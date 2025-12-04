WhatsApp के लिए मुसीबत बनकर आया सरकारी नियम! Jio और Airtel कह रहे ‘शाबाश DoT’, जानिए क्यों मचा हल्ला

DoT SIM Binding Rule: भारत सरकार ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत ऐप-बेस्ड मैसेजिंग सर्विसेज जैसे WhatsApp, Telegram, Snapchat, SJioChat और Arattai में अब यूजर का SIM कार्ड अनिवार्य कर दिया है. इसे ही SIM Binding कहा जा रहा है. भारत सरकार के इस नियम के अनुसार अगर आपका रजिस्टर्ड SIM कार्ड आपके डिवाइस में नहीं है तो आप इन ऐप्स का यूज नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही अगर आप कंप्यूटर या वेब वर्जन से ऐप यूज करते हैं तो हर 6 घंटे में आपको QR कोड के जरिए लॉगिन करना होगा.



OTT मैसेजिंग कंपनियों जैसे WhatsApp, Telegram को भारत सरकार के इस आदेश से बड़ा झटका लगा है. दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां Airtel, Vodafone Idea, और Reliance Jio सरकार के इस नियम से खुश हैं और इसके लिए उन्होंने दूरसंचार विभाग यानी DoT को बधाई दी है.

यह विवाद SIM बाइंडिंग नामक एक नए नियम पर है जिसके तहत मैसेजिंग ऐप्स को यूज करने के लिए यूजर के पास एक्टिव सिम होना जरूरी है. इस मामले को लेकर भारत के दो सबसे बड़े उद्योग निकाय यानी Industry Bodies की अलग-अलग राय देखने को मिल रही है.

ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) जो WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta, Google और दूसरी प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है. सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) जो Reliance Jio, Airtel, और Vodafone Idea सहित टेलीकॉम कंपनियों का ग्रुप है. दूरसंचार के नए नियम को लेकर इन दोनों की अलग अलग राय है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है नया SIM बाइंडिंग नियम?

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai जैसे ऐप-आधारित कम्युनिकेशन सर्विस को यूज करने के लिए डिवाइस में एक्टिव सिम कार्ड का होना जरूरी है. आदेश जारी होने के 90 दिनों के अंदर अगर यूजर के डिवाइस में रजिस्ट्रेशन वाला ओरिजिनल SIM कार्ड मौजूद नहीं होगा तो वे इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

वहीं जो यूजर इन ऐप्स को बिना SIM वाले डिवाइस पर जैसे डेस्कटॉप या वेब पर इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको हर छह घंटे में ऑटोमैटिकली लॉगआउट कर दिया जाएगा. दोबारा लॉग इन करने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा.

BIF को क्या है चिंता?

BIF ने इस नियम पर गंभीर चिंता जताई है. उनका कहना है कि टेलीकॉम अधिनियम OTT कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटरिंग करने का अधिकार नहीं देता है. यह DoT द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है. BIF ने इसे निराशाजनक बताया है साथ ही कहा कि इतने बड़े निर्देश बिना किसी सार्वजनिक परामर्श या यूजर्स-प्रभाव आकलन के जल्दबाजी में लागू किए जा रहे हैं. BIF का कहना है कि यह नियम यूजर्स पर असर डालेगा.

BIF ने सरकार से मांग की है कि इस नियम को तत्काल रोक दिया जाए और सभी हितधारकों के साथ जरूरी परामर्श किया जाए.

खुशी और परेशानी के पीछे का कारण

BIF के इन बातों के पीछे की वजह है कि भारत सरकार के इस नियम से मैसेजिंग ऐप्स की परेशानी बढ़ेगी. ज्यादातर मैसेजिंग ऐप्स में अभी ऐसा फीचर ही नहीं है जो यह जान सकेगा कि सिम एक्टिव है या नहीं. वहीं टेलीकॉम कंपनियां इस नियम से खुश हैं क्योंकि सिम एक्टिव रखना अनिवार्य होगा, इससे एक्टिव यूजर्स की संख्या बढ़ेगी.

ये भी पढ़ेंः भारत ने तो वापिस ले लिया, लेकिन इन देशों में फोन में छिपे रहते हैं सरकारी ऐप

COAI ने किया स्वागत

दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियों के निकाय COAI ने इस नई गाइडलाइन का स्वागत किया है. COAI का मानना है कि SIM बाइंडिंग को अनिवार्य करने से-

यूजर उनके मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच एक भरोसेमंद लिंक स्थापित होगा.

इससे स्पैम, धोखाधड़ी वाले कॉल और वित्तीय घोटालों को कम करने में सहायता मिलेगी.

यह देखना बाकी है कि सरकार BIF की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाती है लेकिन फिलहाल देश के मैसेजिंग ऐप्स के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है.

ये भी पढ़ेंः पहले इस्तेमाल करें फिर खरीदें कपड़े! क्या है गूगल का Try On टूल? जिसने खत्म की टेंशन