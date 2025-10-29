Photoshop में आया धमाकेदार AI Assistant! अब बस लिखिए ‘Brighten this image’ और तस्वीर हो जाएगी परफेक्ट

Adobe ने अपने Creative Cloud अपडेट्स के साथ एक बड़ा बदलाव पेश किया है- AI Assistant for Photoshop. यह एक ऐसा कन्वर्सेशनल टूल (Conversational Tool) है जो डिजाइनर्स और क्रिएटर्स का काम तेज और आसान बना देगा. अब यूजर बस एक नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं जैसे- “brighten this image” या “resize for Instagram” और Photoshop तुरंत वही काम अपने आप कर देगा. यह AI न केवल कमांड समझता है बल्कि एडिटिंग के सुझाव, ट्यूटोरियल्स और जटिल डिजाइन टास्क में स्टेप-बाय-स्टेप मदद भी करता है. यानी अब फोटो एडिटिंग के लिए मेन्यू या टूल्स में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Photoshop और Adobe Express दोनों में काम करेगा ये फीचर

यह AI Assistant अब Photoshop के साथ-साथ Adobe Express में भी काम करता है. यूजर चाहें तो टेक्स्ट-बेस्ड कमांड्स के जरिए काम कर सकते हैं या पारंपरिक तरीके से स्लाइडर्स और ब्राइटनेस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. Adobe ने एक नया मोड पेश किया है जिसे “Agentic Mode” कहा गया है. जब यह मोड ऑन होता है, तो Photoshop का इंटरफेस पूरी तरह से प्रॉम्प्ट-फर्स्ट डिजाइन में बदल जाता है- यानी यूजर का फोकस सिर्फ “क्या करना है” पर होता है, “कैसे करना है” पर नहीं.

Firefly Model 5 और थर्ड-पार्टी AI से मिलेगा और भी दमदार रिजल्ट

Adobe ने इस अपडेट में सिर्फ एक नया असिस्टेंट नहीं बल्कि कई AI-पावर्ड फीचर्स भी जोड़े हैं. कंपनी का Firefly Image Model 5 अब बाहरी AI मॉडल्स जैसे Google Gemini 2.5 Flash और Black Forest Labs FLUX.1 Kontext के साथ काम कर सकता है. इससे Photoshop का Generative Fill फीचर अब और भी लचीला हो गया है- यानी यूजर किसी भी ऑब्जेक्ट को बेहद रियलिस्टिक तरीके से फिल या रिमूव कर सकते हैं. पहले जो एडिटिंग में कई स्टेप्स लगते थे, अब वो सिर्फ एक कमांड में हो जाएगा.

Generative Upscale और Harmonize से एडिटिंग हुई और भी रियल

Adobe ने एक नया फीचर पेश किया है- Generative Upscale. यह Topaz Labs के AI इंजन पर आधारित है और लो-रेजोल्यूशन या क्रॉप की गई इमेज को भी 4K क्वालिटी में बदल सकता है. वहीं, Harmonize फीचर की मदद से यूजर किसी भी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट को नई बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, और AI अपने आप लाइटिंग, कलर और टोन को मैच कर देता है. पहले यह सब मैनुअली करना पड़ता था, अब AI इसे सेकंड्स में कर देता है.

वीडियो एडिटर्स के लिए भी खुशखबरी

Adobe ने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर Premiere Pro में भी नए AI फीचर्स जोड़े हैं. इसमें शामिल है AI Object Mask, जो अपने आप वीडियो में मौजूद व्यक्ति या वस्तु को पहचानकर ट्रैक करता है- बिना किसी मैनुअल “rotoscoping” की जरूरत के. साथ ही, इसमें नए masking shapes और तेज vector mask system जोड़े गए हैं, जिससे वीडियो एडिटिंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और प्रोफेशनल हो जाएगी.

Lightroom भी हुआ स्मार्ट

Adobe के लोकप्रिय फोटो एडिटिंग टूल Lightroom में अब Assisted Culling नामक AI फीचर जोड़ा गया है. यह फीचर बड़ी फोटो बैच में से सर्वश्रेष्ठ शॉट्स को अपने आप चुन लेता है, और उन्हें sharpness, composition और focus के आधार पर रैंक करता है. अब फोटोग्राफर्स को हजारों तस्वीरों में से बेस्ट फोटो चुनने के लिए घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे- AI खुद कर देगा यह काम.

कब मिलेगा यह नया फीचर?

Photoshop का नया AI Assistant अभी Private Beta के रूप में जारी किया जा रहा है, जबकि अन्य टूल्स जैसे Generative Upscale, Harmonize, और Object Mask पहले से ही Beta या General Release में उपलब्ध हैं. Adobe का यह कदम बताता है कि भविष्य की एडिटिंग अब AI के इर्द-गिर्द घूमने वाली है- जहां रचनात्मकता और तकनीक का मिलन पहले से कहीं ज्यादा सहज और तेज होगा.