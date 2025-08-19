Jio ने फिर दिया तगड़ा झटका! बंद कर दिया सस्ता प्लान, सदमे में यूजर्स
Jio ने फिर दिया तगड़ा झटका! बंद कर दिया सस्ता प्लान, सदमे में यूजर्स

Jio के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. कंपनी ने एक बार फिर अपने यूजर्स को तगड़ा झटका दिया है. कंपनी ने हाल ही में अपने सस्ते डेटा प्लान को बंद कर दिया है, जिससे यूजर्स की परेशानी बढ़ सकती है. इस प्लान में यूजर्स को कम कीमत में ज्यादा डेटा, रोजाना कॉलिंग और फ्री SMS मिलते थे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:34 AM IST
Jio Plan Discontinue: जियो ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. जिओ ने एक के बाद दूसरा सस्ता डेटी डाटा वाला प्लान को भी डिस्कंटिन्यू कर दिया है. यह खबर उन मोबाइल यूज़र्स को परेशान कर सकती है जो सस्ते और ज्यादा डेटा वाले रिचार्ज प्लान का इस्तेमाल करते हैं. जियो ने कल 249 रुपये वाले प्लान को बंद किया है. अब एक और प्लान को डिस्कंटिन्यू कर दिया है. कंपनी के इस प्लान में हर दिन डेटा मिलता था, जिससे यूज़र्स आसानी से इंटरनेट का यूज कर सकते थे.  

बंद हो गया अब ये प्लान
सीएनबीसी टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार जिओ ने 249 रुपये के प्लान के बाद अब 209 रुपये वाले प्लान को भी डिस्कंटिन्यू कर दिया है. 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आने वाले इस प्लान में हर दिन 1 जीबी डेटा मिलता था. इस प्रकार यूजर्स को इस प्लान में कुल 22जीबी डेटा मिलता था. यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर देता था.

249 रुपये वाला प्लान भी हो गया है अब बंद
जियो ने सबसे पहले 249 रुपये वाले प्लान को बंद कर सबको चौंका दिया. इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी. इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी के हिसाब से कुल 28जीबी डेटा देती थी. प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलते थे. टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्लान स्टोर्स और POS रिटेलर्स के पास उपलब्ध होगा.

अब आपके पास हैं ये सस्ते प्लान के ऑप्शन

198 रुपये वाला प्लान चुन सकते हैं आप
अब 198 रुपये वाला रीचार्ज करा सकते हैं. इसमें आपको 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही इसमें आपको हर दिन 2 जीबी डेटा भी मिलता है. प्लान के साथ कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है. इसमें आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस की सुविधा मिलेगी. यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के फ्री ऐक्सेस भी देता है.

ये भी पढ़ेंः 1.5 लाख नई नौकरियां! Amazon India ने शुरू की फेस्टिवल सीजन 2025 की मेगा भर्ती, जानिए पूरी डिटेल

239 रुपये वाला प्लान भी है बेस्ट ऑफ्सन
198 के अलावा आप 239 वाला प्लान भी ले सकते हैं. इसमें आपको 22 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही कंपनी हर दिन 1.5जीबी डेटा दे रही है. प्लान में आपको रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी. साथ ही प्लान में जियो टीवी का ऐक्सेस फ्री मिलता है और जियो एआई क्लाउड पर भी स्टोरेज का भी लाभ उठा सकते हैं.

