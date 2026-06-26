आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई (AI) का नाम सुनते ही कुछ समय पहले तक लोग इसे सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों की चीज समझते थे. लेकिन आज भारत के लोग एआई को न सिर्फ अपना रहे हैं, बल्कि इस मामले में पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे आगे निकल गए हैं. एडोब (Adobe) की 16वीं सालाना एआई और डिजिटल ट्रेंड्स रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के करीब 60% उपभोक्ता अब अपना खुद का पर्सनल एआई एजेंट बनाना चाहते हैं, जो उनके लिए खुद फैसले ले सके और उनके जटिल कामों को बिना किसी मानवीय मदद के ऑटोमैटिक तरीके से पूरा कर सके. आइए जानते हैं कि भारत में एआई को लेकर यह दीवानगी किस हद तक बढ़ चुकी है.
एडोब की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लोग अब साधारण एआई टूल से आगे बढ़कर 'एजेंटिक एआई' (Agentic AI) को पसंद कर रहे हैं. यह एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जो खुद से सोचकर किसी काम को अंजाम दे सकता है. भारत के 55% उपभोक्ता किसी ब्रांड के एआई एजेंट से बात करने में पूरी तरह सहज हैं. इतना ही नहीं, 58% लोग तो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि उनका पर्सनल एआई एजेंट किसी कंपनी के एआई एजेंट से खुद बात करके उनका काम निपटा दे. यानी अब बातचीत इंसानों के बीच नहीं, बल्कि एआई से एआई के बीच होने वाली है.
भारतीयों के खरीदारी करने के तरीके में एआई अब एक बड़ा रोल निभा रहा है. लोग अब कम समय में सबसे बेस्ट और पर्सनलाइज्ड चीजें ढूंढना चाहते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 65% भारतीय ग्राहक पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं 62% लोग शॉपिंग के लिए एक वर्चुअल एआई असिस्टेंट (कंसीयर्ज) रखने को तैयार हैं, जो उनकी पसंद-नापसंद का ख्याल रखकर उनके लिए चीजें खरीदे. इसके अलावा 60% लोग अपनी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए कस्टमर सर्विस में एआई पर भरोसा करते हैं.
इस भारी उत्साह के बीच रिपोर्ट में एक बड़ा अंतर भी देखने को मिला है. जहां कंपनियां एआई का इस्तेमाल अपनी लागत घटाने और काम को तेजी से निपटाने के लिए कर रही हैं, वहीं आम जनता एआई को भरोसे और पारदर्शिता की कसौटी पर तौल रही है. लोग एआई का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि जब भी उन्हें जरूरत हो, तुरंत कोई इंसान उनकी मदद के लिए उपलब्ध हो.
एडोब इंडिया की मार्केटिंग डायरेक्टर अनिंदिता वेलुरी और एक्सपर्ट डंकन एगन का कहना है कि भारतीय बाजार एआई के लिए सबसे बेहतरीन है, लेकिन ब्रांड्स को सावधान रहने की जरूरत है. रिपोर्ट के मुताबिक, 76% भारतीय चाहते हैं कि एआई से होने वाली बातचीत रोबोटिक लगने के बजाय इंसानी जैसी महसूस हो. इसके अलावा 61% ग्राहकों ने साफ कहा है कि अगर उन्हें पता चला कि जिससे वे इंसान समझकर बात कर रहे थे, वह असल में कोई एआई है, तो वे उस ब्रांड से बिजनेस करना हमेशा के लिए बंद कर देंगे. ग्राहक चाहते हैं कि एआई का इस्तेमाल करते समय कंपनियां साफ-साफ बताएं कि यह एक एआई टूल है ताकि भरोसा बना रहे.