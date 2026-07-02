/क्या है ACT का नया Stream TV 4K? जानें कीमत, फीचर्स और कैसे यह आपके नॉर्मल टीवी को बनाएगा स्मार्ट

आज के डिजिटल दौर में हमारे पास देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और लाइव टीवी जैसे ढेरों ऑप्शन हैं. लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या देखें और कहां ढूंढें? इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए ACT Fibernet ने भारतीय मार्केट में अपना नया एंटरटेनमेंट हब ACT Stream TV 4K लॉन्च कर दिया है. यह कोई साधारण टीवी बॉक्स नहीं है, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ताकत से लैस है, जो आपके कंटेंट खोजने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा. आइए जानते हैं कि इस छोटे से डिवाइस में क्या कुछ खास है और यह आपको कैसे मिल सकता है.
ACT Stream TV 4K एक स्मार्ट एंटरटेनमेंट डिवाइस है जो आपके साधारण टीवी को एक सुपरस्मार्ट टीवी में बदल देता है. इस डिवाइस को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अलग-अलग OTT ऐप्स पर कंटेंट ढूंढते-ढूंढते थक जाते हैं. अब आपको हर ऐप को अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं होगी.
इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसका AI-पावर्ड कंटेंट सर्च इंजन है. आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में रिमोट से कुछ भी मांग सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप कहेंगे "30 मिनट की कॉमेडी" या "चेस वाली लड़की का शो", तो AI तुरंत आपके लिए सही रिजल्ट ढूंढकर स्क्रीन पर ला देगा. यह सर्च फिलहाल हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और तमिल भाषाओं को सपोर्ट करता है.
अक्सर हमें लाइव न्यूज या मैच देखने के लिए केबल पर जाना पड़ता है और फिल्मों के लिए OTT पर. लेकिन ACT Stream TV 4K में ये दोनों चीजें एक ही इंटरफेस में समाहित हैं. इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (EPG) के साथ 400 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स मिलते हैं. यानी अब आप एक ही रिमोट से बिना किसी झंझट के लाइव टीवी और OTT के बीच स्विच कर सकते हैं.
इस डिवाइस के साथ एक बेहद आधुनिक और कस्टमाइजेबल रिमोट मिलता है. इस रिमोट में आप अपनी पसंद के अनुसार शॉर्टकट बटन सेट कर सकते हैं. अगर आप किसी खास ऐप या फीचर को बार-बार इस्तेमाल करते हैं, तो बस एक बटन दबाकर वहां पहुंच सकते हैं. साथ ही, इसमें सीधे चैनल नंबर दबाकर लाइव टीवी देखने की सुविधा भी दी गई है.
ACT Fibernet ने अपने ग्राहकों के बजट का पूरा ध्यान रखा है. इसे पाने के दो आसान तरीके हैं. अगर आप इसे खरीदना नहीं चाहते, तो मात्र 99 रुपये प्रति महीने के किराए (Rental) पर इसे अपने घर ला सकते हैं. वहीं, अगर आप इसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, तो 4,499 रुपये (प्लस GST) देकर इसे खरीद भी सकते हैं. ध्यान रहे कि यह सुविधा अभी केवल ACT Fibernet के एक्टिव सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है.