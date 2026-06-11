/लड़कियों के लिए खास और लड़कों के लिए बिंदास! Titan ने लॉन्च की 20 धांसू Watch, कीमत सिर्फ....

अगर आप साल 2026 में अपने लिए एक प्रीमियम और स्टाइलिश स्मार्टवॉच ढूंढ रहे हैं, तो आपको लाखों रुपये खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. भारतीय बाजार के सबसे भरोसेमंद ब्रांड Titan और Fastrack ने ₹10,000 के बजट में एक से बढ़कर एक धांसू स्मार्टवॉच पेश कर दी हैं.
इस बजट रेंज में आपको शानदार AMOLED डिस्प्ले, इन-बिल्ट GPS, दमदार ब्लूटूथ कॉलिंग और महिलाओं की सेहत का ख्याल रखने वाले स्पेशल फीचर्स मिलते हैं. यहां हम आपको Titan और Fastrack के 20 ऐसे चुनिंदा मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं, जो लुक और फीचर्स के मामले में बेहद लाजवाब हैं और इनकी कीमत मात्र ₹1,499 से शुरू होती है.
Titan ने महिलाओं के स्टाइल और सेहत को ध्यान में रखकर AiRA सीरीज पेश की है. इसमें 1.70-इंच का चमकदार AMOLED डिस्प्ले और बेहद स्लिम 10mm का केस दिया गया है. इसके अलग-अलग वेरिएंट्स जैसे रोज गोल्ड (₹7,499), पिंक सिलिकॉन (₹6,999) और प्रीमियम टू-टोन स्टेनलेस स्टील व सेरेमिक स्ट्रैप (₹8,499) में आते हैं. इन सभी में AI चैट, ब्लूटूथ कॉलिंग और महिलाओं के लिए विशेष 'लूना वेलनेस सूट' हेल्थ ट्रैकिंग फीचर मिलता है.
अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहती हैं, तो Titan Orbis (₹9,999) आपके लिए बेस्ट है. इसमें एक अनोखा 1.62-इंच का ओवल (अंडाकार) AMOLED डिस्प्ले मिलता है. यह घड़ी भारतीय शहरों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यह हवा की क्वालिटी (AQI) और यूवी इंडेक्स की सटीक जानकारी देती है.
कम बजट में प्रीमियम लुक चाहने वाली महिलाओं के लिए Fastrack Noir Rizz (₹3,599) एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें 1.72-इंच की स्क्रीन और बेहद पतला एलॉय केस मिलता है. इसके साथ एक एक्स्ट्रा सिलिकॉन स्ट्रैप भी फ्री मिलता है.
लड़कों के लिए Titan EVOKE S (₹8,999) एक शानदार विकल्प है, जो ग्रीन और ब्लैक सिलिकॉन स्ट्रैप में उपलब्ध है. इसमें Always-On AMOLED डिस्प्ले और मैग्नेटिक बकल मिलता है. वहीं Titan Evoke (₹8,499) में 1.32-इंच की स्क्रीन के साथ म्यूजिक स्टोरेज का भी फीचर दिया गया है.
अगर आप सबसे बड़ी डील की तलाश में हैं, तो Titan Crest (₹4,999) पर पूरे 58% की छूट मिल रही है. इसमें 1.43-इंच की सुपर AMOLED स्क्रीन, सिंगल-सिंक ब्लूटूथ कॉलिंग, इन-बिल्ट गेम्स और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं. यह ब्लैक और कई अन्य रंगों में उपलब्ध है.
जिन लोगों को बड़ी स्क्रीन पसंद है, उनके लिए Titan Smart 4.0 (₹5,999) सबसे बेस्ट है. इसमें 1.93-इंच का विशाल AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें पानी पीने की याद दिलाने वाला 'स्मार्ट हाइड्रेशन रिमाइंडर' भी दिया गया है. यह ब्लैक और ब्लू रंगों में आती है.
इस पूरी लिस्ट में Titan Celestor (₹9,995) सबसे एडवांस वॉच है. इसमें बिना फोन के चलने वाला इन-बिल्ट GPS, कम्पास और एल्टीमीटर दिया गया है. जो लोग ट्रैकिंग या रनिंग करते हैं, उनके लिए यह मूनलाइट एडिशन घड़ी सबसे उत्तम है.
कम दाम में बेहतरीन फीचर्स के लिए Fastrack की Revoltt FR3 Pro (₹3,299) में नाइट्रोफास्ट चार्जिंग मिलती है. वहीं धातु के स्ट्रैप वाली Fastrack Astor FR2 Pro (₹2,799) 5 दिनों के बैटरी बैकअप के साथ आती है. इसके अलावा Fastrack FS1 PRO (₹2,099) में बड़ा सुपर AMOLED डिस्प्ले और GPS ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है.
Fastrack MYND (₹3,599) में 4.9 सेमी का कर्व्ड डिस्प्ले और बिना इंटरनेट के काम करने वाला 'ऑफ़लाइन वॉइस कमांड' मिलता है. अगर आपका बजट बेहद कम है, तो मात्र ₹1,499 में Fastrack Revoltt XR1 को खरीदा जा सकता है, जिसमें HD राउंड डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे जरूरी फीचर्स मौजूद हैं.