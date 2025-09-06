स्टूडियो का झंझट खत्म! मोबाइल पर मुफ्त में मिलेगा लाखों की कीमत वाला ये टूल, हर कोई बनेगा क्रिएटर

Adobe Premiere App: अगर आप भी अपने फोन से वीडियो एडिट करते हैं या वीडियो क्रिएटर हैं तो यह खबर आपके लिए खास है.मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी Adobe ने वीडियो क्रिएटर्स को बड़ा तोहफा देने जा रही है. Adobe पहली बार अपने पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर Premiere को iPhone यूजर्स के लिए लॉन्च करने जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसी महीने के आखिरी तक Apple App Store पर उपलब्ध होगा. फिलहाल इसे प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह ऐप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा और इसमें कई ऐसे एडवांस फीचर्स होंगे जो अब तक सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में ही मिलते हैं.

Adobe ने इसे ऐसे समय पर लॉन्च करने जा रहा है जब शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जैसेInstagram Reels, YouTube Shorts जैसे वीडियो ऐप्स की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में एडोब का कहना है कि उसका उद्देश्य मोबाइल पर ही क्रिएटर्स को प्रोफेशनल-ग्रेड एडिटिंग टूल्स उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें थर्ड-पार्टी ऐप्स की जरूरत न पड़े.

मिलेंगे ये फीचर्स

iPhone के लिए आने वाला Adobe Premiere ऐप डेस्कटॉप वर्जन के कई पॉपुलर फीचर्स साथ लाएगा. जिसमें कलर-कोडित परतों वाली मल्टी-ट्रैक टाइमलाइन, फ्रेम-एक्सैक्ट ट्रिमिंग, अनलिमिटेड वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट लेयर्स की सुविधा मिलेगी. सिर्फ इतना ही नहीं इसमें 4K HDR एडिटिंग सपोर्ट भी यूजर्स को मिलेगा. इस ऐप के जरिए यूजर्स को ऑटोमैटिक कैप्शन, सबटाइटल स्टाइलिंग और वॉयसओवर रिकॉर्डिंग जैसे टूल्स भी मिलने वाले हैं. साथ ही किसी भी प्रोजेक्ट में सीधे साउंड इफेक्ट्स ऐड करने की भी सुविधा मिलेगी. सबसे अच्छी और राहत वाली बात यह है कि इसमें बनाए गए वीडियो पर किसी भी तरह का कोई वॉटरमार्क नहीं होगा, जिससे यह ऐप प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स के लिए काफी मददगार होगा.

AI को भी किया गया है शामिल

Adobe ने इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फीचर्स भी शामिल किए हैं. कंपनी का जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म Adobe Firefly इसमें इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी सहायता से यूजर्स सिर्फ प्रॉम्प्ट टाइप करके इमेज, साउंड और यहां तक कि वीडियो एलिमेंट भी मिनटों में बना सकेंगे. इसके साथ ही इसमें वॉइस एन्हांसमेंट फीचर भी मिलता है जो फालतू के शोर वाली रिकॉर्डिंग को क्लियर कर देता है. साथ ही, जनरेटिव साउंड इफेक्ट्स की सहायता से यूज़र अपने वीडियो के मूड के हिसाब से कस्टम ऑडियो बना सकेंगे. ऐप में एडोब स्टॉक के फ्री एसेट्स, एडोब फॉन्ट्स और लाइटरूम प्रीसेट्स तक एक्सेस भी मिलेगा, जिससे क्रिएटर्स को अलग से किसी भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सोशल मीडिया फ्रेंडली होगा ऐप

सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ध्यान में रखते हुए यह ऐप पूरी तरह सोशल मीडिया फ्रेंडली बनाया गया है. इसमें सिर्फ एक टैप से वीडियो को एक्सपोर्ट करने की सुविधा होगी और यह खुद-ब-खुद इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियो का साइज एडजस्ट कर देगा. अगर कोई क्रिएटर अपने प्रोजेक्ट पर और एडवांस लेवल पर काम करना चाहे, तो वह आसानी से अपने मोबाइल प्रोजेक्ट को डेस्कटॉप वर्जन Premiere Pro में ट्रांसफर कर सकेगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह ऐप सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन Adobe ने पुष्टि की है कि Android वर्जन पर भी इसको लेकर काम जारी है.

