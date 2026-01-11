19:34 के बाद अब 7:11 वाले MMS वीडियो ने बढ़ाई धड़कनें, लिंक पर क्लिक किया तो हो जाएगा बड़ा बवाल!

Advertisement
7 Minute 11 Second Video: सोशल मीडिया में एक बार फिर से नए प्राइवेट वीडियो लीक के दावों ने खलबली मचा दी है. पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बने 19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो का विवाद अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि अब एक नए प्राइवेट वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब 7 मिनट 11 सेकंड का एक कथित MMS वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:37 AM IST
7 Minute 11 Second Video:  सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार फिर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. पिछले कुछ महीनों से चर्चा में रहे 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो का शोर अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ ता कि अब एक बार फिर से इंटरनेट की दुनिया में 7 मिनट 11 सेकंड का एक नया प्राइवेट वीडियो लीक का दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Marry Umair Viral Video के नाम से हजारों पोस्ट शेयर की जा रही हैं जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह एक नया MMS लीक है.

सोशल साइट्स पर बहुत से यूजर्स इस प्राइवेट वीडियो के लिंक खोजने में लगे हैं. लेकिन क्या वाकई में ऐसा कोई वीडियो मौजूद है या फिर यह डिजिटल दुनिया की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वायरल हो रहे वीडियो को लेकर Marry Astarr और पाकिस्तान के Umair का नाम क्यों शामिल किया जा रहा है और क्यों इस खबर ने प्राइवेसी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है? आइए जानते हैं ...

क्या है 7:11 का वायरल वीडियो का सच?
इंटरनेट पर Marry Umair Viral Video और Marry Astarr ने नाम से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर बड़ा स्कैम चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट और फैक्ट-चेक में यह बात सामने आई है कि ऐसा कोई वीडियो मौजूद ही नहीं है. हैकर्स इन तरीकों और कीवर्ड्स का इस्तेमाल लोगों को लालच देने के लिए कर रहे हैं. जैसे ही कोई यूजर Full Video देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करता है उसके फोन या कंप्यूटर में मैलवेयर एंट्री कर लेता है जिससे यूजर की प्राइवेसी से लेकर बैंक डिटेल्स चोरी होने का खतरा रहता है.

सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि MTV Splitsvilla फेम जस्टिन डीक्रूज और साक्षी श्रीवास भी इस तरह के फेक मामलों में फंस चुकी हैं. उनके एक पुराने ट्रैवल व्लॉग की क्लिप को एडिट करके MMS वीडियो लीक के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. जिसको लेकर दोनों लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे केवल व्यूज पाने का एक घटिया तरीका बताया है.

19:34 बन रहा साइबर अपराध का बड़ा खतरा
बीते साल वायरल हुए 19 मिनट 34 सेकंड का प्राइवेट वीडियो ट्रेंड अब एक बड़े स्कैम में तरीका बन गया है. टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर इन लिंक्स के जरिए हैकर्स लोगों के फोन का एक्सेस ले रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इन लिंक्स पर क्लिक करने से कई बड़े खतरे हो सकते हैं. जैसे- आपका OTP चोरी हो सकता है,  आपके पासवर्ड्स हैक किए जा सकते हैं इसके साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन का पूरा कंट्रोल हैकर्स के हाथ में जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः Instagram चलाने वाले सावधान! 1.75 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक, हैकर्स के इस मैसेज से...

भूल से भी न करें गलती
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत के IT एक्ट की धारा 67A के तहत इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को सर्च करना, शेयर करना या बढ़ावा देना कानूनी अपराध है जिसके लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और केवल ऑफिशियल समाचार पर ही भरोसा करें.

ये भी पढे़ंः अश्लील तस्वीरों पर भारत सरकार सख्त, X के 3500 पोस्ट और 600 अकाउंट्स पर गिरी गाज

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

