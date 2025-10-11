सिर्फ 3 दिन बाकी! करोड़ों Windows कंप्यूटर और लैपटॉप पर साइबर अटैक का खतरा, बचने के लिए करें ये उपाय

Windows 10 Update: माइक्रोसॉफ्ट के करोड़ों Windows यूजर्स की परेशानी बढ़ने वाली है. सिर्फ तीन दिन बाद यानी 14 अक्टूबर से Windows 10 यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट और सिस्टम पैच नहीं मिलेगा, जिससे वो साइबर अटैक के खतरे में आ सकते हैं. विंडोज 10 यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी करते हुए माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने घोषणा की है कि इस महीने से की 14 तारीख से विंडोज 10 के लिए सिक्योरिटी अपडेट बंद हो जाएंगे. इसका मतलब है कि सिस्टम अब नए सिक्योरिटी खतरे और वायरस से सेफ नहीं रहेगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्यों बंद हो रहे है Windows 10 अपडेट और इसके लिए सबसे सुरक्षित और आसान समाधान क्या हो सकता है.

Windows 10 यूजर्स को Microsoft ने दो ऑप्शन दिए हैं. पहला-या तो वो विंडोज 11 में अपग्रेड करें या फिर दूसरा ऑप्शन है सिस्टम के लिए पैसे खर्च करके अपडेट्स खरीदें. पुराने लैपटॉप और सिस्टम के लिए हर कोई पैसे खर्च करके अपडेट्स नहीं खरीद सकता है. ऐसे में उसके पास और क्या विकल्प हो सकते हैं, आइए जानते हैं.

फ्री में इस तरह मिलेगा अपडेट

अगर आप भी Windows 10 यूजर्स हैं तो आपको फ्री में अपडेट्स मिल सकता है. इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा तरीका पेश किया है जिससे बिना ज्यादा खर्च किए विंडोज 10 को सेफ रखा जा सकता है. बस यूजर्स को कुछ शर्त पूरी करनी होगी और उन्हें फ्री में अपडेट्स मिल जाएगा.

इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने रिवॉर्ड पाइंट्स की घोषणा की है जिसमें कि यूजर्स 1,000 माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड पाइंट्स रिडीम करके या फिर अपने डेटा का बैकअप विंडोज बैकअप क्लाउड एप में लेकर फ्री अपडेट ले सकते हैं. यूजर्स इन रिवॉर्ड पाइंट्स को माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस का यूज करके कमा सकते हैं-जैसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग ब्राउजर पर सर्च करना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कुछ खरीदारी करना या फिर एक्सबॉक्स में गेम खेलना, या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कुछ काम करना.

पैसे खर्च करके भी खरीद सकते हैं अपडेट्स

अगर आप रिवॉर्ड पाइंट्स से अपडेट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपको अपडेट्स के लिए पैसे खर्च करने होंगे. इसके लिए कंपनी ने प्लान भी जारी कर दिया है. इस प्लान की कीमत भारतीय रुपये में लगभग ₹2,550 सालाना रखी गई है. यह सपोर्ट 15 अक्तूबर 2025 से 13 अक्तूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक भारत में लोकल प्राइसिंग सामने नहीं आई है. माइक्रोसॉफ्ट के वरिष्ठ अधिकारी यूसुफ मेहदी के मुताबिक यह प्लान उन लोगों के लिए बनाया गया है जो तुरंत विंडोज 11 में अपग्रेड नहीं कर सकते.

अब जानिए विंडोज 10 सपोर्ट खत्म करने के पीछे की वजह

अब आपके मन मे यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर विंडोज 10 सपोर्ट को खत्म क्यों किया जा रहा है? तो हम आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट का यह फैसला उसकी नई रणनीति का हिस्सा है. जिसके तहत कंपनी यूजर्स को विंडोज 11 और कोपायलट+ पीसी पर शिफ्ट कराना चाहती है. कंपनी के मुताबिक विंडोज 11 में विंडोज 10 के मुकाबले 62% कम सिक्योरिटी समस्याएं, 3 गुना कम फर्मवेयर अटैक, और 2.3 गुना तेज परफॉर्मेंस मिलती है. साथ ही ऐसे कई फीचर्स हैं जो विंडोज 10 में नहीं मिलते हैं.

