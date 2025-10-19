4000 कर्मचारियों के छंटनी के बाद बदले Salesforce CEO के सुर! अब निकाली वैकेंसी, बोले; AI...

AI Jobs Impact: AI के आने के बाद कई बड़ी कंपनियों में काम कर रहे लोगों को नौकरी जा चुकी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के बड़े-बड़े कामों को बिना किसी गलती के मिनटों में करने लगा है. जिससे कंपनियां इंसानों की संख्या कम करके AI को अपना रही है. इसी क्रम में Salesforce ने भी हाल ही में 4,000 कर्माचरियों को नौकरी से निकाल दिया है. अब इसी कंपनी के CEO मार्क बेनियोफ ने AI को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है. आइए जानते हैं क्य कहा है उन्होंने.

Salesforce ने अपने 4,000 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की नौकरी AI एजेंट्स के कारण खत्म कर दी. अब इस फैसले के कुछ ही दिन बाद CEO मार्क बेनियोफ का कहना है कि सेल्स के काम में इंसानी जुड़ाव बहुत जरूरी है. उन्होंने साफ कहा कि AI में आत्मा नहीं होती और यह इंसानी बातचीत की जगह नहीं ले सकता. कंपनी अब नए सेल्सपर्सन भी भर्ती कर रही है जिससे कस्टमर्स सर्विस को बेहतर बनाए रखे.

Salesforce के CEO मार्क बेनियोफ ने बताया कि AI आम और रूटीन काम आसानी से कर सकता है लेकिन सेल्स के लिए इंसान की जरूरत महत्वपूर्ण है. AI में इंसानी जुड़ाव नहीं है इसके पास आत्मा नहीं है. इसी कारण Salesforce इस साल 3,000 से 5,000 नए सेल्सपर्सन की भर्ती करने जा रहा है, जिससे कंपनी के पास कुल 20,000 अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स हों.

AI को अपनाने से 17% खर्च में हुई बचत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CEO मार्क बेनियोफ का यह बयान तब सामने आया है जब कंपनी ने सपोर्ट स्टाफ को 9,000 से घटाकर 5,000 कर दिया है. बेनियोफ ने कहा कि अब AI एजेंट्स 50% कस्टमर्स से बातचीत करते हैं जिससे कंपनी के सपोर्ट खर्च में 17% की बचत हुई है.

बेनियोफ का कहना है कि AI सिर्फ रूटीन काम कर सकता है लेकिन कस्टमर्स से बातचीत और रिश्ते बनाने के लिए इंसान जरूरी हैं. उन्होंने Salesforce के Dreamforce कॉन्फ्रेंस का उदाहरण देते हुए कहा कि होटल में ग्राहक एक-दूसरे से मिल रहे थे और आपस की बातें हो रही है.

इस बीच टेक जगह की दूसरी कंपनियां भी AI में निवेश कर रही हैं और कर्मचारियों की संख्या लगातार कम कर रही हैं. Microsoft, Meta और Google जैसी हजारों ने इस साल लाखों कर्मचारियों को निकाला खासकर कस्टमर सर्विस और सेल्स में. बेनियोफ का मानना है कि यह डरावना नहीं बल्कि हकीकत है कि AI कुछ नौकरियां खत्म कर रहा है, लेकिन कुछ में इंसानी जुड़ाव की वजह से बदलाव नहीं आएगा.

