पासपोर्ट में Address बदलना अब 'बच्चों का खेल'! घर बैठे करें Apply, ये रहा A to Z प्रोसेस

How to Update Passport Address: पासपोर्ट में एड्रेस बदलना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा. पहले लोगों को इसके लिए दफ्तरों के बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन आज के समय में यह प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है. अगर आपने नया घर लिया है या किसी और जगह शिफ्ट हुए हैं, तो पासपोर्ट पर एड्रेस अपडेट करने के लिए बस कुछ स्टेप्स पूरे करने होंगे. आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:12 PM IST
How to Update Passport Address: अगर आप भारत से बाहर यात्रा करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है. पासपोर्ट आज सिर्फ पहचान पत्र ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. लेकिन कई बार पार्सपोर्ट बनवाने में काफी समय लग जाता है. ऐसे में अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. कई बार हम गलती से इसमें पता यानी एड्रेस गलत डाल देते हैं या फिर हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं. ऐसे में Address चेंज कराना आसान काम नहीं होता है. लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे ही पार्सपोर्ट में एड्रेस बदलवा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए क्या क्या करना होगा.

अगर आपका एड्रेस बदल गया है और आप अपने पासपोर्ट में एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं. अब एड्रेस चेंज कराने के लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे-बैठे ही आसानी से पासपोर्ट का एड्रेस बदल सकते हैं. हालांकि उसके बाद आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट सेंटर पर जाना होगा. 

ये रहा पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट सर्विस पोर्टल पर जाना होगा और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक सर्च करना होगा. इसके बाद आपको जानकारी दर्ज करनी होगी और पास के पोसपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट करना होगा. अब आपको कैप्चा कोड भरना होगा और रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है. इतना करने के बाद आप अपनी रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी से पासपोर्ट सर्विस पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं.

पासपोर्ट सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ऐप्लिकेशन होम पेज से नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई/पासपोर्ट रीइश्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करें. अब ऑनलाइन आवेदन ऐप्लिकेशन फिल करने के लिए क्लिक हियर ऑप्शन वाली लिस्ट में से दूसरे ऑप्शन पर जाएं. इस पेज में आवेदन का प्रकार और पासपोर्ट बुकलेट जैसी जानकारी भरने को बोला जाएगा, इसे भर दें और नेक्सट कर दें.

इतना सब करने के बाद आपको व्यू सेव्ड/सबमिटेड एप्लिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. फिर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट लिंक पर क्लिक करके रीइश्यू करने की फीस पेमेंट करना होगा और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल बुक करना होगा. यहां आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा. इस तरीके का यूज इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए किया जाता है. अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप इसकी जगह पर चालान पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं.

पेमेंट करने के बाद अपनी PSK लोकेशन सेलेक्ट करना है और ऐप्लिकेशन रिसिप्ट प्रिंट करनी है. रिसिप्ट मिलने के बाद अपने पास के पासपोर्ट सेवा केंद्र या क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस में जाना होगा. ऐप्लिकेशन रिसिप्ट और फोन पर मिले मैसेज के साथ अपने जरूरी दस्तावेज भी साथ लेकर जाना है. वहां जाकर आपका पासपोर्ट एड्रेस बदलने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

