें. Acerpure Nitro 65-inch QLED TV इसका अच्छा उदाहरण है. करीब ₹45 हजार की कीमत में यह TV 4K QLED Display, 120Hz Refresh Rate, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR, ALLM और 50W Speaker System जैसे फीचर्स देता है. मैंने इस TV को करीब एक हफ्ते इस्तेमाल किया और इस दौरान इसकी Display Quality, Sound, Design, Connectivity और Smart TV Experience को करीब से देखा. तो क्या Acerpure Nitro 65-inch QLED TV वाकई इतनी कम कीमत में एक अच्छी बड़ी स्क्रीन वाली डील है? आइए जानते हैं
Acerpure Nitro 65-inch देखने में काफी अच्छा और आधुनिक लगता है. इसके Bezel ज्यादा मोटे नहीं हैं, इसलिए इतनी बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद TV जरूरत से ज्यादा भारी-भरकम नहीं लगता. अगर आप 55-inch TV से 65-inch पर Upgrade कर रहे हैं तो Screen Size का अंतर साफ महसूस होगा और Movies तथा Web Series देखने में ज्यादा मजा आएगा
Connectivity की बात करें तो यहां TV काफी मजबूत नजर आता है. इसमें तीन HDMI Ports दिए गए हैं और ये HDMI 2.1 Features जैसे eARC, ALLM और VRR को Support करते हैं. इसके अलावा दो USB 2.0 Ports, Ethernet Port, Optical Audio Out और Headphone या Audio Output भी मिलता है. Soundbar या AV Receiver लगाने वालों के लिए HDMI eARC काफी उपयोगी है
हालांकि Box में Wall Mount नहीं मिलता. इसलिए अगर आप TV को दीवार पर लगाना चाहते हैं तो आपको Compatible Wall Mount अलग से खरीदना होगा
Acerpure Nitro की सबसे बड़ी खासियत इसका 65-inch 4K QLED Display है. QLED Panel की वजह से Colours काफी Vibrant और Punchy दिखाई देते हैं. 4K Resolution बड़ी स्क्रीन पर Content को Sharp बनाए रखने में मदद करता है
इस TV में 120Hz Refresh Rate मिलता है, जिसका फायदा सिर्फ Gaming में ही नहीं बल्कि सामान्य इस्तेमाल में भी दिखाई देता है. Menus और Scrolling ज्यादा Smooth महसूस होते हैं. Gaming के लिए VRR और ALLM जैसे Features भी दिए गए हैं, जो इस कीमत के हिसाब से अच्छी बात है
HDR10+ और Dolby Vision का Support भी मिलता है. हालांकि यहां उम्मीदें थोड़ी संतुलित रखनी होंगी. यह OLED TV नहीं है, इसलिए Black Levels उतने Deep नहीं मिलेंगे और HDR Performance भी Premium OLED या Mini LED TV जैसी नहीं है. फिर भी कीमत को देखते हुए Contrast और Colours काफी अच्छे हैं
एक और अच्छी बात यह है कि Picture Settings में Filmmaker Mode, Game Mode, Dynamic Mode, Low Blue Light और Custom Mode जैसे विकल्प मिलते हैं. यानी आप अपनी पसंद के हिसाब से Picture को Tune कर सकते हैं
Acerpure Nitro में 50W का Dual Speaker Setup दिया गया है, जिसमें दो Subwoofers भी हैं. Dolby Atmos का Support इसे और बेहतर बनाता है. TV काफी तेज आवाज निकाल सकता है और Movies तथा Web Series में Dialogue भी साफ सुनाई देते हैं
हालांकि बहुत ज्यादा Volume पर Sound थोड़ी अपनी Clarity खो सकता है. इसलिए अगर आपको Cinema Hall जैसा Sound Experience चाहिए तो Soundbar लगाना बेहतर रहेगा. लेकिन सामान्य TV Viewing, News, Sports और OTT Content के लिए इसका Built-in Sound काफी अच्छा है
TV के साथ मिलने वाला Remote Bluetooth और Voice Support के साथ आता है. इसमें YouTube, Netflix और Prime Video के लिए Dedicated Hotkeys भी हैं. Settings, Live TV और Volume के लिए भी अलग Buttons मिलते हैं
Remote में Karaoke Mode एक दिलचस्प Feature है. यह YouTube, YouTube Music, Media Browser और HDMI Source से चल रहे Content के साथ काम करता है. हालांकि Voice Pick करने के लिए Remote को मुंह के काफी पास रखना पड़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा अजीब लग सकता है
Smart TV Experience के लिए Google TV मिलता है, जिससे Streaming Apps और Content को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है
1. 65-inch 4K QLED Display - बड़ी स्क्रीन के साथ Vibrant Colours और Sharp 4K Picture
2. 120Hz Refresh Rate - Smooth Scrolling और Gaming के लिए उपयोगी
3. Dolby Vision और HDR10+ - Supported Content में बेहतर HDR Experience
4. 50W Speakers और Dolby Atmos - इस कीमत में दमदार Built-in Sound
5. HDMI 2.1, VRR और ALLM - Gaming और Soundbar जैसे External Devices के लिए अच्छी Connectivity
1. OLED जैसे Deep Blacks नहीं मिलते - Dark Scenes में Black Levels Premium OLED TV जितने शानदार नहीं हैं
2. High Volume पर Sound थोड़ी कमजोर पड़ती है - बहुत तेज आवाज में Audio की Clarity कम हो सकती है
करीब ₹45 हजार की कीमत में Acerpure Nitro 65-inch QLED TV एक काफी मजबूत Value for Money Option दिखाई देता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका 65-inch 4K QLED Display है, लेकिन सिर्फ बड़ी स्क्रीन ही इसकी खासियत नहीं है. 120Hz Refresh Rate, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR, ALLM, HDMI 2.1 और Google TV जैसे फीचर्स इसे ज्यादा Complete Package बनाते हैं
बेशक यह TV Premium OLED या Mini LED Models को टक्कर देने के लिए नहीं बनाया गया है. Black Levels और HDR Performance में कुछ समझौते हैं और बेहतर Picture के लिए कभी-कभी Settings को अपने हिसाब से बदलना पड़ सकता है. वहीं ज्यादा Volume पर Sound भी पूरी तरह Controlled नहीं रहता
लेकिन अगर आपका बजट करीब ₹45 हजार है और आप ज्यादा से ज्यादा Features के साथ एक बड़ी 65-inch Screen चाहते हैं तो Acerpure Nitro को जरूर कंसीडर किया जा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो Movies, OTT, Sports और Gaming के लिए बड़ी स्क्रीन चाहते हैं और इसके लिए ₹1 लाख या उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते.