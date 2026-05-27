8000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद मार्क जुकरबर्ग का बड़ा यू-टर्न, कर दिए 2 हैरान करने वाले वादे!

Meta के CEO Mark Zuckerberg ने कंपनी के लगभग 78,000 कर्मचारियों को एक ईमेल भेजकर बड़े संगठनात्मक बदलावों की जानकारी दी. यह ईमेल ऐसे समय आया जब कंपनी ने लगभग 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. छंटनी की पहली लहर सिंगापुर में स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे शुरू हुई और धीरे-धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंची.

इस ईमेल में जुकरबर्ग ने न केवल प्रभावित कर्मचारियों के बारे में जानकारी दी, बल्कि कंपनी में बने रहने वाले कर्मचारियों को भी आश्वासन देने की कोशिश की. उन्होंने भविष्य की योजनाओं और कंपनी की नई दिशा पर भी खुलकर बात की.

तीन चरणों में लागू हुई छंटनी

Meta ने अपनी कुल कार्यबल का लगभग 10 प्रतिशत कम करने का फैसला किया है. यह प्रक्रिया 20 मई से शुरू हुई और इसे तीन अलग-अलग चरणों में लागू किया गया. सबसे पहले एशिया में कर्मचारियों को नोटिस दिए गए, उसके बाद यूरोप और फिर अमेरिका महाद्वीप में यह प्रक्रिया आगे बढ़ी.

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अमेरिका में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को 16 सप्ताह का सेवरेंस पैकेज दिया जा रहा है. इसके अलावा कंपनी में बिताए गए हर वर्ष के लिए दो अतिरिक्त सप्ताह का भुगतान भी मिलेगा. साथ ही 18 महीने तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज की सुविधा भी दी जा रही है. यह पैकेज तकनीकी उद्योग में अपेक्षाकृत बेहतर माना जा रहा है.

AI प्रोजेक्ट्स में भेजे जाएंगे हजारों कर्मचारी

हालांकि Meta ने हजारों नौकरियां खत्म की हैं, लेकिन कंपनी ने लगभग 7,000 कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया है. इसके अलावा करीब 6,000 खाली पदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.

यह कदम दिखाता है कि Meta अब अपने संसाधनों और कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा AI तकनीकों के विकास पर केंद्रित करना चाहती है. कंपनी का मानना है कि भविष्य में AI उसकी सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी रणनीति बनने वाला है.

Zuckerberg का पहला बड़ा वादा

अपने ईमेल में मार्क जुकरबर्ग ने कर्मचारियों को सबसे बड़ा आश्वासन यह दिया कि कंपनी को इस साल और बड़े पैमाने पर छंटनी करने की उम्मीद नहीं है. हाल के महीनों में कर्मचारियों के बीच नौकरी को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई थी, इसलिए इस बयान को राहत भरी खबर के रूप में देखा जा रहा है.

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कंपनी ने पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया को कर्मचारियों तक स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंचाया. इस वजह से कई लोगों के मन में भ्रम और चिंता पैदा हुई थी.

AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर का निवेश

Meta इस समय AI को लेकर भारी निवेश कर रही है. कंपनी ने इस वर्ष 125 अरब डॉलर से 145 अरब डॉलर तक पूंजीगत खर्च करने की योजना बनाई है. यह पैसा नए डेटा सेंटर, विशेष AI चिप्स और उन्नत AI मॉडल विकसित करने में लगाया जाएगा.

Meta का AI प्रोग्राम “Meta Superintelligence Labs” कंपनी की भविष्य की रणनीति का मुख्य हिस्सा माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि AI की दौड़ में आगे बने रहने के लिए Meta अपने खर्च और संगठनात्मक ढांचे दोनों में बड़े बदलाव कर रही है.

कर्मचारियों के बीच बढ़ी नाराजगी

कंपनी के अंदर कर्मचारियों का मनोबल इस दौरान काफी प्रभावित हुआ है. कई कर्मचारियों ने आंतरिक मंचों और गुमनाम प्लेटफॉर्म्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. कुछ कर्मचारियों ने उन निगरानी उपकरणों का भी विरोध किया है जिनका इस्तेमाल AI प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है.

कई जगहों पर कर्मचारियों ने समूह चर्चा और याचिकाओं के माध्यम से भी अपने विरोध को दर्ज कराया. लगातार बदलते माहौल और नौकरी की असुरक्षा के कारण कर्मचारियों में तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई हैं.

Meta का नया संगठनात्मक ढांचा

पुनर्गठन के तहत लगभग 2,000 कर्मचारियों को एक नई इंजीनियरिंग यूनिट में शामिल किया गया है, जिसका नेतृत्व उपाध्यक्ष Maher Saba कर रहे हैं. यह टीम एप्लाइड AI और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी.

कंपनी के अंदर इस नई संरचना को अनौपचारिक रूप से “The Draft” कहा जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रक्रिया में भाग लेना कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक नहीं था. वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को कंपनी में बनाए रखने के लिए विशेष इक्विटी प्रोत्साहन भी दिए गए हैं.

AI ही Meta का भविष्य

मार्क जुकरबर्ग ने अपने संदेश में दोबारा स्पष्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Meta की दीर्घकालिक रणनीति का केंद्र रहेगा. उन्होंने AI को वर्तमान समय की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक बताया.

हालांकि कंपनी ने इस वर्ष और बड़े स्तर पर छंटनी न करने का भरोसा दिया है, लेकिन कर्मचारियों के बीच भविष्य को लेकर कुछ अनिश्चितता अब भी बनी हुई है. इसके बावजूद Meta का पूरा फोकस AI आधारित विकास और अधिक कुशल संगठनात्मक ढांचा तैयार करने पर दिखाई दे रहा है.